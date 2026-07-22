2:0 gegen Verbandsligist: Young Boys Reutlingen jubeln im Testspiel

Das Testspiel gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen verlangte von den Reutlingern von der ersten Sekunde an volle Aufmerksamkeit und körperliche Präsenz. Der Oberligist ging mit enormer Fokussierung auf den Platz, um die eigene Form zu testen und ein Ausrufezeichen zu setzen. In einer umkämpften Partie entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch.

Der Führungstreffer nach dem Seitenwechsel

Der unermüdliche Einsatz wurden schließlich zu Beginn der zweiten Halbzeit belohnt. In der 49. Spielminute erzielte Erlind Zogjani das erlösende 1:0 für die Young Boys Reutlingen. Dieser Führungstreffer setzte zusätzliche Emotionen frei und bestätigte den großen Aufwand, den das Team auf dem Spielfeld betrieb. Der Treffer gab der Mannschaft noch mehr Selbstbewusstsein im eigenen Spielaufbau.

Der entscheidende Treffer zum Endstand

In der Schlussphase krönte die Mannschaft die eigene Leistung mit dem zweiten Treffer des Tages. In der 72. Spielminute war es Moritz Kuhn, der zum 2:0-Endstand vollendete und damit den viel umjubelten Schlusspunkt setzte.