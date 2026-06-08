2:0 Sieg in der Relegation von Florian Hahn · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

Einschwören auf den Showdown gg Lenggries – Foto: Weber

RL zur Bezirksliga: SV München West gewinnt Finale gegen Trudering mit 2:0 Der SV München West hat das Finale des Kreises zur Relegation erfolgreich bestritten und sich mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den TSV Trudering durchgesetzt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. München West war zwar über weite Strecken spielbestimmend, konnte die Überlegenheit in der ersten Halbzeit jedoch kaum in klare Torchancen ummünzen. Die beste Gelegenheit der Gäste hatte Balthasar Auspurg, dessen Abschluss zugleich die einzige wirklich gefährliche Aktion vor der Pause blieb. Überschattet wurden die ersten 45 Minuten von der schweren Verletzung des jungen Manuel Modrian. Nach längerer Behandlung musste er mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Der SV München West wünscht ihm auf diesem Wege eine schnelle und vollständige Genesung.

Manuel Modrian – der SV München West wünscht gute und schnelle Besserung – Foto: fupa

Mit dem torlosen 0:0 ging es in die Halbzeitpause. Trainer Florian Hahn reagierte und nahm gleich drei Wechsel vor. Zudem ließ er seine Mannschaft höher anlaufen und stellte das System um, um mehr Druck im letzten Drittel zu erzeugen. Die Maßnahmen zeigten sofort Wirkung. München West übernahm nach dem Seitenwechsel klar die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Bereits in der 48. Minute fiel die verdiente Führung: Nach einer Flanke von Balthasar Auspurg stieg Ferdinand Hansel am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar zum 1:0 ins Netz. Für Hansel war dieser Treffer besonders emotional, da sein Einsatz verletzungsbedingt mehr als fraglich war. In der Folge drängte München West auf die Vorentscheidung. Vor allem Truderings Torhüter Pflugbeil rückte nun immer mehr in den Mittelpunkt. Mit mehreren starken Paraden hielt er seine Mannschaft im Spiel und verhinderte zunächst einen höheren Rückstand. Besonders in der 68. Minute zeigte der Schlussmann seine ganze Klasse, als er innerhalb weniger Sekunden gleich mehrere Abschlüsse von drei Münchner Westlern entschärfte und seine Mannschaft weiterhin im Spiel hielt. Doch auch Pflugbeil war schließlich machtlos. Nachdem Ferdinand Hansel im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht worden war, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für den SV München West. Der Gefoulte übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter souverän zum 2:0. Mit seinem zweiten Treffer des Tages schnürte Hansel den Doppelpack und sorgte für die Vorentscheidung.

Matchwinner Ferdl mit Doppelpack – Foto: F.Hahn