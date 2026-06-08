 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

2 Wertungen, Affalterbach dreht auf, Gebersheim siegt 9:1

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSF Ditzingen

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Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Kreisliga A1:

VfB Neckarrems 1913 – TSV Asperg 1:1

Der VfB Neckarrems 1913 und der TSV Asperg trennten sich 1:1. Asim Aktelligül erzielte in der 10. Minute die Führung für die Gastgeber, Fabio Simone glich in der 65. Minute für den TSV Asperg aus.

TSV Affalterbach – SV Salamander Kornwestheim II 5:0

Der TSV Affalterbach gewann deutlich mit 5:0 gegen den SV Salamander Kornwestheim II. Giuseppe Lovaglio traf in der 46. Minute zum 1:0, Dominik Janzer erhöhte mit einem Doppelpack in der 50. und 52. Minute. Antonio la Macchia stellte in der 62. Minute auf 4:0, Maik Geier sorgte in der 65. Minute für den Endstand.

FSV Oßweil – GSV Pleidelsheim II 1:1

Vor 1:1 trennten sich der FSV Oßweil und GSV Pleidelsheim II unentschieden. Manuel Schneider brachte die Gäste in der 8. Minute in Führung, Hendrik Remus glich in der 90. Minute aus.

TSV Grünbühl – SKV Eglosheim 6:2

Der TSV Grünbühl setzte sich mit 6:2 gegen SKV Eglosheim durch. Aldin Beganovic traf in der 20. Minute zum 1:0, Henning Bortel erhöhte in der 23. Minute. Ibish Sejdijaj erzielte in der 34. und 45.+2 Minute einen Doppelpack. Murat Dincer verkürzte in der 49. Minute auf 4:1, bevor Beganovic in der 54. Minute erneut traf. Daniel Schick erhöhte in der 68. Minute auf 6:1, Lukas-Ian Boy stellte in der 84. Minute den 6:2-Endstand her.

FV Dersim Sport Ludwigsburg – TSV 1899 Benningen 2:5

Der TSV 1899 Benningen gewann mit 5:2. Benjamin Clar traf in der 16. und 33. Minute zur 0:2-Führung. Robin Fleischmann erhöhte in der 45. Minute auf 0:3. Yamac Eroglu verkürzte in der 45.+2 Minute, Julian Hofacker stellte in der 48. Minute auf 1:4. Eroglu traf in der 60. Minute erneut, bevor Nick Hill in der 81. Minute den Endstand erzielte.

Türk. SC Kornwestheim – SGV Murr 1:3

Der SGV Murr gewann mit 3:1. Hanifi Altuntas brachte den Türk. SC Kornwestheim in der 69. Minute in Führung. Michael Winkle (76.), Antonio Purkovic (80.) und Daniel Lischka (84.) drehten die Partie zugunsten der Gäste.

GSV Höpfigheim – VfB Tamm 5:1

Der GSV Höpfigheim siegte klar mit 5:1. Michael Kraft erzielte in der 13. Minute das 1:0, Dominic Cansu traf in der 19. und 49. Minute doppelt. Kevin Schwerthalter erhöhte mit zwei Treffern in der 60. und 66. Minute auf 5:0, bevor Dominik Hajok in der 74. Minute für den VfB Tamm verkürzte.

SG Hochberg/Hochdorf – GSV Erdmannhausen 4:0

Die SG Hochberg/Hochdorf gewann souverän mit 4:0. Philipp Kessler traf in der 34. und 74. Minute doppelt, Heiko Schmack erzielte die Tore in der 45.+1 und 51. Minute.

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Kreisliga A2:

Spvgg Weil der Stadt – TSV Heimerdingen 1910 II 7:3

Die Spvgg Weil der Stadt gewann ein torreiches Spiel mit 7:3 gegen den TSV Heimerdingen II. Nach einem Eigentor von Gezim Nimoni in der 3. Minute folgten Treffer von Mousa El Arkoubi in der 9., 36., 40. und 90. Minute sowie Tore von Samet Ceviker in der 45. und 48. Minute. Für die Gäste traf Atakan Celik in der 10. Minute, Maik Riesch in der 61. Minute und Alexander Leitz in der 74. Minute.

TSV Höfingen – TV Möglingen 1:3

Der TV Möglingen setzte sich mit 3:1 beim TSV Höfingen durch. Ismetcan Caglayan traf in der 8. Minute zur Führung, Gianluca Russo glich in der 9. Minute aus. Julian Reiser brachte die Gäste in der 10. Minute erneut in Führung, Mikail Bunzus stellte in der 88. Minute den Endstand her.

