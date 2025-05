20 Siege in 20 Spielen: Der erste Kreismeister-Titel ist vergeben

Am Sonnabend stand die bis dato perfekte Saison des TSV Brettin-Roßdorf zwischenzeitlich auf der Kippe. Als Eric Schmidt im Spitzenspiel der Kreisoberliga Jerichower Land kurz nach der Pause zum 3:1 für den VfL Gehrden getroffen hatte, drohte dem Tabellenführer die erste Niederlage der Saison. Doch der Spitzenreiter schlug zurück - und sicherte sich mit dem 20. Sieg im 20. Saisonspiel vorzeitig den Meistertitel.

Mit einem 5:3-Heimerfolg krönte sich der TSV Brettin-Roßdorf zum ersten Kreismeister in Sachsen-Anhalt. Nach nur einer Saison kehrt der Club aus dem Nordosten des Jerichower Landes in die Landesklasse zurück - und das so dominant, wie es nur geht. Mit 81 Treffern stellt der TSV den besten Angriff der Liga, mit 14 Gegentreffern sogleich die beste Defensive.