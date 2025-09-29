2:0 nicht genug: Untermenzing gibt Sieg aus der Hand

Die Menzingerinnen starteten furios in die Partie und gingen bereits in der 5. Spielminute in Führung: Kristensen eroberte im Mittelfeld stark den Ball, leitete sofort den Angriff ein und über Steiner fiel sehenswert das 1:0. Nur wenige Minuten später wurde Winter im Strafraum zu Fall gebracht – den fälligen Elfmeter verwandelte Rduch sicher zum 2:0 (12.).

Trotz der frühen Führung verpasste Untermenzing, den Sack schon in der ersten Hälfte zuzumachen. Nach einer Hereingabe von Winter hatte Kristensen das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte aber knapp. Kurz darauf verpasste Winter selbst die große Gelegenheit, die Führung weiter auszubauen. Auf der anderen Seite musste die Defensive zunehmend mehr arbeiten: Greß entschied mehrere wichtige Laufduelle für sich, und Keeperin Holzer bewahrte ihr Team in der 25. Minute vor dem Ausgleich, als sie einen Ball in höchster Not von der Linie kratzte.