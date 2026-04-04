"20 gute Minuten reichen nicht": So ordnet Hirsch die Derby-Pleite ein

Dietmar Hirsch: "Glückwunsch an Uwe und seine Mannschaft zum Sieg. Ich denke, in Summe war es ein verdienter Sieg. Wir haben speziell in der ersten Halbzeit nicht so gespielt, wie man in der 3. Liga und in einem Derby spielen muss. Wir wollten eigentlich versuchen, hoch anzulaufen oder kompakt zu stehen, aber irgendwie war beides nicht Fisch, nicht Fleisch. Die Abstände waren zu groß und wir haben zu passiv reagiert, insgesamt war es sehr mutlos. Kurz vor der Pause bekommen wir das 0:1, da war unsere Box-Verteidigung einfach nicht gut.

Nach einer Stunde sind wir besser reingekommen, haben offensiv gewechselt und dann das Gefühl gehabt, es könnte noch was gehen. Die Rote Karte darf im Derby einfach nicht passieren. Da darfst du dich nicht hinreißen lassen. Diese Emotionen hätte ich mir in der ersten Halbzeit gewünscht. In Unterzahl waren wir dann besser, haben den Gegner teilweise hinten rein gedrängt. Wenn du aber nur 20, 30 Minuten Fußball spielst, hast du es am Ende auch nicht verdient, noch einen Punkt mitzunehmen."

Uwe Koschinat: "Ich finde, wir haben einen etwas schwierigen Start gehabt. Gleich zu Beginn hatten wir einen Ballverlust, der auch mal direkte bestraft werden könnte. Letztlich konnten wir es aber souverän wegverteidigen. Zwei Faktoren waren heue besonders wichtig. Zum einen sind wir im Spielaufbau sehr ruhig geblieben und zum anderen waren die entscheidenden Spieler am Maximum ihres Leistungsvermögens. Kaito Mizuta und Lucas Brumme haben das sehr gut gemacht. Kaito war für den MSV zu keinem Zeitpunkt greifbar, Lucas hat offensiv seine Stärken ausgespielt. Mit Sicherheit können wir mit uns ins Gericht gehen, dass wir das Spiel nicht früher entschieden haben. Dass wir in Überzahl keinen Vorteil hatten ist die Kehrseite der Medaille."