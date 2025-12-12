 2025-12-03T05:51:34.672Z

Der FC Kandil will bei der eigenen Veranstaltung in der Joachim-Deckarm-Halle wieder Punkte zum Masters einfahren
Der FC Kandil will bei der eigenen Veranstaltung in der Joachim-Deckarm-Halle wieder Punkte zum Masters einfahren – Foto: Sport News Südwest

2. Wochenende - Sechs Mal Masterspunkte

In sechs Turnieren kämpfen 108 Teams um die begehrten Masterspunkte

Hier die sechs Veranstaltungen und alle Ergebnisse an diesem Wochenende im Überblick:

12.12.-14.12.2025 Sparda-Bank Südwest Cup (SV Friedrichweiler 48 WP)

12.12.-14.12.2025 4. Helmut Jung-Cup (FC Kandil 58 WP)

13.12.-14.12.2025 HDI Stolz&Stolz-Cup (Viktoria St. Ingbert 48 WP)

13.12.-14.12.2025 30. Villeroy&Boch Turnier (SV Mettlach 30 WP)

13.12.-14.12.2025 22. Bank 1 Saar-Saarpfalz Cup (SV Reiskirchen) (55 WP)

13.12.-14.12.2025 23. PROCON-Cup (SVGG Hangard 45 WP)

