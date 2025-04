20. Spieltag Kreisliga B6: TSV Grafenau - TV Darmsheim II

Unser TSV zeigte dennoch eine kämpferische Reaktion und erspielte sich in der Folge einige gute Möglichkeiten, die jedoch vom Gästetorhüter vereitelt wurden. In der 26. Spielminute war es dann endlich soweit: Eine Flanke von Simon Dilz wird von Jonathan Pfeiffer volley genommen – der Ball kullert unhaltbar ins lange Eck – der verdiente Ausgleich zum 1:1!

Nichts zu holen gab es für unseren TSV an diesem Wochenende. Dabei hatte man sich für das Duell gegen den TV Darmsheim II viel vorgenommen: Man wollte beweisen, dass wir auch gegen die Topteams der Liga mithalten können. Doch bereits in der 6. Spielminute wurde der Matchplan durch das 0:1 der Gäste früh über den Haufen geworfen.

Mit neuem Rückenwind wollte unser TSV mehr, doch stattdessen folgte der nächste Dämpfer: In der 33. Minute nutzte der TV Darmsheim II eine Unachtsamkeit und stellte auf 1:2. Unser TSV versuchte noch vor der Pause zu antworten, ließ aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen.

Mit einem 1:2-Rückstand ging es in die Halbzeitpause. Unser TSV war hochmotiviert, das Spiel in der zweiten Hälfte zu drehen. Doch das Verletzungspech machte sich zunehmend bemerkbar: Bereits zur Pause mussten wir doppelt verletzungsbedingt wechseln. In der 53. Minute erhöhte Darmsheim auf 1:3, was unserem TSV endgültig den Stecker zog. Weitere verletzungsbedingte Wechsel schwächten das Team zusätzlich. So erhöhte der TV Darmsheim II in der 83. und 90. Minute noch auf 1:4 und 1:5.

Die Wechsel unseres TSV:

42. Minute: Dominik Pfeiffer für Denis Pompeo (Verletzungsbedingt)

46. Minute: Mustafa Zaid Ali für Maximilian Kohler (Verletzungsbedingt)

63. Minute: Philipp Lokodi für Simon Dilz (Verletzungsbedingt) und Lukas-Philipp Kübler für Alexander Widmaier

71. Minute: Nic Schäfer für Silas Heid (Verletzungsbedingt)

Wir danken allen Zuschauern und Fans, die uns trotz des schweren Spielverlaufs lautstark unterstützt haben! Ein besonderer Dank geht an unsere Jugendtrainer und Jugendspieler, die uns am Spielfeldrand ebenfalls angefeuert haben.

Am kommenden Sonntag sind wir zu Gast bei der SV Bondorf. Dort wollen wir wieder angreifen und auf drei Punkte spielen! #JaDerTSV

TSV Grafenau II - TV Darmsheim III 1:3

Ein hartes Stück Arbeit für unseren TSV II!

Trotz einer starken kämpferischen Leistung und der frühen 1:0-Führung durch einen verwandelten 11 Meter von Efe Kahveci reichte es am Ende leider nicht für Punkte. Kopf hoch, weiter geht's!