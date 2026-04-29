2 x Kellerfight: Union 06 vs Kladow, Liria erwartet Wannsee

Der 25. Spieltag der Landesliga Staffel 2 startet bereits am Donnerstag mit Tabellenführer BFC Meteor 06. Meteor führt mit 57 Punkten und hat den direkten Aufstieg weiter fest im Blick. Dahinter will SSC Teutonia Platz zwei absichern. Unten geht es besonders in den direkten Duellen Union gegen Kladow und Liria gegen Wannsee um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.
Meteor geht als klarer Favorit in die Partie und will mit einem Heimsieg den Vorsprung weiter ausbauen. Internationale II steht mit 28 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Zähler für absolute Sicherheit. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.
Köpenick liegt mit 48 Punkten auf Rang drei und braucht einen Sieg, um Teutonia im Blick zu behalten. Mahlsdorf II steht mit 33 Punkten im Mittelfeld und kann befreit auftreten. Die Gastgeber gehen mit mehr Druck in die Partie.
Hansa steht mit 38 Punkten im gesicherten Mittelfeld, Türkiyemspor liegt mit 43 Punkten auf Rang vier. Beide Teams spielen eine stabile Saison und wollen oben dranbleiben. Es ist ein Duell zweier offensivstarker Mannschaften.
Teutonia steht mit 52 Punkten auf Platz zwei und will den Druck auf Meteor hochhalten. Stralau hat 27 Punkte und braucht noch Zähler, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Für Teutonia zählt im Aufstiegsrennen nur ein Sieg.
Kellerduell pur: Union steht mit 14 Punkten auf Rang 16, Kladow mit 15 Punkten auf Rang 15. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf. Der Sieger wahrt wichtige Hoffnung, der Verlierer gerät noch stärker unter Druck.
Auch dieses Duell ist im Keller hochbrisant. Liria steht mit 16 Punkten auf einem Abstiegsplatz, Wannsee liegt mit 19 Punkten knapp darüber. Für Liria ist ein Sieg fast Pflicht, Wannsee kann sich mit drei Punkten Luft verschaffen.
Viktoria II hat mit 30 Punkten etwas Abstand nach unten, will aber endgültig Ruhe schaffen. Biesdorf II steht mit 20 Punkten knapp über der Abstiegszone und braucht dringend weitere Punkte. Die Gäste stehen klar stärker unter Druck.
Hermsdorf und Stern Marienfelde stehen beide bei 41 Punkten und treffen im direkten Mittelfeldduell aufeinander. Beide wollen ihre starke Saison bestätigen und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Ein enges Spiel ist zu erwarten.
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