2:0 gegen Verbandsligist: Young Boys Reutlingen jubeln im Testspiel

Mit großer Leidenschaft, hoher Konzentration und Ehrgeiz setzte der Oberligist Young Boys Reutlingen ein deutliches Ausrufezeichen im Vorbereitungsduell. Der 2:0-Erfolg sorgt für große Erleichterung sowie ein starkes Gefühl der Geschlossenheit und gibt wertvollen Rückenwind für die anstehenden sportlichen Prüfungen in der Vorbereitung.
Ein überzeugender Auftritt im Testspiel
Das Testspiel gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen verlangte von den Reutlingern von der ersten Sekunde an volle Aufmerksamkeit und körperliche Präsenz. Der Oberligist ging mit enormer Fokussierung auf den Platz, um die eigene Form zu testen und ein Ausrufezeichen zu setzen. In einer umkämpften Partie entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch.
Der Führungstreffer nach dem Seitenwechsel
Der unermüdliche Einsatz wurden schließlich zu Beginn der zweiten Halbzeit belohnt. In der 49. Spielminute erzielte Erlind Zogjani das erlösende 1:0 für die Young Boys Reutlingen. Dieser Führungstreffer setzte zusätzliche Emotionen frei und bestätigte den großen Aufwand, den das Team auf dem Spielfeld betrieb. Der Treffer gab der Mannschaft noch mehr Selbstbewusstsein im eigenen Spielaufbau.
Der entscheidende Treffer zum Endstand
In der Schlussphase krönte die Mannschaft die eigene Leistung mit dem zweiten Treffer des Tages. In der 72. Spielminute war es Moritz Kuhn, der zum 2:0-Endstand vollendete und damit den viel umjubelten Schlusspunkt setzte.
Fokus auf die nächste Herausforderung
Nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg ruht sich der Oberligist keineswegs auf den Lorbeeren aus. Der Blick richtet sich unmittelbar nach vorne auf die nächste spannende Aufgabe im Vorbereitungskalender. Bereits am Samstag, den 25.07.2026, wartet das nächste Duell. Um 17:30 Uhr trifft Young Boys Reutlingen auf den Landesligisten VfL Pfullingen. Dieses anstehende Auswärtsspiel wird der Mannschaft erneut alles abverlangen und bietet die Chance, die gezeigte Form aus dem jüngsten Testspiel zu bestätigen und weiter zu verfeinern.