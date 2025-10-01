20-Jährige weiterhin vorne - Rennen spitzt sich in Regionalliga Süd zu

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen-Regionalliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Angelina Klopstein (ohne Bild) vom SC Sand II bleibt auch nach dem September das Maß aller Dinge in der Frauen-Regionalliga Süd. Mit sieben Treffern aus sechs Spielen führt sie das ERDINGER Ranking an. Bisher netzte die 20-Jährige in vier Partien einfach. Ihren Höhepunkt setzte sie am 2. Spieltag beim 7:0-Auswärtsserfolg beim FSV Hessen Wetzlar. Dort erzielte sie gleich drei Treffer.
Knapp dahinter ordnet sich Selina Walter vom VfL Herrenburg in die Torschützinnenliste ein. In fünf Partien kommt die 25-Jährige auf fünf Treffer. Kurios: vier der fünf Tore erzielte die Mittelfeldstrategin per Strafstoß.
Ganz dicht gefolgt wird das Spitzenduo von einem Verfolgertrio. Johanna Hildebrandt vom KSV Hessen, Melissa Zweigner-Genzer vom Karlsruher SC und Johanna Putzer vom SC Freiburg II stehen bei jeweils vier Saisontoren.
1. Angelina Klopstein, SC Sand II: 7 Tore
2. Selina Walter, VfL Herrenberg: 5 Tore
3. Johanna Putzer, SC Freiburg II: 4 Tore
3. Melissa Zweigner-Genzer, Karlsruher SC: 4 Tore
3. Johanna Hildebrandt, KSV Hessen Kassel: 4 Tore
6. Lisa Flötzner, FFC Wacker München: 3 Tore
6. Luise Killich, FFC Wacker München: 3 Tore
6. Mathilda Dillmann, Karlsruher SC: 3 Tore
6. Jule Krips, TSG Hoffenheim II: 3 Tore
6. Anna Hofrichter, SV Weinberg: 3 Tore und sechs weitere Spielerinnen mit je drei Treffern.
Alle Torschützinnen der Regionalliga Süd.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!