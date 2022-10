2:0-Derbysieg: Grafenauer Lauf geht weiter Die beiden Youngster Jonas Bumberger und Matthias Wolf treffen im Nachbarduell gegen Perlesreut

Der TSV Grafenau ist endgültig zurück in der Spur. Die Mannen von Coach Armin Stadler behielten im Nachhol- und Nachbarduell gegen den SV Perlesreut mit 2:0 (0:0) die Oberhand und feierten damit ihren vierten Sieg in Folge. Als Torschützen konnten sich die beiden Jungspunde Jonas Bumberger und Matthias Wolf, der seinen Bezirksliga-Premierentreffer erzielte, auszeichnen. Während die Stodbärn nun als Neunter sechs Punkte Vorsprung zur Relegationszone haben, bleiben die Bachl-Jungs auf den zwölften Rang hängen und haben "nur" ein Guthaben von drei Zählern zur gefährdeten Region.

Franz Seitz (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): "Auf unserem Trainingsplatz war es das erwartete Kampfspiel, bei dem sich beide Teams nichts schenkten und auf Augenhöhe begegneten. Es war eine komplett offene Partie, in der es hüben wie drüben ein paar gute Einschussmöglichkeiten gab. Am Ende hatten wir das notwendige Quäntchen Glück auf unserer Seite und dürfen uns über einen wichtigen Dreier freuen, der uns etwas Luft nach hinten verschafft."Zum Vorbericht:

Franz Seitz (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): "Wir wollen in der Erfolgspur bleiben und unsere Mini-Serie ausbauen. Perlesreut ist aber gut drauf, dementsprechend stellen wir uns auf ein enges Spiel ein, bei dem die Tagesform entscheidend sein wird. Wir sind aber gute Dinge, dass wir unser Zwischenhoch fortsetzen können und zum Abschluss der Vorrunde die 20-Punkte-Marke noch knacken können."



Personalien: Sebastian Garhammer, Leo Molleker, Tobias Eiter und Kevin Kesten fehlen den Stodbärn. Marco de Lima wird vermutlich auch passen müssen. Daniel Ranzinger und Simon Müller sind angeschlagen. Zumindest Torjäger Ondrej Sima ist wieder an Bord.









Felix Bachl (Trainer SV Perlesreut): "Mit Grafenau kommt der aktuell undankbarste Gegner der Liga. Eine Top-Mannschaft, die ihre Krise offensichtlich hinter sich gelassen hat und in letzter Zeit wie aus einem Guss spielt. Von daher sind wir auswärts der klare Außenseiter und können nur überraschen. Wir können in diesem Derby befreit aufspielen und wollen alles versuchen, um nicht punktlos nach Hause zu fahren."



Personalien: Grafenaus Ex-Spielertrainer Thomas Beyer kann ebenso wie Marco Sterr, Julian Graf und Karlo Celcic nicht auflaufen.