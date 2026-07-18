2:0-Führung reicht nicht: VfR Aalen verliert gegen Oberligisten

Der VfR Aalen hat im Test beim TSV Essingen einen deutlichen Hinweis erhalten, dass der Weg zurück in die Regionalliga nicht nur von Erfolgserlebnissen getragen wird. Beim 2:4 gegen den früheren Oberliga-Konkurrenten verspielte der Aufsteiger eine Zwei-Tore-Führung binnen weniger Minuten.
Der VfR Aalen hat im Test beim TSV Essingen einen deutlichen Hinweis erhalten, dass der Weg zurück in die Regionalliga nicht nur von Erfolgserlebnissen getragen wird. Beim 2:4 gegen den früheren Oberliga-Konkurrenten verspielte der Aufsteiger eine Zwei-Tore-Führung binnen weniger Minuten.
Dabei hatte der Nachmittag für die Mannschaft von Beniamino Molinari vielversprechend begonnen. Gegen Essingen, den Fünften der vergangenen Oberliga-Saison, trat der VfR anfangs mit der Selbstverständlichkeit eines Meisters auf. Sean Seitz brachte Aalen nach 30 Minuten in Führung, Dean Melo erhöhte sechs Minuten später auf 0:2. Bis dahin sah vieles nach einem kontrollierten nächsten Schritt in der Vorbereitung aus.
Doch kurz vor der Pause kippte die Partie. Niklas Groiß verkürzte in der 44. Minute, David Braig glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Als Yusuf Coban unmittelbar nach Wiederbeginn das 3:2 erzielte und in der 52. Minute auch noch das 4:2 nachlegte, war aus Aalener Kontrolle binnen acht Spielminuten ein Essinger Vorteil geworden.
Für Molinari dürfte gerade diese Phase entscheidend sein. Nicht die Niederlage an sich ist im Juli problematisch, sondern die Geschwindigkeit, mit der ein Spiel nach komfortabler Führung entgleiten kann. Nach den Siegen gegen Würzburg und Normannia Gmünd hatte der VfR Rückenwind gesammelt. Essingen erinnerte daran, dass Regionalliga-Stabilität mehr verlangt: Konzentration vor und nach der Pause, bessere Restverteidigung, klarere Reaktionen auf Druck.
Der Fahrplan gibt dem VfR rasch Gelegenheit zur Antwort. Am Dienstag wartet mit der SG Sonnenhof Großaspach ein Drittliga-Aufsteiger, danach folgt der Vergleich mit dem 1. FC Saarbrücken. Anfang August beginnt im WFV-Pokal bei der SG Schorndorf der Pflichtspielmodus, ehe am 9. August der Regionalliga-Auftakt gegen den SC Freiburg II ansteht. Das 2:4 in Essingen war ein Dämpfer, aber ein nützlicher: Er kam früh genug, um Wirkung zu haben.