2:0 in Düren: Merten feiert „sehr verdienten“ Befreiungsschlag

Merten bejubelt das Ende der Durststrecke. – Foto: Nick Förster

Dem SSV Merten gelingt beim Auswärtsspiel gegen Verfolger 1. FC Düren der von Chefcoach Bünyamin Kilic erhoffte „Turnaround.“ Gegen den Regionalliga-Absteiger - der vor Spielbeginn einzig fünf Zähler hinter Merten rangierte - feiert der SSV einen souveränen 2:0-Erfolg. Während Merten-Chefcoach Kilic zwar von einem „sehr verdienten“ Auswärtssieg spricht, zugleich aber erneut die Abschlussschwäche seiner Elf kritisiert, lobt sein Gegenüber Luca Lausberg allen voran die Mentalität seiner Mannen.

Auch aus Sicht von Düren-Coach Lausberg haben die Gastgeber die Anfangsphase zum Großteil verschlafen, allerdings anschließend immer besser in die Begegnung gefunden: „Wir sind nicht gut in die Partie gekommen. In den ersten zehn Minuten hat Merten viel Druck ausgeübt, wir haben uns dann aber freigeschwommen. Von da an haben wir dem Mertener Spiel dann eine gute Intensität entgegengebracht und bis zur Halbzeitpause auf Augenhöhe agiert“, findet der 31-jährige Chefcoach überwiegend positive Worte über die spielerische Entwicklung seiner Mannschaft im Laufe des ersten Abschnitts.

Von Beginn an waren es die Gäste aus Merten, die den Ton angaben. Es war den Grün-Weißen durchaus anzumerken, dass die jüngsten überaus bitteren Niederlagen gegen Fortuna Köln II und SV Eintracht Hohkeppel nicht spurlos an der Elf vorbeigegangen sind. Allerdings stand sich der SSV insbesondere in der Anfangsviertelstunde oftmals selbst im Weg, wie Übungsleiter Kilic klar zu verstehen gibt: „In den ersten 15 Minuten kann es schon 3:0 stehen. Wir haben zweimal das leere Tore nicht getroffen. Es bleibt dabei, dass wir zurzeit zu viele Chance liegen lassen“, findet der 39-Jährige nach Abpfiff ähnlich kritische Worte wie bei den beiden Niederlagen zuletzt.

„Ärgerliches“ Gegentor bricht Düren das Genick

Auch nach dem Wiederbeginn starten die Hausherren mutig und bieten dem Kontrahenten ordentlich Paroli, ehe Abdenbi Oubelkhiri den SSV in Spielminute 56 nach Vorarbeit von Bilal El Morabiti in Führung bringt: „Wir kommen eigentlich mit einer guten und vernünftigen Phase aus der Kabine raus, kassieren dann aber ein bisschen ärgerlich das 0:1“, beschreibt Lausberg die Anfangsminuten der zweiten Hälfte. Sein Gegenüber sieht im Führungstreffer seiner Elf eine folgerichtige Antwort auf den bisherigen Spielverlauf: „Wir haben den Ball mit Mentalität reingestochert. Die Jungs haben heute ihr Herz auf dem Platz gelassen“, lobt Kilic die Moral seiner Jungs.

Ebenso „reingestochert“ war auch der zweite Treffer durch Verteidiger Elliot Albert zwanzig Minuten später. Durch das 2:0 - das durch 1:0-Schütze Oubelkhiri vorbereitet wurde - waren sämtliche Resthoffnungen des Gastgebers beseitigt, wie Düren-Coach Lausberg schlussfolgert: „Nach dem 0:1 hat man gemerkt, dass ein wenig das Selbstvertrauen fehlt. Die Überzeugung hat gefehlt. Mit dem 0:2 war die Messe dann gelesen.“ Auch, weil die nun beste Defensive der Liga erneut nicht zu knacken war: Merten kassierte im bisherigen Saisonverlauf einzig 16 Gegentore.

Merten erobert Platz fünf zurück

Aus Sicht von Gästecoach Kilic sei der Erfolg in jedem Fall „sehr verdient“, wie der Übungsleiter nach Spielende klar betont: „Der Platz war in keinem guten Zustand, aber wir haben das Maximum rausgeholt. Wir hatten eine sehr hohe Intensität, haben den Gegner im Keim ersticken lassen. Bis auf zwei Abschlüsse haben wir nichts zugelassen“, zeigt sich Kilic sichtlich erfreut über den gelungenen Befreiungsschlag, weiß aber zugleich auch: „Es bleibt dabei, dass wir zu viele Chancen liegen lassen. Wir sind am Ende mit dem Ergebnis sehr zufrieden, aber mit der Torausbeute nicht.“

Während der SSV mit dem Auswärtsdreier im Gepäck wieder vor die Kölner Fortuna auf Rang fünf springt, bleibt Düren acht Punkte hinter dem Kontrahenten auf Platz neun zurück. Dennoch kann auch 1. FC-Trainer Lausberg mit dem Auftritt seiner Elf gegen Merten gut leben: „Insgesamt kann ich der Mannschaft in puncto Mentalität und Intensität keinen Vorwurf machen. Wir müssen die Niederlage akzeptieren und versuchen, nächste Woche in Frechen wieder unser Glück zu finden.“ Damit ist die Marschroute für die Begegnung bei Tabellennachbar SpVg Frechen 20 klar. Auch für Merten sollten im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht FC Pesch drei Punkte das erklärte Ziel sein.