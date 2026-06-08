2 Wertungen, Affalterbach dreht auf, Gebersheim siegt 9:1

Der VfB Neckarrems 1913 und der TSV Asperg trennten sich 1:1. Asim Aktelligül erzielte in der 10. Minute die Führung für die Gastgeber, Fabio Simone glich in der 65. Minute für den TSV Asperg aus.

Der TSV Affalterbach gewann deutlich mit 5:0 gegen den SV Salamander Kornwestheim II. Giuseppe Lovaglio traf in der 46. Minute zum 1:0, Dominik Janzer erhöhte mit einem Doppelpack in der 50. und 52. Minute. Antonio la Macchia stellte in der 62. Minute auf 4:0, Maik Geier sorgte in der 65. Minute für den Endstand.

FSV Oßweil – GSV Pleidelsheim II 1:1

Vor 1:1 trennten sich der FSV Oßweil und GSV Pleidelsheim II unentschieden. Manuel Schneider brachte die Gäste in der 8. Minute in Führung, Hendrik Remus glich in der 90. Minute aus.

TSV Grünbühl – SKV Eglosheim 6:2

Der TSV Grünbühl setzte sich mit 6:2 gegen SKV Eglosheim durch. Aldin Beganovic traf in der 20. Minute zum 1:0, Henning Bortel erhöhte in der 23. Minute. Ibish Sejdijaj erzielte in der 34. und 45.+2 Minute einen Doppelpack. Murat Dincer verkürzte in der 49. Minute auf 4:1, bevor Beganovic in der 54. Minute erneut traf. Daniel Schick erhöhte in der 68. Minute auf 6:1, Lukas-Ian Boy stellte in der 84. Minute den 6:2-Endstand her.

FV Dersim Sport Ludwigsburg – TSV 1899 Benningen 2:5

Der TSV 1899 Benningen gewann mit 5:2. Benjamin Clar traf in der 16. und 33. Minute zur 0:2-Führung. Robin Fleischmann erhöhte in der 45. Minute auf 0:3. Yamac Eroglu verkürzte in der 45.+2 Minute, Julian Hofacker stellte in der 48. Minute auf 1:4. Eroglu traf in der 60. Minute erneut, bevor Nick Hill in der 81. Minute den Endstand erzielte.

Türk. SC Kornwestheim – SGV Murr 1:3

Der SGV Murr gewann mit 3:1. Hanifi Altuntas brachte den Türk. SC Kornwestheim in der 69. Minute in Führung. Michael Winkle (76.), Antonio Purkovic (80.) und Daniel Lischka (84.) drehten die Partie zugunsten der Gäste.

GSV Höpfigheim – VfB Tamm 5:1

Der GSV Höpfigheim siegte klar mit 5:1. Michael Kraft erzielte in der 13. Minute das 1:0, Dominic Cansu traf in der 19. und 49. Minute doppelt. Kevin Schwerthalter erhöhte mit zwei Treffern in der 60. und 66. Minute auf 5:0, bevor Dominik Hajok in der 74. Minute für den VfB Tamm verkürzte.

SG Hochberg/Hochdorf – GSV Erdmannhausen 4:0

Die SG Hochberg/Hochdorf gewann souverän mit 4:0. Philipp Kessler traf in der 34. und 74. Minute doppelt, Heiko Schmack erzielte die Tore in der 45.+1 und 51. Minute.