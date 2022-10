20 Jahre Talentförderung Badischer Fußballverband +++ Mantey und Elfner zum DFB-Campus eingeladen

Frankfurt / Karlsruhe. Seit 20 Jahren gibt es das DFB-Talentförderprogramm. Zu diesem Anlass wurden auch zwei DFB-Stützpunkttrainer aus dem Badischen Fußballverband zu einer Ehrung in den DFB-Campus eingeladen. Die insgesamt zehn DFB-Stützpunkte in Baden werden seit Mitte Oktober von Daniel Kufner koordiniert.

Gottfried Mantey (Stützpunkt Eppelheim) und Wolfgang Elfner (Stützpunkt Karlsruhe) sind absolute "Trainerlegenden", sagt ihr neuer Stützpunkt-Koordinator Daniel Kufner. Kein Wunder, dass auch sie zu den Feierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen Bestehens der DFB-Talentförderung nach Frankfurt eingeladen waren. Sie erhielten unter anderem Einblicke in den neuen DFB-Campus und besuchten das Spiels Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen.

Gottfried Mantey arbeitet bereits seit den 80er Jahren als Auswahltrainer im Kreis Heidelberg und stieg 2002 direkt in das Talentförderprogramm des DFB mit ein. Der Motor, der ihn antreibt ist der Spaß mit den Kindern zu arbeiten, sie zu fördern und in ihrem Entwicklungsprozess behilflich zu sein. Sein Aufgabenbereich baut sich aus zwei Dingen auf. Der erste Bereich ist das Training mit den Kindern, wobei viel auf Individualität gesetzt wird. Der andere Teil ist das Sichten von jungen, talentierten Kindern am Wochenende bei ihren Spieltagen. Mantey: "Unser Ziel ist es viele junge Talente aus dem Amateurbereich zu sichten, sie weiterzuentwickeln und in ihrem persönlichen Entwicklungsprozess zu unterstützen." Gemeinsam mit Daniel Kufner und Wolfgang Elfner empfand Mantey das 20. Jubiläum in Frankfurt als schönes Erlebnis: "Es war ein toller Tag mit einem tollen Ambiente. Vor Allem der Austausch mit anderen Personen aus diesem Bereich war hochinteressant und der Besuch des Spiels war super!"