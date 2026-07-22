 2026-07-21T12:15:24.401Z

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2:0 gegen Verbandsligist: Young Boys Reutlingen jubeln im Testspiel

Der Oberligist setzt sich gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen durch und blickt nach vorne.

von red · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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LL Württemberg St. 3
Young Boys Reutlingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
VfL Pfullin.

Mit großer Leidenschaft, hoher Konzentration und Ehrgeiz setzte der Oberligist Young Boys Reutlingen ein deutliches Ausrufezeichen im Vorbereitungsduell. Der 2:0-Erfolg sorgt für große Erleichterung sowie ein starkes Gefühl der Geschlossenheit und gibt wertvollen Rückenwind für die anstehenden sportlichen Prüfungen in der Vorbereitung.

Heute, 19:30 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys Reutlingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio Leinfelden-Echterdingen
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Abpfiff

Ein überzeugender Auftritt im Testspiel

Das Testspiel gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen verlangte von den Reutlingern von der ersten Sekunde an volle Aufmerksamkeit und körperliche Präsenz. Der Oberligist ging mit enormer Fokussierung auf den Platz, um die eigene Form zu testen und ein Ausrufezeichen zu setzen. In einer umkämpften Partie entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch.

Der Führungstreffer nach dem Seitenwechsel

Der unermüdliche Einsatz wurden schließlich zu Beginn der zweiten Halbzeit belohnt. In der 49. Spielminute erzielte Erlind Zogjani das erlösende 1:0 für die Young Boys Reutlingen. Dieser Führungstreffer setzte zusätzliche Emotionen frei und bestätigte den großen Aufwand, den das Team auf dem Spielfeld betrieb. Der Treffer gab der Mannschaft noch mehr Selbstbewusstsein im eigenen Spielaufbau.

Der entscheidende Treffer zum Endstand

In der Schlussphase krönte die Mannschaft die eigene Leistung mit dem zweiten Treffer des Tages. In der 72. Spielminute war es Moritz Kuhn, der zum 2:0-Endstand vollendete und damit den viel umjubelten Schlusspunkt setzte.

Sa., 25.07.2026, 17:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys Reutlingen
17:30

Fokus auf die nächste Herausforderung

Nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg ruht sich der Oberligist keineswegs auf den Lorbeeren aus. Der Blick richtet sich unmittelbar nach vorne auf die nächste spannende Aufgabe im Vorbereitungskalender. Bereits am Samstag, den 25.07.2026, wartet das nächste Duell. Um 17:30 Uhr trifft Young Boys Reutlingen auf den Landesligisten VfL Pfullingen. Dieses anstehende Auswärtsspiel wird der Mannschaft erneut alles abverlangen und bietet die Chance, die gezeigte Form aus dem jüngsten Testspiel zu bestätigen und weiter zu verfeinern.