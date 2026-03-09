2:0 Erfolg im Test gegen Gerolfing

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bei kühlem und vorallem nebligem Wetter starten wir mit dem positiven Gefühl des vergangenen Sonntags in den erneuten Test. Wie wir es uns vorgenommen haben, stimmen Kommunikation, Präsenz auf dem Platz, Spielabläufe und der Mut im Passspiel. Trotz erheblicher Sichteinschränkung ziehen wir die 90 Minuten mit einer sehr guten Mannschaftsleistung durch! So kann’s weitergehen!