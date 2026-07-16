2:0-Führung verspielt: A/O kassiert erste Niederlage

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf wies bislang ansprechende Testspielresultate auf. Auch beim TSV Buchholz befand sie sich zunächst auf der Siegerstraße, geriet aber in einer turbulenten Begegnung noch vor der Pause ins Hintertreffen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Bereits in der Vorwoche wies der ambitionierte Landesligist nach, es mit Hamburger Oberligisten aufnehmen zu können, als er sich 1:1 vom FC Süderelbe trennte. Auf dem Buchholzer Kunstrasenplatz besorgte Merten Hiller die schnelle Führung (6.). Ein Eigentor von Patrick Böhmker ließ den Vorsprung sogar auf 0:2 anwachsen. Anschließend übernahm allerdings der TSV - jüngst noch dem Rotenburger SV deutlich unterlegend - das Kommando. Noch im ersten Abschnitt bogen Phil Wyludda, der auch vorne treffende Böhmker sowie Robin Tzinevrakis die Partie komplett um - 3:2. Böhmker blieb auch nach dem Seitenwechsel auffällig, erhöhte eine Viertelstunde vor Schluss auf 4:2. Kevin Müller verkürzte nochmals, doch wenig später sorgte der eingewechselte Tizian Backhaus mit dem 5:3 für die Entscheidung.