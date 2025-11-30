2:0 in Bocholt: TSV Meerbusch zieht in Nachwuchsliga ein

Zwei Partien müssen im Dezember noch nachgeholt werden, doch schon jetzt ist klar: Der TSV Meerbusch wird als Hinrundenmeister in die DFB-Nachwuchsliga einziehen. Dank eines 2:0-Erfolgs gegen den 1. FC Bocholt war der TSV nicht mehr einzuholen. Dahinter bewies auch die DJK Arminia Klosterhardt die gute Form, bezwang RW Oberhausen mit 2:0, ebenso der VfB Homberg mit einem 5:1-Erfolg gegen den Wuppertaler SV.
Unterdessen holte der FSV Duisburg wichtige Punkte im Abstiegskampf dank eines souveränen 4:1-Erfolges gegen den TSV Bayer Dormagen. Die SSVg Velbert muss noch oben etwas abreißen lassen, gegen die SG Unterrath setzte es eine 1:3-Pleite.
______________
VfB 03 Hilden – 1. FC Kleve 3:1
VfB 03 Hilden: Ioannis Kokkinos, Yassir Uakkas, Yamin Alqasim (66. Theo Paul Welsch), Sebastian Olszewski, Mohammed Amine Kihel (51. Tim Pawlik) (80. Tim Pawlik), Deniel Noah Kiko (77. Filip Olejko), Yassin Bouzian, Yousef Bauterfas, NOah Stolz (31. Maximilian Philipp Garschagen), Ismail Hayani Mouhim - Trainer: Patrick Kosselt
1. FC Kleve: Piero Uwelius, Leonard Egen, Bert Wilhelm Giesen, Tom Lohmann, Jonas Remy, Leon Kohl (49. Ole Kösters), Leon Frauendorf, Sipan Nokta (46. Liam Omogiate), Vadim Sladkov, Inricke Chejou, Till Aben - Trainer: Niko Hegemann - Trainer: Lukas Nakielski - Trainer: Ole Kahl
Schiedsrichter: Janneck Völschow
Tore: 1:0 Till Aben (22. Eigentor), 2:0 Mohammed Amine Kihel (26.), 3:0 Yassin Bouzian (40.), 3:1 Vadim Sladkov (45.)
1. FC Bocholt – TSV Meerbusch 0:2
1. FC Bocholt: Mats Brüning, Kerim Dervis, Till Klümper (67. Ndjons Nzouba Mavuba), Jake Behler, Luca Sascha Siegert (41. Noah Schmidt), Yasin Reuter, Ruben Thebing-Barrier, Jan Lutz Vehoff (41. Dustin Klöpper), Imad Musliji (41. Hussein Darwich), Jerome Konrad (64. Maximilian Maßen), Ozan Miran Türker - Trainer: Alexander Arndt
TSV Meerbusch: Nils Arne Poncin, Jan Luka Mausbach (76. Gabriei Schröter), Max Batt, Sven Kaspar Bokemüller (75. Frederik Müller), Erjon Berisha, Pelu Reutershahn, Noah Voss (52. Jan Achterberg), Bjarne Rohmer (72. Bilaye Sangare), Arda Mikail Gözen, Tom Rosso, Muhidin Suljakovic - Trainer: Alexander Schmitz-Wienicke - Trainer: Andreas Graef
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Arda Mikail Gözen (11.), 0:2 Sven Kaspar Bokemüller (59.)
Wuppertaler SV – VfB Homberg 1:5
Wuppertaler SV: - Trainer: Behcet Celik
VfB Homberg: Tom Daanen, Matti Maximilian Meier, Leroy Ajoku, Berat Simsek, Noel Jonah Uzaldi, Furkan Savci, Sefkan Yagisan (75. Paul Schiegat), Arda Emir Alabas (61. Noel Chiduch), Rayan El Kharfachi Bravo (70. Taylan Altunkaya), Salvatore Salvia (66. Anthony Vucica), Leandro Geraldo Duarte (70. Ammar Saric) - Trainer: Michael von Zabiensky
Schiedsrichter: Lars Norta - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Sefkan Yagisan (12.), 1:2 Salvatore Salvia (34.), 1:3 Leandro Geraldo Duarte (46.), 1:4 Leandro Geraldo Duarte (51.), 1:5 Noel Chiduch (78.)
