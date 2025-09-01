2:0-Heimsieg gegen den SV Apfelstetten

Schon in der Anfangsphase setzte der zuletzt auffällige Niklas Schill mit einer starken Balleroberung das erste Ausrufezeichen. Wenige Minuten später folgte die Belohnung: Ein langer Ball von Schlussmann Mick Weyrich landete bei Kenan Seferovic, der die Kugel technisch sehenswert verwertete, ein Treffer, der weniger etwas für Tiki-Taka-Freunde, dafür umso mehr für Effizienz im Abschluss stand.

An diesem Wochenende stand ausschließlich unsere Zweitvertretung auf dem Platz, und nach zwei starken Gegnern zum Auftakt, die unsere defensiven Fehler konsequent bestraften, war diesmal gegen den ambitionierten SV Apfelstetten etwas Zählbares möglich.

Ein echtes Highlight erlebten die Zuschauer in der 30. Minute: Tim Reichle feierte nach langer Abstinenz sein Comeback im Fußball. Beinahe hätte er es mit einem Traumtor gekrönt, doch sein fulminanter Schuss landete leider nur an der Latte.

Apfelstetten zeigte sich im weiteren Verlauf vor allem bei Standards gefährlich, mehrere Freistöße strichen nur knapp am Tor vorbei. Doch unsere Elf hielt kämpferisch stark dagegen und lieferte ein Spiel, das beste Werbung für die Kreisliga B war.

Kurz vor der Halbzeitpause machte unsere Elf den Endstand schon füh perfekt. Nach einem sehenswerten Solo von Matej Rados, der im Sechzehner klar von den Beinen geholt wurde, schnappte sich Kenan Seferovic den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt. Mit dem 2:0 sicherte sich unsere Zweite ihren ersten Dreier der Saison, und feierte diesen am Ende ausgelassen.