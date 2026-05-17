2:0-Heimsieg gegen den Meister

– Foto: Stuttgarter Kickers

Vor Spielbeginn verabschiedeten die Stuttgarter Kickers offiziell die scheidenden Spieler Meris Skenderovic, Milan Petrović und David Braig. Zudem wurde Torhüter Felix Dornebusch als „Spieler der Saison 2025/26“ ausgezeichnet.

Mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Meister und Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach haben die Stuttgarter Kickers die Regionalliga-Saison 2025/26 erfolgreich abgeschlossen. Vor 3.970 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau trafen David Udogu und David Tomić mit seinem 13. Saisontreffer für die Blauen, die sich mit dem elften Heimsieg der Saison den Spitzenplatz in der Heimtabelle sicherten.

Die Gäste aus Aspach erwischten den besseren Start. Bereits in der 13. Minute jubelte die SG nach einem Treffer von Volkan Celiktas, doch Schiedsrichter Philipp Hofheinz erkannte den Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht an.

Im Vergleich zur Vorwoche rückten David Braig und Milan Petrović für die angeschlagenen Christian Mauersberger und Mario Borac in die Startelf.

Die Kickers kamen Mitte des ersten Spielabschnitts besser in die Partie. Nico Blank hatte nach Vorarbeit von Per Lockl die erste gute Gelegenheit für die Blauen, verzog jedoch aus zentraler Position (22.). Wenig später verpasste Marlon Faß an seinem 20. Geburtstag eine weitere Möglichkeit (30.).

Auf der Gegenseite rettete Felix Dornebusch mit einer starken Parade gegen Luka Janes (34.), ehe Max Düwel kurz darauf aus kurzer Distanz über das Tor schoss.

Dann schlugen die Degerlocher zu. Udogu eroberte sich in der 38. Minute den Ball in der gegnerischen Hälfte, setzte sich mit seinem Sololauf energisch durch und traf mit einem platzierten Flachschuss zur 1:0-Führung. Mit dem Vorsprung im Rücken drängten die Kickers bis zur Pause auf den zweiten Treffer, ließen weitere Chancen durch Faß und Tomić jedoch ungenutzt.

Traumtor von Tomić entscheidet die Partie

Die Kickers kamen schwungvoll aus der Kabine und erhöhten direkt nach Wiederbeginn. Nach einem weiten Einwurf von Jacob Danquah legte Braig am Strafraumeck clever für Tomić auf, der den Ball aus halbrechter Position mit dem Außenrist sehenswert ins lange Eck zum 2:0 verwandelte (47.).

Für einen kurzen Schockmoment sorgte die verletzungsbedingte Auswechslung von Danquah nach einer Stunde Spielzeit. Der Außenverteidiger musste vom Platz getragen werden. Gute Besserung, Jacob! Emotional wurde es wenig später bei der Auswechslung von David Braig, der von den Fans mit Standing Ovations verabschiedet wurde.

Danach blieben die Blauen defensiv konzentriert und arbeiteten engagiert gegen den Ball. Großaspach kam zwar noch zu einigen Möglichkeiten, doch Fabian Eisele (71.) und Michael Kleinschrodt (74.) konnten ihre Chancen nicht nutzen. In der Nachspielzeit landete der Heber des eingewechselten David Stojak von der Strafraumgrenze knapp auf dem Tornetz. Dann war Feierabend unter dem Fernsehturm und der Heimerfolg perfekt.

Nach dem Schlusspfiff wurde Fabian Eisele von der Regionalliga Südwest als Torschützenkönig der Saison 2025/26 ausgezeichnet. Der Angreifer erzielte 22 Treffer für den Aufsteiger in die 3. Lig

Stimmen zum Spiel: „Die Motivation war spürbar“

Interims-Cheftrainer Kerem Arslan zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben uns viel vorgenommen für das letzte Ligaspiel. Wir hatten heute die Möglichkeit, in der Heimtabelle ganz nach oben zu klettern und haben das als Motivation genutzt. In einem ausgeglichenen ersten Spielabschnitt gehen wir verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel haben wir vor allem gegen den Ball viel investiert und Energie auf den Platz gebracht. Wir sind froh, die Saison mit einem 2:0-Heimsieg zu beenden.“

Ausblick: Pokalfinale auf der Waldau

Zum Abschluss der Saison wartet nun noch ein echtes Highlight: Am Samstag, 23. Mai 2026, treffen die Stuttgarter Kickers im Finale des DB Regio-wfv-Pokals erneut auf den Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach. Anpfiff im GAZi-Stadion auf der Waldau ist um 15.30 Uhr.

Stuttgarter Kickers:

Startelf: Dornebusch – Danquah (64. Borac), Schwab, Petrović (74. Kiefer) – Udogu, Blank, Lockl, Frauendorf (86. Fundel) – Tomić, Braig (64. Berisha) - Faß (86. Stojak)

Ersatz: Neaimé (ETW), Zaiser, Mulaj, Mauersberger

Trainer: Kerem Arslan

SG Sonnenhof Großaspach:

Startelf: Reule – Mistl (32. Leon Maier), Celiktas, Janes, Molinari – Rahn, Kleinschrodt (83. Podolsky), Pollex (59. Tasdelen), Kunde (83. Stoppel) – Düwel (59. Schürer), Eisele

Ersatz: Schulz (ETW), Landwehr, Nuraj, Schwarz

Trainer: Pascal Reinhardt

Schiedsrichterteam:

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz (Niefern-Öschelbronn)

Assistenten: Alessio Remili, Dustin Mattern

Karten:

Gelbe Karten: Braig, Petrović, Schwab, Borac – Mistl, Reule

Gelb-Rote Karten: -

Rote Karten: -

Gelbe Karten Teamoffizielle: -

Tore:

1:0 David Udogu (38.), 2:0 David Tomić (47.)

Zuschauer:

3.970 im GAZi-Stadion auf der Waldau