FSV Duisburg – TSV Bayer Dormagen 4:1
FSV Duisburg: Bilgehan Akyol, Muhataz Esmail, Ben Malik Fofana, Mikail Eroglu, Alican Sabanci, Louis Schulte (69. Biagio Cuttaia), Abdullah Can Sahin (79. Bilgehan Akyol), Alper-Osman Eraslan (73. Jeremiah Enoma), Omar Mohammad, Anas Oweis (73. Ali Umar), Hasan Hüseyin Demirbas (69. David Kipke) - Trainer: Mladen Kovacic
TSV Bayer Dormagen: Engin Yagcilar (63. Julian Babczynski), Halil Sahin, Joakim Gorgiev, Deniz Geister, Finn Schömann (67. Salman Abbassi), Yusuf Celik, Justin Corduneau (63. Ali Yusuf Aydin), Mats Jungbluth, Tim Antropius, Jonas Thiele - Trainer: Giulio Sinesi
Schiedsrichter: Leo Lennart Nys (Willich) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Louis Schulte (22.), 2:0 Alican Sabanci (35.), 3:0 Alican Sabanci (58.), 4:0 Omar Mohammad (78.), 4:1 Biagio Cuttaia (79. Eigentor)
SG Unterrath – SSVg Velbert 3:1
SG Unterrath: - Trainer: Christian Borownik
SSVg Velbert: Matti Buhl, Devin Can Aribas (71. Leon Reimer), Marc Hooge, Gianluca Bazzano (29. Diego Ciro Bachmann), Fabian Rafael Smykala, Anthony Ifeatu Okara (48. Marco James Antiporda Tumanan), Amin Azakkoun (78. Tom Weishaupt), Maximilian Schäfer, Uros Kundovic, Panajotis Fourniadis (55. Kian Rotthaus), Amin Namli - Trainer: Elvir Mesic
Schiedsrichter: Oualid Elhahoui - Zuschauer: 70
Tore: 3:1 Diego Ciro Bachmann (80.)
DJK Arminia Klosterhardt – SC Rot-Weiß Oberhausen 2:0
DJK Arminia Klosterhardt: Luca Ochmann, Nico Ochmann, Paul Berndsen, David Brinkmann, Mert-Can Eren (72. Luca Alexander Johst), Efe Talha Isik (79. Moussa Sangare), Frederik Kewitz (63. Max Spieckermann), Ranael-Baringa Nakuzola (63. Mehmet-Can Bektas), Aaron Aksal (41. Elyon Cecil Agyapong Oteng), Jan Mattis Wehselau, Luis Henri Sauerbach - Trainer: Dustin Arnold - Trainer: Philipp Pereira Cordeiro
SC Rot-Weiß Oberhausen: Finn Herziger, Kaya Abdul Kadir, Nick Schlusen (63. Arlind Shabani), Ivan Vidic, Alex Schwarzkopf, Hanif Rashid, Elia-Finn Bedrina (58. Liam Störmann), Fidele Poba, Luis Adamski (63. Luke Musial), Kledi Kameri (58. Eltion Merovci) - Trainer: Markus Osthoff
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Luis Henri Sauerbach (9.), 2:0 Luis Henri Sauerbach (65.)
Ratingen 04/19 – Sportfreunde Baumberg 1:3
Ratingen 04/19: Yilmaz Piriceck, Leon Albano, Moritz Angerhausen, Levin Aydinli, Younes Nounouh, Luca Bonaccorso, Alexander Rajewski, Tristan Elias Ebbers, Fabian Ottensmann - Trainer: Stephanos Alemu - Trainer: Samir Aouladali - Trainer: Gino Spinelli
Sportfreunde Baumberg: Vincent Geerken, Anduen Nimonaj, Islreal Abrokwah Tetteh, Blaise Maiche Eban, Maximilian Filip Flak, Nick Meßner, Ensar Emin Özmen, Leandro Hasenpflug da Silva, Szymon Franciszek Polit, Semy Kabuk - Trainer: Roman Seleman - Trainer: Sercan Er - Trainer: Kosi Saka
Schiedsrichter: Efe Ali Karan
______________
________________
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: