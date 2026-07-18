2:0-Führung reicht nicht: VfR Aalen verliert gegen Oberligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfR Aalen hat im Test beim TSV Essingen einen deutlichen Hinweis erhalten, dass der Weg zurück in die Regionalliga nicht nur von Erfolgserlebnissen getragen wird. Beim 2:4 gegen den früheren Oberliga-Konkurrenten verspielte der Aufsteiger eine Zwei-Tore-Führung binnen weniger Minuten.

Der VfR Aalen hat im Test beim TSV Essingen einen deutlichen Hinweis erhalten, dass der Weg zurück in die Regionalliga nicht nur von Erfolgserlebnissen getragen wird. Beim 2:4 gegen den früheren Oberliga-Konkurrenten verspielte der Aufsteiger eine Zwei-Tore-Führung binnen weniger Minuten.

Dabei hatte der Nachmittag für die Mannschaft von Beniamino Molinari vielversprechend begonnen. Gegen Essingen, den Fünften der vergangenen Oberliga-Saison, trat der VfR anfangs mit der Selbstverständlichkeit eines Meisters auf. Sean Seitz brachte Aalen nach 30 Minuten in Führung, Dean Melo erhöhte sechs Minuten später auf 0:2. Bis dahin sah vieles nach einem kontrollierten nächsten Schritt in der Vorbereitung aus. Doch kurz vor der Pause kippte die Partie. Niklas Groiß verkürzte in der 44. Minute, David Braig glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Als Yusuf Coban unmittelbar nach Wiederbeginn das 3:2 erzielte und in der 52. Minute auch noch das 4:2 nachlegte, war aus Aalener Kontrolle binnen acht Spielminuten ein Essinger Vorteil geworden.