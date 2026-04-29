2 x Kellerfight: Union 06 vs Kladow, Liria erwartet Wannsee

Archiv – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der 25. Spieltag der Landesliga Staffel 2 startet bereits am Donnerstag mit Tabellenführer BFC Meteor 06. Meteor führt mit 57 Punkten und hat den direkten Aufstieg weiter fest im Blick. Dahinter will SSC Teutonia Platz zwei absichern. Unten geht es besonders in den direkten Duellen Union gegen Kladow und Liria gegen Wannsee um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Morgen, 19:45 Uhr BFC Meteor 06 Meteor 06 FC Internationale Berlin FC Inter II 19:45 PUSH

Meteor geht als klarer Favorit in die Partie und will mit einem Heimsieg den Vorsprung weiter ausbauen. Internationale II steht mit 28 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Zähler für absolute Sicherheit. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr Köpenicker FC KöpenickerFC BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II 13:00 PUSH

Köpenick liegt mit 48 Punkten auf Rang drei und braucht einen Sieg, um Teutonia im Blick zu behalten. Mahlsdorf II steht mit 33 Punkten im Mittelfeld und kann befreit auftreten. Die Gastgeber gehen mit mehr Druck in die Partie.

Sa., 02.05.2026, 14:15 Uhr FSV Hansa 07 Hansa 07 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 14:15 PUSH

Hansa steht mit 38 Punkten im gesicherten Mittelfeld, Türkiyemspor liegt mit 43 Punkten auf Rang vier. Beide Teams spielen eine stabile Saison und wollen oben dranbleiben. Es ist ein Duell zweier offensivstarker Mannschaften.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia FSV Berolina Stralau 1901 Stralau 11:00 PUSH

Teutonia steht mit 52 Punkten auf Platz zwei und will den Druck auf Meteor hochhalten. Stralau hat 27 Punkte und braucht noch Zähler, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Für Teutonia zählt im Aufstiegsrennen nur ein Sieg.

So., 03.05.2026, 12:00 Uhr SC Union 06 SC Union 06 SF Kladow SF Kladow 12:00 PUSH

Kellerduell pur: Union steht mit 14 Punkten auf Rang 16, Kladow mit 15 Punkten auf Rang 15. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf. Der Sieger wahrt wichtige Hoffnung, der Verlierer gerät noch stärker unter Druck.

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria FV Wannsee FV Wannsee 13:30 PUSH

Auch dieses Duell ist im Keller hochbrisant. Liria steht mit 16 Punkten auf einem Abstiegsplatz, Wannsee liegt mit 19 Punkten knapp darüber. Für Liria ist ein Sieg fast Pflicht, Wannsee kann sich mit drei Punkten Luft verschaffen.

Viktoria II hat mit 30 Punkten etwas Abstand nach unten, will aber endgültig Ruhe schaffen. Biesdorf II steht mit 20 Punkten knapp über der Abstiegszone und braucht dringend weitere Punkte. Die Gäste stehen klar stärker unter Druck.

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde 14:00 PUSH