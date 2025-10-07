2:0 Sieg für den SC Düdingen gegen US Terre Sainte

Die SC Düdingen Frauen empfingen am 7. Spieltag zu Hause die Aufsteigerinnen US Terre Sainte I.
Von Beginn an war das Heimteam bemüht, das Spiel zu kontrollieren und den Zug zum Tor zu suchen. Düdingen erspielte sich zwei, drei sehr gute Möglichkeiten, doch der letzte Pass oder der entscheidende Abschluss fehlten, um früh in Führung zu gehen. Sinngemäss fiel das 1:0 dann nach einer Standardsituation: Larissa Loretan verwertete eine scharf getretene Hereingabe zur verdienten Führung.
Nach dem Seitenwechsel versuchte das Team mit frischen Kräften und taktischen Anpassungen, noch mehr Durchschlagskraft vor dem Tor zu entwickeln. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Düdingen mehrere gute Chancen, die Führung auszubauen – der Ball wollte aber zunächst nicht mehr ins Netz. Das Spielgeschehen blieb klar in den Händen der Düdingerinnen, während die Gäste vor allem mit langen Bällen ihr Glück suchten, jedoch kaum Gefahr ausstrahlten. Angesichts der Spielanteile und der Chancen hätte das Resultat längst deutlicher sein müssen.
In der 80. Minute erlöste schliesslich Tania Neves ihr Team mit dem 2:0. Es war ein zähes Spiel, das nicht immer leicht von der Hand ging – letztlich aber ein klassischer Arbeitssieg und drei verdiente Punkte für Düdingen.
Weiter geht es mit einem echten Highlight: Am kommenden Samstag, den 11. Oktober um 19:00 Uhr empfängt der SC Düdingen im Schweizer Cup (1/16-Finale) die AXA Women’s Super League Vertreterinnen FC Thun.
SC Düdingen – US Terre Sainte 2:0
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Larissa Loretan, Marie Humbert (77. Ronja Brüllhardt), Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli (50. Tania Alexandra Santos Neves), Mona Hunziker, Lena Hirter (46. Alexia Riedo), Léana Monnard (46. Sofia Rocha Fernandes), Melissa Macheret (64. Lucie Piller) - Trainer: Alex Reidy - Trainer: Juan Carlos Tapia -Bank: Sofia Fernandes, Lucie Piller, Alexia Riedo, Tania Neves, Cassy Jacquat, Ronja Brüllhardt, Michelle Herren (GK) - Es fehlten: Joana Pinho, Ramona Vonlanthen (abwesend), Rahel Emmenegger (Aufbau), Sophie Ruch (verletzt), Delia und Linda Aquilino (beide Sprachaufenthalt)
US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher (36. Khayal Krishnan), Kaia Camp, Fanny Lerch (84. Evie Butcher), Emma Helmers (61. Caterina Vassallo), Mica Varnish, Jenna Bauld, Nora Bria (64. Tosca De Mallmann), Caterina Vassallo (36. Nicole Ferrero) (91. Nora Bria), Agata Capobianco, Hannah Poacher
Tore: 1:0 Larissa Loretan (23.), 2:0 Tania Alexandra Santos Neves (80.)