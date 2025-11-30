2:0-Sieg der starken Sollner beim FC Alte Haide durch Doppelschlag

Gleich zu Beginn vollführte Saifi eine Parade nach einem Angriff der Hausherren. Dann unterlief Außenverteidiger Ben Burkert ein Foul; den Freistoß entschärften die beiden „Youngsters“ Saifi und Burkert in Gemeinschaftsarbeit (1.). Kubitzas Kopfball nach der Ecke ging links am Tor vorbei (2.). Die ersten Schussversuche der Gäste landeten in den Armen von Keeper Halilovic (Römpp/3.; Minov/5.). Noch mussten sich die Platzherren also nicht so sehr von den Sollnern fürchten. Auf der anderen Seite blieben die Gäste nach einem Wackler in der Abwehr vor einem Rückstand bewahrt, denn Ketikidis schoss knapp links vorbei (16.). Allmählich aber wurde das Auswärtsteam zunehmend angriffslustiger. In der 20. Minute eroberte Tobi Steger den Ball und schoss. Halilovic klärte, aber Luis Stephan holte das Spielgerät zurück. Nach Zuspiel von Benni Minov zog Niek Khazali ab, doch Imhof, der bis zur Einwechslung von Ramaj in der 2. Halbzeit die Kapitänsbinde trug, klärte ins Toraus. Bei Benni Minovs Verlängerung von André Metzgers Eckball erwies sich der heimische Torhüter erneut als sicher.

Am vergangenen Samstag waren die Sollner trotz passabler Leistung mit leeren Händen vom Spiel gegen die dritte Mannschaft des TSV 1860 München nach Hause gefahren. Außer der Niederlage hatte Solln auch noch die Verletzungen von Kapitän Basti Jell und Stürmer Moritz Elsässer zu beklagen. Die gute Nachricht zuerst: Jell konnte am letzten Spieltag vor der Winterpause zum Rückspiel auswärts beim FC Alte Haide-DSC wieder mitmachen. Dafür war aber im Lauf der Woche die Zahl der Absenten noch weiter gestiegen, so dass es nur für eine Drei-Mann-Bank reichte. Alex Schrank konnte wegen Krankheit nur als Zuschauer anwesend sein, und alle drei Hassinger-Brüder war wegen der herbstlichen Erkältungswelle bzw. wegen Verletzung komplett lahmgelegt. Bei den Außenverteidigern boten sich bereits bewährte Lösungen an. Zum einen rückte Robert Fabig in die Startelf und zum anderen half der noch für die A-Jugend spielberechtigte Ben Burkert aus. Kniffliger hingegen gestaltete sich die Besetzung der Torwartposition aus. Der junge Lucas Saifi, der ja vor einigen Wochen schon im Kader gestanden hatte, wurde nun ins kalte Wasser geworfen. Der folgende Bericht wird zeigen, dass es ein äußerst erfolgreiches Debut für den Sollner Reservetorhüter war.

Nicht nutzen konnten die Sollner einen Abwehrschnitzer der Gastgeber (Ketikidis hatte Stephan den Ball abgenommen, aber Ahrens verfehlte diesen). Auf der anderen Seite zog Ketikidis den Ball einmal mehr am Kasten vorbei (32.). Nicht viel besser erging es Luis Stephan nach toller Balleroberung seines Kapitäns gegen Ketikidis; er verzog, so dass der Ball am rechten Pfosten vorbei ins Toraus ging (35.). Nicht beirren ließen sich die Gäste bei einem Einwurf von Boubacar in ernstzunehmender Tornähe. Niek Khazali und Tobi Steger klärten zunächst, bevor Keeper Lucas Saifi den Nachschuss parierte (36.). Ein paar Minuten danach wurde es für Solln gefährlich, als Krasniqi Tobi Steger den Ball abgenommen hatte und Colic diesen vom linken Flügel aus für Frey querlegte. Letzterer verfehlte das Spielgerät jedoch, so dass Ben Burkert klären konnte. Dann klaute Frey Ben Burkert die Kugel, aber Burkert konnte sich gegen Rexhaj durchsetzen, so dass Lucas Saifi halten konnte (40.).

Selbst wenn die Vorstöße der Gäste noch nicht das gewünschte Resultat nach sich zogen, kam stets Lob von der Seitenlinie für gute Ideen (Steger erwischt Metzgers Ball nicht/21.; Stegers Ball wird von Halilovic abgefangen/23.; Steger knallt Ball an Bande/25.). Nach einem überstandenen Angriff des FC Alte Haide (Jell und Fabig drehen), bauten Niek Khazali und Luis Stephan ihrerseits eine Attacke auf, doch Colic klärte vorerst. Damit gab sich Mittelfeldmann Benni Minov nicht zufrieden und drehte, aber seinen Weitschuss konnte niemand außer dem gegnerischen Keeper erreichen (27.). Aussichtsreicher gestaltete sich der von Johannes Campe per Diagonalpass aufgebaute Sollner Angriff mit einer schönen Zusammenarbeit von Flügelstürmer Luis Stephan und dem aufgerückten Verteidiger Robert Fabig, gegen den Imhof schließlich ins Toraus klären konnte. Halilovic hielt André Metzgers Eckball im Nachfassen (29.). Unmittelbar darauf blieb Halilovic auch Sieger bei einem „eingesprungenen“ Schuss von Tristan Römpp (30.).

Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehörte im Wesentlichen dem TSV Solln. Einen Freistoß von Benni Minov wegen Handspiels drehte Ahrens, so dass der Ball vor Luis Stephan ins Seitenaus ging. Der Spielzug nach Robert Fabigs Einwurf wurde letztendlich wegen eines Fouls von Tristan Römpp an Rexhaj abgepfiffen, aber aus dem Ballbesitz der Gastgeber entwickelte sich nichts, unter Anderem weil André Metzger einen Querpass von Ketikidis abwehrte (43.). Unmittelbar vor dem pünktlichen Pausenpfiff von Schiri Kempf hielten die Sollner das Spielgerät in ihren Reihen. Kubitza und Rexhaj konnten zunächst gegen Tristan Römpp klären, und nach Robert Fabigs Einwurf und Tobi Stegers Weiterleitung spielte Imhof zum Keeper. Tristan Römpp holte die Kugel von Rexhaj zurück, der seinerseits Benni Minov foulte. Der Freistoß wurde indessen nicht mehr ausgeführt, da die Zeit abgelaufen war.

Die zum Seitenwechsel in unveränderter Aufstellung angetretenen Sollner übernahmen schon bald wieder die Kontrolle. Luis Stephan nahm einen Diagonalpass von Benni Minov an und schloss ab, aber Ahrens konnte gerade noch vor dem leeren Tor klären (46.). Es dauerte aber nicht lange, bis André Metzger einen Einwurf von Ben Burkert auf Luis Stephan verlängerte, dem der Führungstreffer zum 0:1 nicht mehr zu nehmen war (48.). Gleich nach dem Anstoß nahm Niek Khazali Rexhaj den Ball wieder ab und schickte diesen in Richtung Luis Stephan, der wiederum für den aufgerückten Robert Fabig vorlegte, der seinerseits den heimischen Keeper mit einem Diagonalschuss überwand. Was für ein schönes Verteidigertor zum 0:2 (49.)! Die Platzherren sahen sich nun zum Handel gezwungen, aber die Gastmannschaft blieb auf der Hut. Nach einem Freistoß von Rexhaj nach Foul von Ben Burkert wurde der Ball zunächst ins Toraus geklärt (Saifi + Abwehr), bevor Tristan Römpp den ersten Eckball ins Toraus klärte und Keeper Saifi den zweiten wegfaustete, so dass Tobi Steger klären konnte. Dabei wurde Steger von Ketikidis gelegt (Gelb für Ketikidis/52.).

Während Keeper Halilovic mit Luis Stephans Ball wenig Mühe hatte, musste er sich beim Weitschuss von Robert Fabig gehörig strecken, um ins Toraus abwehren zu können. Auch Niek Khazalis Eckball wehrte Halilovic (per Faust) ab; den Nachschuss setzte Benni Minov ins Toraus (53.). Kein Glück hatte Luis Stephan gegen Halilovic (erst Fußabwehr, dann Nachschuss ins Toraus/55.): Die Gastgeber schienen durch die erfolgreiche Abwehraktion motiviert und schritten ihrerseits in Person von Ketikidis zur Tat. Niek Khazali stieg etwas hart gegen Ketikidis ein und sah die erste gelbe Karte für Solln (57.). Krasniqis von Frey per Kopf weitergeleiteter Freistoß allerdings war bei Lucas Saifi in guten Händen (58.). Etwas später konnte sich Tristan Römpp gegen Rexhaj mit einer Kopfabwehr durchsetzen (59.).

Nach einer reichlichen Stunde Spielzeit nahm Coach Sebastian Seidel zwei Wechsel vor. Luis Kunde ersetzte Ben Burkert, so dass Niek Khazali in die Abwehr rücken musste (64.), und wenig später lief Linus Vogl für André Metzger auf (67.). Mit zwei Freistößen hatten die Gäste keinen Erfolg. Zunächst drehte Rexhaj gegen Khazali (67.), dann Krasniqi gegen Römpp (68.). Ein paar Minuten danach setzte Tobi Steger in seiner bekannten Manier gegen den Keeper Halilovic nach und foulte Halilovic dabei. Die gelbe Karte war die Konsequenz. Steger entschuldigte sich bei Halilovic und war sichtlich froh, dass er weiterspielen konnte (72.). Nicht lange danach kam bei Solln der dritte und letzte Ersatzspieler von der Bank – Dominik Kugler klatschte mit Luis Stephan ab, dessen Slalomläufe einmal mehr eine Augenweide gewesen waren und der mit einem Tor und einem Assist hatte glänzen können (73.).

