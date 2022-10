"20 Minuten geschlafen": Waldkirchen rutscht auf P15, Osterhofen 0:2 Landesliga Mitte - 17. Spieltag - Samstag: Waldkirchen verliert mit 2:1 gegen Burglengenfeld +++ Osterhofen muss sich zuhause geschlagen geben

Die Elf von Trainer Anton Autengruber verliert gegen den ASV Burglengenfeld mit 2:1. Zwei Tore in drei Minuten haben gereicht, um dem TSV drei Punkte abzuluchsen. Die SpVgg Osterhofen verliert gegen den TSV Kareth-Lappersdorf, vor heimischer Kulisse, mit 0:2. Zweimal Aaron Bice, in der 8. und 61. Minute, beschert den Gästen den Sieg in Osterhofen.