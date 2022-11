2:0-Heimsieg gegen den FC Rot-Weiß Koblenz FC Homburg: Chance auf Rang Zwei gewahrt

Der FC Homburg bezwang am Samstag den FC Rot-Weiß Koblenz nach einer 1:0-Pausenführung mit 2:0. Im Vergleich zum letzten Regionalliga-Auswärtsspiel vor zwei Wochen in Worms änderte Cheftrainer Timo Wenzel die Startaufstellung auf nur einer Position. Markus Mendler rückte für Arman Ardestani in die Startformation. Vor dem Spiel fand als Gedenken an den diese Woche verstorbenen ehemaligen Spieler, Trainer und Funktionär des FC 08 Homburg, Gerd Schwickert, eine Schweigeminute statt.

Die Homburger starteten offensiv in die Partie und erspielten sich gleich einige Strafraumaktionen, bei denen jedoch die letzte Genauigkeit fehlte. Die erste gefährliche Torchance des Spiels gehörte allerdings den Gästen aus Koblenz. Der Schuss von Iosif Maroudis aus der zweiten Reihe wurde noch abgefälscht, sodass er gefährlich aufs Tor kam. FCH-Keeper David Salfeld konnte den Ball noch über die Latte lenken. In der Folge bissen sich die Grün-Weißen an der kompakten Koblenzer Abwehr etwas die Zähne aus. In der 23. Minute gelang den Homburgern dann aber durch Fabian Eisele die Führung. Eisele zog über die linke Seite in die Mitte, wo er den Ball im langen Eck zum 1:0 für den FCH unterbrachte. Nur drei Minuten später traf Eisele erneut, dieses Mal mit dem Kopf. Dabei stützte er sich jedoch zu sehr auf dem Koblenzer Tristan Zobel auf, sodass der Treffer nicht zählte. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste nochmal zwei große Chancen zum Ausgleich. Die Schüsse von Marius Köhl und Thilo Töpken verfehlten den Homburger Kasten nur knapp. Somit ging es mit der 1:0-Führung für den FCH in die Halbzeitpause.

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit plätscherte die Partie vor sich hin. Nach einer knappen gespielten Stunde bewies Wenzel mit der Einwechslung von Arman Ardestani ein goldenes Händchen. Denn zwei Minuten später traf Joker Ardestani zum 2:0 für die Homburger. Bei seiner ersten Aktion am Ball kam Ardestani aus gut 20 Metern zum Schuss und versenkte den Ball zielsicher im Koblenzer Kasten. In der 67. Minute hatte Mart Ristl das 3:0 für die Grün-Weißen auf dem Fuß, Gästekeeper Tim Kips konnte aus kurzer Distanz aber noch mit dem Fuß parieren. In den restlichen zwanzig Minuten kam es zu keinen nennenswerten Tormöglichkeiten mehr. Damit gewinnen die Grün-Weißen gegen den FC Rot-Weiß Koblenz mit 2:0 und fahren somit den ersten Heimsieg seit knapp zwei Monaten ein.

FCH-Trainer Timo Wenzel sagte nach dem Spiel: "Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, da ist es am Ende egal, wie wir das schafften. Wir hätten 2.0 führen können, aber der Schiedsrichter erklärte uns, dass Markus Mendler sich aufstützte, deshalb hat es nicht gezählt. Wir haben dann vor der Pause etwas nachgelassen, sind aber auch in der zweiten Halbzeit überlegen gewesen. Wir wollen auch in den letzten drei Spielen weiter punkten, um uns die Chance zu erhalten".

Adrian Alipour vom Gast sagte: "Wir wussten, dass sie Druck entfachen können, dass sie technisch stark sind, dem wollten wir entgegnen und defensiv gut stehen. Das ist uns nicht immer gelungen, doch vor der Pause hätten wir auch ausgleichen können. Wir waren defensiv wieder verbessert. Es haben viele Spieler wegen einer Verletzung oder Krankheit gefehlt, so dass wir die Bank nicht voll machen konnten, das wollen wir aber nicht als Alibi anführen. Wenn man ein Team in einer solchen Situation mitten in der Saison übernimmt, fehlt die Vorbereitung, wir haben uns auf einige Sachen konzentriert und sind hinten stabiler geworden. Wir wollen in der Winterpause dann an den anderen Dingen arbeiten, damit es in der Rückrunde besser wird. Aber der Abstand ist schon ziemlich groß".

Der FC Homburg überholte die bislang um drei Punkte bessere TSG Balingen und ist nun Vierter. Da die beiden vor dem FCH platzierten Teams des TSV Steinbach Haiger und Kickers Offenbach bei zwei Punkten Vorsprung ein Spiel mehr ausgetragen haben, könnten die Saarpfälzer diese noch einholen. Koblenz bleibt mit sechs Punkten Rückstand Letzter.

Am kommenden Samstag, den 03. Dezember steht für den FC 08 Homburg in der Regionalliga Südwest das letzte Auswärtsspiel des Jahres an. Um 14 Uhr ist man beim FSV Frankfurt zu Gast. Gleichzeitig empfängt der FC Rot-Weiß den KSV Hessen Kassel am Oberwerth.