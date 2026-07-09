2:0-Sieg des TSV Langquaid im vierten Test

– Foto: Martin Zeilhofer

Zum vierten und vorletzten Test hatte der Bezirksligist TSV Langquaid die A-Junioren des TSV Kareth-Lappersdorf - in der Landesliga Nord beheimatet - als Trainingspartner verpflichtet und diese wurde ihrem guten Ruf im Waldstadion gerecht. Eine Halbzeit lang spielten sie absolut auf Augenhöhe mit, hatten die gleichen Ballbesitzanteile und sogar ein Plus bei den Tormöglichkeiten. Die erste große Chance gehörte in der 7. Minute den Regensburger Vorstädtern und auch nach 18 Minuten standen sie vor ihrem ersten Treffer, doch Hannes Kauczor blieb im 1:1-Duell mit Schlussmann David Meißner nur zweiter Sieger. Tim Schultes hatte auf der Gegenseite in der 20. Minute die Gelegenheit seine Elf in Führung zu bringen, bevor drei Minuten später Ferdinand Schatz den Ball knapp rechts vorbeisetzte. Stefan Schauer, Langquaids Top-Torschütze der vergangenen Saison, erinnerte nach einer halben Stunde erstmals an seine Torgefährlichkeit, als sein flacher Abschluss am rechten Pfosten vorbeiflitzte. Mit dem torlosen Halbzeitstand schickte der souveräne Schiedsrichter Tim Starzinger (SV Schwabelweis) beide Teams in die Pause.

Bei Wiederbeginn und im Verlauf des zweiten Durchgangs wechselten vor allem die Hausherren munter durch - insgesamt acht neue Akteure schickte Coach Matthias Eisenschenk auf den Rasen - und die Begegnung neigte sich etwas auf die Seite der Laabertaler, die mit einem Doppelschlag um die 60. Minute für eine Zwei-Tore-Führung sorgten. Zunächst hatte der spielfreudige Liridon Haljimi in der Spitze Stefan Schauer gefunden, der sich im Zweikampf behauptete und entschlossen zum 1:0 einschoss. Der Vorbereiter war wenige Minuten danach für das zweite Tor zuständig, als er eine von Florian Brunner getretene Ecke mit dem Kopf in den Kasten von Keeper Clemens Angermeier rammte. In der 68. Minute jagte Liridon Haljimi die Kugel aus 17 m über die Querlatte. Die Gäste gaben jedoch in keiner Phase klein bei und hatten in der 85. und 86. Minute durch Luka Cebara - er traf den Außenpfosten - und Niklas Rößler den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Kurz vor Schluss die schönste Aktion: Jonas Brunner legte von der Torauslinie in den Lauf des heranstürmenden Florian Brunner, dessen hartes Geschoss der junge Karether Schlussmann mit den Fäusten abwehrte.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "In der ersten Hälfte wäre eine Führung der Gäste nicht unverdient gewesen, da sie gut kombinierten und sich auch in den Zweikämpfen häufig behaupten konnten. Nach Wiederanpfiff holten wir uns die Kontrolle über das Geschehen und standen in der Defensive, die im dritten Spiel nacheinander keinen Gegentreffer zuließ, wieder sicherer. Nach diesem Test kommt es am Sonntag in Regenstauf gegen einen ambitionierten, körperbetont agierenden Bezirksligisten aus der Oberpfalz zur Generalprobe, die einen Vorgeschmack auf den Bezirksligaauftakt in Aiglsbach bieten wird."

TSV Langquaid: David Meissner (62. Michael Pinzinger) - Thomas Blabl (62. Chris Gräßlin), Stefan Schauer (75. Philipp Mayerhofer), Christian Ludwig (46. Christoph Blabl), Noah Langner, Patrick Slodarz (46. Timo Sterl), Florian Brunner, Leon Schlegel (62. Maximilian Stummer), Aaron Bice (46. Jonas Brunner), Alex Santander Muñoz (62. Markus Weiherer), Tim Schultes (46. Liridon Haljimi) - Trainer: Matthias Eisenschenk - Spielender Co-Trainer: Christoph Blabl