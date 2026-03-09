2:0 Erfolg im Test gegen Gerolfing

Bei kühlem und vorallem nebligem Wetter starten wir mit dem positiven Gefühl des vergangenen Sonntags in den erneuten Test. Wie wir es uns vorgenommen haben, stimmen Kommunikation, Präsenz auf dem Platz, Spielabläufe und der Mut im Passspiel.

Trotz erheblicher Sichteinschränkung ziehen wir die 90 Minuten mit einer sehr guten Mannschaftsleistung durch!

So kann’s weitergehen!