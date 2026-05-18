2:0-Sieg gegen Fischerhude: Ippensen/Wohnste bleibt Bezirksligist

– Foto: Lennart Blömer

Nach einem verkorksten Saisonstart inklusive Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz hat sich die SV Ippensen/Wohnste nun am drittletzten Bezirksliga-Spieltag mit einem 2:0-Sieg gegen Fischerhude/Quelkhorn endgültig den Klassenerhalt gesichert.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar umrissen: Ein Sieg für Ippensen/Wohnste und Fischerhude-Quelkhorn hätte die SV in den verbleibenden Spielen nicht mehr einholen können. Für den TSV hingegen war ein Sieg nahezu Pflicht, um die Chancen auf den direkten Klassenerhalt zu verbessern.

Entsprechend engagiert gingen die Gäste aus Fischerhude und Quelkhorn in die Begegnung. Die Hausherren fanden zunächst nur schwer ins Spiel. Zwingende Chancen konnten die Gäste jedoch nicht kreieren. „Und dann hatten wir eine glückliche Situation“, erklärte SV-Coach Timo Peters, der die Mannschaft gemeinsam mit Holger Dzösch betreut.

Nach einer Ecke für Fischerhude schaltete Ippensen/Wohnste schnell um und nutzte die Situation eiskalt aus. In der 27. Minute setzte sich Tom Brandt im Eins-gegen-Eins gegen TSV-Keeper Fabian Meyer durch und brachte die Gastgeber in Führung. „Die Pausenführung war nicht unbedingt verdient“, räumte Peters ein, ergänzte jedoch: „Genauso unverdient wäre es gewesen, wenn Fischerhude geführt hätte.“

Sönke Hauschild trifft zum 2:0 für Ippensen/Wohnste



Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Fischerhude erwischte den besseren Start in die zweite Halbzeit und drängte auf den Ausgleich. Die größte Gelegenheit bot sich in der 53. Minute, als Jan Kuper nach einer Ecke nur den Pfosten traf.

Mitten in diese Drangphase der Gäste hinein setzte Ippensen/Wohnste den entscheidenden Nadelstich. Nur zwei Minuten nach dem Aluminiumtreffer eroberte Sönke Hauschild im Mittelfeld den Ball. Nach einem Doppelpass mit Patrick Behrens tauchte er frei vor Meyer auf und ließ dem Schlussmann keine Abwehrchance – 2:0.

SV-Keeper Tom Ole Steffen sichert das Ippenser Tor verlässlich



Fischerhude-Quelkhorn steckte auch danach nicht auf und kam weiterhin zu vielversprechenden Aktionen. In der entscheidenden Phase fehlte jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss, zudem erwies sich SV-Keeper Tom Ole Steffen als sicherer Rückhalt. So blieb es letztlich beim 2:0-Erfolg für Ippensen/Wohnste, die damit den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machten, während Gegner Fischerhude nun vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat. Und dahinter lauert der Rotenburger SV II, der dem TSV den Relegationsplatz noch streitig machen kann.

„Es war ein eher langweiliges Spiel“, bilanzierte Timo Peters nach dem Abpfiff und ordnete die Begegnung als typisches Unentschieden-Spiel ein. „Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, und keines der beiden Teams war optisch überlegen.“