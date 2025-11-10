2:0 – jetzt muss Trainer Apfeld bei 04/19 zahlen

Sein Gegenüber analysierte: „Wir sind gut reingekommen ins Spiel. Obwohl der ETB sehr eng in den Zweikämpfen war, haben wir uns in den ersten zehn Minuten zwei dicke Torchancen erspielt.“ Die erste war ein freier Abschluss von Guiliano Zimmerling im Strafraum, den Essens Keeper Phil Lenuweit stark hielt, der zweite war Demircans Lattenknaller. Ratingens bester Scorer in dieser Spielzeit zeichnete dann auch für das 1:0 verantwortlich, als er einen Handelfmeter in der 27. Minute zu seinem zwölften Treffer in seinem elften Saisonspiel nutzte. „Ich habe draußen schon mit den vergebenen Chancen und den Lattentreffern gehadert, aber die Jungs haben es gut gemacht. Wir haben das Spiel kontrolliert, der Elfmeter war der Dosenöffner“, fand Apfeld.

Die Zeit danach hatte ihm allerdings nicht gefallen: „Zwischen der 30. und 45. Minute hatten wir unsere schlechteste Phase, da haben wir ein Stückweit den Faden verloren“, monierte der Trainer. Immerhin reichte es noch zu einer Großchance durch Bo Lasse Henrichs und dem Lattenknaller von Zimmerling samt aberkanntem Abstauber von Silberbach. Und so fiel Apfelds Fazit auch positiv aus: „Wir mussten wachsam sein, und das waren wir, wir haben alles sehr, sehr gut verteidigt. Wir sind im Flow geblieben, haben den vierten Sieg in der Meisterschaft in Folge geholt und zu Null gespielt.“ Und da die Verfolger Sportfreunde Baumberg und KFC Uerdingen beide parallel patzten, hat 04/19 diese beiden bereits auf acht Punkte distanziert. Läuft – da zahlt der Trainer sicher auch gerne einen Obolus.