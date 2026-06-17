20-jähriges Talent für den Sportpark Osternburg

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Der GVO Oldenburg hat für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems einen weiteren Neuzugang präsentiert. Mit Matthes Rathjen wechselt ein 20-jähriger Offensivspieler in den Sportpark Osternburg, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen in der Oberliga sammeln konnte.

Ausgebildet wurde Rathjen beim Rotenburger SV. Zuletzt stand er bei Rot-Weiß Scheeßel unter Vertrag und möchte nun beim GVO Oldenburg den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen.

Der Offensivakteur ist flexibel einsetzbar und kann auf verschiedenen Positionen im Angriff und im offensiven Mittelfeld agieren. Dabei zeichnen ihn insbesondere seine Vielseitigkeit, sein Tempo und seine hohe Laufbereitschaft aus. Durch seine variable Spielweise eröffnet er dem Trainerteam zusätzliche Optionen.