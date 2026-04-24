20 Spieler gebunden

– Foto: Jens Siebert

Die SG Wehretal hat ihre Personalplanungen für die Saison 2026/27 öffentlich angestoßen und im Vorfeld des Derbys in Sontra die ersten Spielerzusagen bekanntgegeben. In den sozialen Medien sprach der Verein vom Auftakt einer Reihe weiterer Entscheidungen, mit denen die künftige Ausrichtung Schritt für Schritt vorgestellt werden soll.

Zum ersten Kreis der Spieler, die auch in der kommenden Saison das Trikot der SG Wehretal tragen werden, zählen Hannes Bommhardt, Axel Guicking, Cheick Sidya Keita, Ronny Kronich, Alexander Lapschin, Tobias Meister, Carl Saakel, Maximilian Schefer, Milan Schellhase, Christoph Vogeler und Nick Degenhardt. Darüber hinaus kündigte der Verein für die zweite Mannschaft auch die weitere Zugehörigkeit von Jens Züge, Tobias Fuehrer, Daniel Junghans, Markus Engel, Ismaila Diallo, Luca Tribbensee und Elias Svetlin Henkel an.

Mit der Veröffentlichung setzt die SG Wehretal in einer sportlich wichtigen Phase ein bewusstes Signal der Kontinuität. Zugleich machte der Verein deutlich, dass dies erst der Anfang sei. Weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden Wochen folgen. Auch aus dem Jugendbereich kündigte die SG Neuigkeiten zur künftigen Ausrichtung an.