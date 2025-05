2:0 im Derby: Igel-Liersbergs Riesenschritt Richtung Klassenverbleib

Das war ein weiterer, eventuell schon vorentscheidender Schritt Richtung Klassenverbleib: In einer nachgezogenen Partie des 25. Spieltages setzte sich die SG Igel-Liersberg am Mittwochabend mit 2:0 beim Nachbarn und Mitabstiegsrivalen SV Sirzenich durch. Drei Runden vor Schluss in der Bezirksliga West hat das Team von Trainer Dominik Wintersig nun bereits fünf Zähler Vorsprung auf die Sirzenicher, welche als Tabellen-13. aktuell den ersten von (definitiv) vier Rängen belegen, die am Ende der Saison den Gang in die A-Klasse bedeuten.

Über die vollen 90 Minuten hinweg gesehen war der Sieg der Gäste vor 400 Zuschauern in Udelfangen – am Rasenplatz in Sirzenich gibt es kein Flutlicht und früher als um 19.30 Uhr wollte Igel-Liersberg nicht spielen – verdient. Die erste Hälfte endete zwar torlos, aber die Wintersig-Elf, die nach dem 2:0 am Sonntag bei der SG Ellscheid auf ihren am Knie verletzten Goalgetter Yannick Andreas verzichten musste, besaß hier deutliche Vorteile. Sirzenich verlor nach passablen ersten Minuten den Faden, agierte allzu oft mit langen Bällen und bekam keinen Zugriff gegen die wesentlich harmonischer und ballsicherer agierende Spielgemeinschaft aus Igel, Liersberg, Zewen und Langsur. Abwehrchef Dennis Thon gab mit einem Freistoß und einem Versuch aus der zweiten Reihe die ersten Warnschüsse ab (2./8. Minute). In der 18. Minute wäre Erik May wohl besser nicht mehr in den Abschluss von Marvin Kugel gespritzt, weil der umsichtige leitende Schiedsrichter Johannes Klingel so auf Abseits entscheiden musste. Die dickste Möglichkeit verzeichneten die Gäste nach einer halben Stunde: Nachdem Tim Höfer aus kurzer Distanz abgeschlossen hatte, mussten die Sirzenicher mit vereinten Kräften auf der Torlinie klären. Knapp verfehlte zudem May mit einem Schuss am langen Eck vorbei das Ziel (41.).

Erst der von Patrick Herres aus dem Halbfeld in den Strafraum geschlagene Freistoß sorgte für so etwas wie Gefahr vor dem von Kevin Noll gehüteten Tor (54.). Wenig später ging die SG Igel-Liersberg in Führung, begünstigt durch einen missratenen Klärungsversuch, den May mit seinem Tor ausnutzte (56.).

Als Thon der Ball im eigenen Strafraum an den Oberarm beziehungsweise die Brust geprallt war, forderten die Hausherren einen Elfmeter, den man aber auch nicht geben musste (64.). Doch für die Sirzenicher war das so etwas wie die Initialzündung. Auf einmal war mehr Schwung in ihren Offensivaktionen. „Im zweiten Durchgang waren wir mitunter einen Tick zu unsauber. Auch, wenn unser Sieg insgesamt absolut verdient ist, hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn Sirzenich in der Schlussphase noch eins macht“, bilanzierte SG-Coach Wintersig. Bedanken konnte er sich besonders bei der Lattenunterkante, die beim Gewaltschuss von Robin Esser rettete (85.) und dem mehrfach glänzend reagierenden Schlussmann Noll, der in der 89. Minute etwa aus kurzer Distanz tollkühn gegen Tim Brandscheid klärte. Kurz zuvor war Justus König nach einem rüden Foul gegen Esser zurecht mit Rot vom Platz gestellt worden. Am Ende der vierminütigen Nachspielzeit nutzte der eingewechselte Eric Pasucha die Unordnung in der nun nur noch offensiv orientierten Hintermannschaft der Sirzenicher und traf aus spitzem Winkel ins verwaiste Tor (90.+4).

Hier geht's zur Bildergalerie

„Wir sind noch gut in die Partie gestartet, hatten dann aber irgendwie Schiss. Bis in die zweite Hälfte lief bei uns kaum etwas zusammen – und erst, als wir im Rückstand waren, klappte es wieder. Aufgrund der Vielzahl der Chancen wäre ein Unentschieden noch gerecht gewesen“, meinte Tillmann Schweitzer, neben Elmar Klodt Trainer der Sirzenicher, die nun am Sonntag ab 14.30 Uhr in Sinspelt bei der SG Utscheid/Mettendorf Farbe bekennen müssen. „Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Vielleicht kommt unsere in weiten Teilen so junge Mannschaft besser damit klar, wenn sie nicht so viel Druck hat“, glaubt Schweitzer.

In Sicherheit wiegen will sich sein Pendant Wintersig trotz des Fünf-Punkte-Polsters noch nicht: „Einen Dreier brauchen wir wohl noch. Den würden wir am liebsten am Sonntag daheim in Langsur gegen Schleid holen.“

SV Sirzenich – SG Igel / Zewen / Langsur 0:2

Sirzenich: Christopher Klotz -Jannik Boost, Simon Klodt, Dominic Zimmermann, Nico Geib (64. Tom Schüßler), Luca Clemens (64. Robin Esser), Patrick Herres (59. Moritz Stemper), Kevin Walter, Philipp Brost, Bastian Neises (85. Tim Brandscheid), Tobias Geib (46. Ben Schneider).

Igel-Liersberg/Zewen/Langsur: Kevin Noll - Justus König, Mahmoud Hammoud, Tim Höfer, Dennis Thon, Maximilian Meyer (82. Luca Wurdel), Fabian Hamm, Marvin Kugel (92. Veton Saliji), Simon Blasius, Erik May (72. Eric Pasucha), Florian Can Kucklick (90. Markus Nilles).

Schiedsrichter: Johannes Klingel (Gonzerath) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Erik May (56.), 0:2 Eric Pasucha (90.+4)

Rot: Justus König (87./SG Igel/Foulspiel)