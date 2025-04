2:0 in Blaubeuren: SG Sonnenhof Großaspach erneut im Pokal-Halbfinale

Dabei begann die Partie auf dem kleinen Rasenplatz in Blaubeuren-Gerhausen relativ verhalten. Die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, wurde jedoch nicht wirklich zwingend in der Anfangsphase. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte Michael Kleinschrodt in der 28. Spielminute nach Vorarbeit von Mert Tasdelen. Doch der SG-Angreifer köpfte nach dessen hoher Hereingabe in die Box aus kurzer Distanz neben das Tor. Somit ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kamen dann auch die Gastgeber zu ihrer ersten nennenswerten Chance und die hatte es direkt in sich: Erst rettete der Querbalken für die SG, dann war wie gewohnt Verlass auf Aspach-Keeper Max Reule, der im letzten Moment noch parieren konnte (56.). Doch dann drückte ausschließlich noch die SG auf den Führungstreffer. Und nachdem Volkan Celiktas (66.). und Christian Mistl (67.) quasi direkt hintereinander noch beste Möglichkeiten vergaben, sollte es dann in der 80. Spielminute aber endlich soweit sein.

Der eingewechselte Niklas Mohr brachte einen langen Einwurf in den Strafraum, der wurde von einem FC-Defensivakteur per Kopf noch an den eigenen Pfosten verlängert. Kapitän Volkan Celiktas stand goldrichtig und drückte das runde Leder schließlich zum Führungstreffer für den Dorfklub über die Linie. Für die Entscheidung und die schönste Szene des Tages sorgte dann Michael Kleinschrodt kurz vor Schluss. Nach einer Flanke von Elias Rahn, verarbeitete Kleinschrodt den Ball quasi perfekt bei der Annahme am Keeper vorbei und traf aus spitzem Winkel zum viel umjubelten 2:0-Endstand für die SG Sonnenhof Großaspach.

Das nächste Spiel

Am kommenden Samstag ist die SG Sonnenhof Großaspach dann zu Gast beim FV Ravensburg. Anpfiff der Partie des 26. Spieltags in der Oberliga BW in der cteam Arena in Ravensburg ist um 14 Uhr.