 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligavorschau

2 x Kellerfight: Union 06 vs Kladow, Liria erwartet Wannsee

Der 25.Spieltag der Landesliga-Staffel 2 in der Vorschau

von far · Heute, 16:08 Uhr · 0 Leser
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Archiv – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Der 25. Spieltag der Landesliga Staffel 2 startet bereits am Donnerstag mit Tabellenführer BFC Meteor 06. Meteor führt mit 57 Punkten und hat den direkten Aufstieg weiter fest im Blick. Dahinter will SSC Teutonia Platz zwei absichern. Unten geht es besonders in den direkten Duellen Union gegen Kladow und Liria gegen Wannsee um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Morgen, 19:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
19:45

Meteor geht als klarer Favorit in die Partie und will mit einem Heimsieg den Vorsprung weiter ausbauen. Internationale II steht mit 28 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Zähler für absolute Sicherheit. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
13:00

Köpenick liegt mit 48 Punkten auf Rang drei und braucht einen Sieg, um Teutonia im Blick zu behalten. Mahlsdorf II steht mit 33 Punkten im Mittelfeld und kann befreit auftreten. Die Gastgeber gehen mit mehr Druck in die Partie.

Sa., 02.05.2026, 14:15 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
14:15

Hansa steht mit 38 Punkten im gesicherten Mittelfeld, Türkiyemspor liegt mit 43 Punkten auf Rang vier. Beide Teams spielen eine stabile Saison und wollen oben dranbleiben. Es ist ein Duell zweier offensivstarker Mannschaften.

So., 03.05.2026, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
11:00

Teutonia steht mit 52 Punkten auf Platz zwei und will den Druck auf Meteor hochhalten. Stralau hat 27 Punkte und braucht noch Zähler, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Für Teutonia zählt im Aufstiegsrennen nur ein Sieg.

So., 03.05.2026, 12:00 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
12:00

Kellerduell pur: Union steht mit 14 Punkten auf Rang 16, Kladow mit 15 Punkten auf Rang 15. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf. Der Sieger wahrt wichtige Hoffnung, der Verlierer gerät noch stärker unter Druck.

So., 03.05.2026, 13:30 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
13:30

Auch dieses Duell ist im Keller hochbrisant. Liria steht mit 16 Punkten auf einem Abstiegsplatz, Wannsee liegt mit 19 Punkten knapp darüber. Für Liria ist ein Sieg fast Pflicht, Wannsee kann sich mit drei Punkten Luft verschaffen.

So., 03.05.2026, 14:15 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
14:15

Viktoria II hat mit 30 Punkten etwas Abstand nach unten, will aber endgültig Ruhe schaffen. Biesdorf II steht mit 20 Punkten knapp über der Abstiegszone und braucht dringend weitere Punkte. Die Gäste stehen klar stärker unter Druck.

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
14:00

Hermsdorf und Stern Marienfelde stehen beide bei 41 Punkten und treffen im direkten Mittelfeldduell aufeinander. Beide wollen ihre starke Saison bestätigen und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Ein enges Spiel ist zu erwarten.

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