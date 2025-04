20 endlose Jahre Kreisklasse sollen genug sein

In der Regensburger Kreisklasse 3 spielt die SG Hohenschambach eine fulminante Saison. Nach 20 von 26 Spieltagen grüßen die Kicker vom Tangrintel mit neun Punkten Vorsprung und erst einer einzigen Saisonniederlage (17/2/1) von der Tabellenspitze. Zudem stellt die Formation von Trainer Lucas Dinauer die beste Abwehr und den besten Sturm der Liga. Der vorzeitige Meistertitel ist also greifbar und das Ziel der „Schamarer“ klargesteckt: in den verbleibenden sechs Partien die Pole Position nicht mehr herzugeben – um so nach 20 (!) Jahren Kreisklasse in Folge endlich wieder ins Kreisoberhaus zu stoßen.

Nach einer intensiven Vorbereitung inklusive eines dreitägigen Trainingslagers im Chiemgau glückte am Wochenende der Start in die Restrückrunde. Und zwar mit einem 3:0-Heimsieg gegen Freihausen. Es folgt das absolute Gipfeltreffen zu Hause gegen den Nachbarn und Tabellenzweiten TV Hemau (Sonntag, 15.15 Uhr). Ein Heimsieg käme wohl der Entscheidung im Meisterrennen gleich. Auf das Ziel für die Restsaison angesprochen, will Abteilungsleiter Michael „Joey“ Heß „nicht um den heißen Brei herumreden: Wenn du nach mehr als zwei Dritteln der Saison recht souverän auf der Eins bist, willst du da natürlich auch bleiben.“ Dennoch sei man nicht blauäugig und wisse, dass man noch nichts gewonnen habe. Es sei zwar eine alte Floskel, aber man tue gut daran, „von Spiel zu Spiel zu schauen. Das wichtigste Spiel war also natürlich erstmal das gegen Freihausen“, schärft Heß die Sinne.



Zudem wolle man unabhängig von der Tabelle auch einfach daran arbeiten, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Hauptverantwortlich dafür ist natürlich das Trainerteam um Chefcoach Lucas Dinauer (33) und seinen „Co“ Johannes Gabler. Auch hier kann man im Lager der Schamarer Positives verkünden: „Die Vereinsführung der SGH ist mit der Arbeit des Trainerteams hochzufrieden und kann mit Stolz verkünden, dass Lucas Dinauer zusammen mit Johannes Gabler auch in der nächsten Saison die Richtung im Herrenfußball vorgeben wird. Zudem führt auch Dominik Kirsch sein Engagement als Trainer der zweiten Mannschaft, die in der B-Klasse ebenfalls den Platz an der Sonne innehat, weiter“, lässt der Verein in einer Pressemitteilung verlauten.



Auch Dinauer selbst teilt die Freude über die weitere Zusammenarbeit. „Die SGH ist mein Heimatverein und viele Spieler der Mannschaft kenne ich schon seit der Jugend. Wir haben uns in den vergangenen Jahren stetig verbessert, unser Weg geht aber sicher noch weiter. Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“, betont er. Wenngleich mit dem Trainer die wichtigste Personalie festgezurrt sei, kann die SG Hohenschambach auch in Sachen Spielerkader erste Ergänzungen für die neue Saison bekanntgeben: Aus der eigenen Jugend rücken Luis Lammert und Philipp Meyer nach, während Mike Kellner aus der Futsal-Abteilung des SSV Jahn Regensburg zurück zu seinem Heimatverein wechselt.



Ob im Sommer weitere Neuzugänge den Weg ins Haderthal finden, sei „Zukunftsmusik“. Für die SGH, so Coach Lucas Dinauer, zähle „nur das Hier und Jetzt“. So wolle man für die ausstehenden sechs Partien das tun, „was wir schon immer gemacht haben: Hart und konzentriert arbeiten.“ Und vielleicht rollt dann am Ende der Saison wieder mal ein Tieflader mit einer SGH-Meistermannschaft darauf durch den Ort – so wie bei der legendären letzten Meistermannschaft Ende der 80er-Jahre. Damals übrigens mit von der Partie: die Väter des heutigen Trainers und des heutigen Abteilungsleiters. Es gibt sicherlich schlechtere Omen.