Apfeld wird zur Kasse gebeten. – Foto: Markus Becker
2:0 – jetzt muss Trainer Apfeld bei 04/19 zahlen
Mit dem Sieg über ETB Schwarz-Weiß Essen haben die Ratinger einige Verfolger in der Oberliga distanziert und ihre Tabellenführung eindrucksvoll bestätigt. Nun bittet die Mannschaft den Chefcoach zur Kasse. Das ist der Grund.
Mit Töchterchen Luisa im Arm genoss Gianluca Silberbach den nächsten Sieg in der Oberliga. Der Kapitän von Ratingen 04/19 hätte beinahe selbst dafür gesorgt, dass der gegen ETB Schwarz-Weiß Essen höher als 2:0 (1:0) ausgefallen wäre, aber der Linienrichter hatte etwas dagegen. Es war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, da hatte der Innenverteidiger einen weiteren Angriff eingeleitet und war selbst mit nach vorne gegangen – Rinor Rexha traf die Unterkante der Latte, Silberbach staubte ab. Doch die Fahne ging hoch, Abseits lautete die Entscheidung, die der 04/19-Kapitän sichtlich anzweifelte.