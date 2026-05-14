2:0 gegen SGS: ESC Rellinghausen verteidigt Kreispokal-Titel

Der ESC Rellinghausen hat seinen Titel erfolgreich verteidigt. Im Pokalfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Sascha Behnke mit 2:0 gegen die SG Essen-Schönebeck durch. Am Ende eines insgesamt zähen Endspiels reichte dem ESC eine gute Phase in der ersten Halbzeit für den Titel.
Die Partie begann zunächst vorsichtig. Beide Teams tasteten sich ab, ohne früh großes Risiko zu gehen. Verübeln konnte man es den Seiten nicht, zumal der Ligabetrieb am Wochenende auf beiden Seiten klaren Vorrang haben dürfte. Besonders die SGS muss dort noch akut gegen den Abstieg spielen.
Die erste richtig gute Möglichkeit gehörte den Schönebecker. Siegfried Kalonda zog aus der Distanz ab, doch ESC-Keeper Fabrice Haller reagierte stark und lenkte den Ball um den Pfosten (9.).
Auf der anderen Seite wurde der ESC vor allem über die linke Seite gefährlich. Bünyamin Sahin sorgte mit seinen Vorstößen immer wieder für Tempo. Nach einer halben Stunde belohnte sich Rellinghausen schließlich für die zunehmende Kontrolle. Eine flache Hereingabe von Sahin sorgte im Strafraum für Chaos, ehe Berkan Eken trocken zur Führung einschob (31.).
Nur wenige Minuten später legte der Titelverteidiger nach. Wieder kam der ESC über die linke Seite durch. Nach einer flachen Hereingabe bekam SGS-Keeper Marvin Hartelt den Ball nicht entscheidend zu fassen, Niklas Piljic reagierte am schnellsten und jagte die Kugel unter die Latte zum 2:0 (39.).
Kurz vor der Pause meldete sich Schönebeck noch einmal zurück. Johann Müller zwang Haller mit einem Abschluss aus halbrechter Position erneut zu einer starken Parade (43.). Dennoch ging die Führung der Rellinghausener insgesamt verdient in Ordnung.
Nach dem Seitenwechsel versuchte die SGS, mehr Druck aufzubauen. Große Chancen blieben allerdings selten. Kalonda setzte einen Volley deutlich über das Tor (69.), während eine unangenehme Hereingabe Haller wenig später große Probleme bereitete, die SGS daraus aber keinen Profit schlagen konnten (72.).
Die finale Intenstität ließ der zweite Durchgang ingesamt vermissen. Für Rellinghausen scheiterte noch Edisher Ugrekhelidze aus der Distanz an Hartelt (56.), ehe Eken eine Kopfballchance knapp neben das Tor setzte (57.). In der Schlussphase trudelte die Partie bisweilen aus, Schönebeck fehlte es auch an Durchschlagskraft gegen den Landesliga-Dritten.
So brachte der ESC Rellinghausen die Führung souverän über die Zeit und durfte nach dem Schlusspfiff erneut den Pokalsieg feiern.
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