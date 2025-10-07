2:0 Sieg für den SC Düdingen gegen US Terre Sainte

Die SC Düdingen Frauen empfingen am 7. Spieltag zu Hause die Aufsteigerinnen US Terre Sainte I.

Von Beginn an war das Heimteam bemüht, das Spiel zu kontrollieren und den Zug zum Tor zu suchen. Düdingen erspielte sich zwei, drei sehr gute Möglichkeiten, doch der letzte Pass oder der entscheidende Abschluss fehlten, um früh in Führung zu gehen. Sinngemäss fiel das 1:0 dann nach einer Standardsituation: Larissa Loretan verwertete eine scharf getretene Hereingabe zur verdienten Führung.

Nach dem Seitenwechsel versuchte das Team mit frischen Kräften und taktischen Anpassungen, noch mehr Durchschlagskraft vor dem Tor zu entwickeln. Auch in der zweiten Halbzeit hatte Düdingen mehrere gute Chancen, die Führung auszubauen – der Ball wollte aber zunächst nicht mehr ins Netz. Das Spielgeschehen blieb klar in den Händen der Düdingerinnen, während die Gäste vor allem mit langen Bällen ihr Glück suchten, jedoch kaum Gefahr ausstrahlten. Angesichts der Spielanteile und der Chancen hätte das Resultat längst deutlicher sein müssen.

In der 80. Minute erlöste schliesslich Tania Neves ihr Team mit dem 2:0. Es war ein zähes Spiel, das nicht immer leicht von der Hand ging – letztlich aber ein klassischer Arbeitssieg und drei verdiente Punkte für Düdingen.

Weiter geht es mit einem echten Highlight: Am kommenden Samstag, den 11. Oktober um 19:00 Uhr empfängt der SC Düdingen im Schweizer Cup (1/16-Finale) die AXA Women’s Super League Vertreterinnen FC Thun.