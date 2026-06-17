20-jähriges Talent für den Sportpark Osternburg

Der GVO Oldenburg hat für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems einen weiteren Neuzugang präsentiert. Mit Matthes Rathjen wechselt ein 20-jähriger Offensivspieler in den Sportpark Osternburg, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen in der Oberliga sammeln konnte.
Ausgebildet wurde Rathjen beim Rotenburger SV. Zuletzt stand er bei Rot-Weiß Scheeßel unter Vertrag und möchte nun beim GVO Oldenburg den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen.
Der Offensivakteur ist flexibel einsetzbar und kann auf verschiedenen Positionen im Angriff und im offensiven Mittelfeld agieren. Dabei zeichnen ihn insbesondere seine Vielseitigkeit, sein Tempo und seine hohe Laufbereitschaft aus. Durch seine variable Spielweise eröffnet er dem Trainerteam zusätzliche Optionen.
Neben seinen sportlichen Qualitäten überzeugt der 20-Jährige nach Vereinsangaben auch durch seine Einstellung. Ehrgeiz, Lernbereitschaft und die Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, gehören zu den Eigenschaften, die der GVO Oldenburg an seinem Neuzugang besonders schätzt.
Mit Matthes Rathjen gewinnt der Bezirksligist einen jungen Spieler mit Entwicklungspotenzial hinzu, der bereits Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln konnte und künftig den Kader im Sportpark Osternburg verstärken soll.