FC Gerlingen – Spvgg Warmbronn 3:1

Der FC Gerlingen gewann mit 3:1 gegen die Spvgg Warmbronn. Isidoros Arvanitidis erzielte in der 64. Minute das 1:0, Mohammad Tajik glich in der 65. Minute aus. Baran Arslantas (82.) und Boike Bischoff (85.) sorgten für den Heimsieg.

KSV Renningen – SpVgg Renningen 0:3/Wertung

Die SpVgg Renningen gewann die Partie kampflos mit 3:0, da der KSV Renningen nicht antrat.

SKV Rutesheim II – TSF Ditzingen 0:3/Wertung

Das Spiel wurde wegen Nichtantritt des Heimteams mit 0:3 für die TSF Ditzingen gewertet.

Drita Kosova Kornwestheim – TSV Flacht 6:1

Drita Kosova Kornwestheim gewann deutlich mit 6:1 gegen den TSV Flacht. Adrian Thaqi traf dreifach (31., 48., 50.), Spetim Muzliukaj doppelt (50., 63.) und Shaban Ismaili in der 89. Minute. Luca Boldrini erzielte in der 43. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für Flacht.

SV Gebersheim – SV Leonberg/Eltingen II 9:1

Der SV Gebersheim feierte einen klaren 9:1-Erfolg. Bernhard Kreis traf in der 1. und 4. Minute doppelt, Manuel Bayer erzielte vier Treffer (19., 31., 70., 72.). Murat Tekeli (65.), Lucas Gutscher (81.) und Niklas Stapf (83.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Johnath Chandran erzielte in der 67. Minute den Ehrentreffer für Leonberg/Eltingen II.

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Kreisliga A3:

SGM Riexingen – FV Kirchheim 3:0

Die SGM Riexingen setzte sich mit 3:0 gegen den FV Kirchheim durch. Devrim Namdar erzielte in der 52. Minute das 1:0, David Follak erhöhte in der 78. Minute, Lukas Fröschle stellte in der 87. Minute den Endstand her.

FV Markgröningen – Spvgg Bissingen 1:6

Die Spvgg Bissingen gewann deutlich mit 6:1 beim FV Markgröningen. Maximilian Friederich brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, doch Eros Ciatto (24., 45., 66. Foulelfmeter) und Willy Mäuser (35.) drehten die Partie. Bilal Bitmez (46.) und Gianluca Sardo (87.) sorgten für den klaren Auswärtssieg. Willy Mäuser sah in der 71. Minute die Rote Karte.

SV Horrheim – TSV Enzweihingen 3:1

Der SV Horrheim gewann mit 3:1 gegen den TSV Enzweihingen. Fatmir Umeri traf in der 7. Minute zur Führung, Oliver Götz glich in der 18. Minute aus. David Klenk (70.) und Emil Arnold (85.) entschieden die Partie.

TSV Großglattbach – TSV Bönnigheim 2:2

Vor 75 Zuschauern trennten sich der TSV Großglattbach und der TSV Bönnigheim 2:2. Daniel Migulla (16.) und Jonathan Gayer (34.) brachten die Gastgeber 2:0 in Führung, Paul Aichinger (61.) und Kevin Türk (73.) glichen aus. Zudem scheiterte Aichinger in der 42. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Adrian Sieber.

TSV Ensingen – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 6:3

Der TSV Ensingen gewann ein torreiches Spiel mit 6:3. Nick Heckele (9.) und Max Lohfink (12.) trafen früh, Hakan Atalay (35.) und Marco Klein (73.) hielten die Gäste im Spiel. Maik Tauchmann erzielte einen Dreierpack (36., 74., 84.), zusätzlich traf Nicholas Coledan in der 86. Minute. Johannes Wizemann verkürzte in der 78. Minute.

SV Illingen 1906 – FC Mezopotamya Bietigheim 2:0

Der SV Illingen 1906 gewann mit 2:0 gegen FC Mezopotamya Bietigheim. Andreas Köppel traf in der 54. Minute, Tolga Camlice in der 90.+2 Minute.

SGM Hohenhaslach/Freudental – SV Hellas Bietigheim 2:1

Die SGM Hohenhaslach/Freudental setzte sich mit 2:1 durch. Marcel Göttfert (17.) und Luca–Niklas Schneider (60.) erzielten die Tore, Adriano Aniello verkürzte in der 79. Minute für SV Hellas Bietigheim.

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