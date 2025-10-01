20-Jährige weiterhin vorne - Rennen spitzt sich in Regionalliga Süd zu

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Angelina Klopstein (ohne Bild) vom SC Sand II bleibt auch nach dem September das Maß aller Dinge in der Frauen-Regionalliga Süd. Mit sieben Treffern aus sechs Spielen führt sie das ERDINGER Ranking an. Bisher netzte die 20-Jährige in vier Partien einfach. Ihren Höhepunkt setzte sie am 2. Spieltag beim 7:0-Auswärtsserfolg beim FSV Hessen Wetzlar. Dort erzielte sie gleich drei Treffer.

Knapp dahinter ordnet sich Selina Walter vom VfL Herrenburg in die Torschützinnenliste ein. In fünf Partien kommt die 25-Jährige auf fünf Treffer. Kurios: vier der fünf Tore erzielte die Mittelfeldstrategin per Strafstoß.