Während nun die Verteidigung des Vorsprungs Prio 1 hatte, wäre eine Resultaterhöhung ein willkommenes „schmückendes Beiwerk“ gewesen. Gegen Luis Kunde klärte ein Abwehrspieler ins Toraus, ohne dass es Ecke gegeben hätte (78.). Gegenüber hätten die Gastgeber den Ballbesitz um ein Haar ausgenutzt, wenn nicht Rexhaj seinen Kopfball aus spitzem Winkel von rechts links ins Toraus gesetzt hätte (78.). Dann schickte Basti Jell die Kugel steil nach vorne, aber Dominik Kuglers für Tobi Steger bestimmtes Zuspiel wurde von der gegnerischen Abwehr abgefangen (79.). Nicht besser erging es Tristan Römpp, dem ein Defensivspieler von Alte Haide das Spielgerät abnahm (80.). Noch nicht genug hatte der spielfreudige Sollner Abwehrmann Robert Fabig, der sich wieder in die gegnerische Hälfte begab. Dort wurde er von dem eingewechselten Ramaj gelegt (Ramaj trug nun die Kapitänsbinde), was eine gelbe Karte zur Folge hatte (82.). Leider konnte der von Rexhaj gestörte Niek Khazali Benni Minovs Freistoß nicht richtig annehmen, so dass der Ball im Toraus landete (83.).

Luis Kunde scheiterte zwei Mal an der Annahme eines Zuspiels von Basti Jell. Erst war Abwehrmann Krasniqi schneller (83.), dann Keeper Halilovic (85.). Es lief bereits die Nachspielzeit, als Kunde von Rexhaj gefoult wurde (Gelb/90.+1). Nach Benni Minovs Freistoß blieb Solln längere Zeit in Ballbesitz, aber letztendlich konnte die Heimmannschaft drehen. Johannes Campe, Niek Khazali und Tristan Römpp sorgten allerdings dafür, dass der FC Alte Haide keinen Profit daraus ziehen konnte. Dann gingen Niek Khazali etwas die Kräfte aus, so dass Ben Burkert rückeingewechselt wurde. Er betrat das Spielfeld aber zu früh, so dass er Gelb wegen eines Wechselfehlers sah (90.+2).

Weshalb der Schiedsrichter eine vierminütige Nachspielzeit festlegte, verstand niemand so recht. Und anstatt sich zufrieden in die Kabinen und auf den Heimweg zu begeben, mussten die Gäste noch ein Drama erleben. Robert Fabig und Luis Vogl prallten mit den Köpfen zusammen. Während Vogl mit einer Beule samt Cut davonkam, war Fabigs Nase gebrochen, was die Einlieferung in ein Krankenhaus notwendig machte. Welch bitteres Ende für den „Man of the Match“! Dass Niek Khazali und André Metzger nach langer Unterbrechung in die immer noch laufende Partie rückeingewechselt wurden, war dann nur noch Nebensache (90.+7). Ergebnistechnisch passierte bis zum Schlusspfiff nichts mehr; Solln konnte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Sieg über die Ziellinie bringen, und der neue Torhüter hielt als „Erstlingswerk“ mit Unterstützung der Abwehr die Null. Allein die noch ausbaufähige Torausbeute stellte einen Kritikpunkt dar.

Durch den zwar durch Robert Fabigs schwere Verletzung getrübten, aber dennoch eminent wichtigen Dreier überwintert der TSV Solln sicher und vorerst in aller Ruhe auf Tabellenplatz 10, denn man konnte sich sogar noch vor den im Nachbarschaftsduell gegen Neuhadern unterlegenen TSV Großhadern schieben – und von den Teams aus der unteren Tabellenregion kann bis zum Ende dieses Spieltages höchstens noch besagter TSV Großhadern verdrängt werden. Gerade recht kommt nun die Pause, bis es im Februar in die Vorbereitungsrunde geht. Der beträchtlichen Anzahl kranker bzw. verletzter Spieler drücken wir alle Daumen, dass sie bis dahin wieder fit sind. Der Sollner Ersten und allen anderen Mannschaften, dem Trainer- und Betreuerstab, den Vereinsoffiziellen und den treuen Fans wünschen wir eine fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit. Es wird erfahrungsgemäß nicht lange dauern, bis sich die Vorfreude auf den rollenden Ball wieder bemerkbar macht.