2 Wertungen, Affalterbach dreht auf, Gebersheim siegt 9:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Spvgg Weil der Stadt – TSV Heimerdingen 1910 II 7:3
Die Spvgg Weil der Stadt gewann ein torreiches Spiel mit 7:3 gegen den TSV Heimerdingen II. Nach einem Eigentor von Gezim Nimoni in der 3. Minute folgten Treffer von Mousa El Arkoubi in der 9., 36., 40. und 90. Minute sowie Tore von Samet Ceviker in der 45. und 48. Minute. Für die Gäste traf Atakan Celik in der 10. Minute, Maik Riesch in der 61. Minute und Alexander Leitz in der 74. Minute.
TSV Höfingen – TV Möglingen 1:3
Der TV Möglingen setzte sich mit 3:1 beim TSV Höfingen durch. Ismetcan Caglayan traf in der 8. Minute zur Führung, Gianluca Russo glich in der 9. Minute aus. Julian Reiser brachte die Gäste in der 10. Minute erneut in Führung, Mikail Bunzus stellte in der 88. Minute den Endstand her.
FC Gerlingen – Spvgg Warmbronn 3:1
Der FC Gerlingen gewann mit 3:1 gegen die Spvgg Warmbronn. Isidoros Arvanitidis erzielte in der 64. Minute das 1:0, Mohammad Tajik glich in der 65. Minute aus. Baran Arslantas (82.) und Boike Bischoff (85.) sorgten für den Heimsieg.
KSV Renningen – SpVgg Renningen 0:3/Wertung
Die SpVgg Renningen gewann die Partie kampflos mit 3:0, da der KSV Renningen nicht antrat.
SKV Rutesheim II – TSF Ditzingen 0:3/Wertung
Das Spiel wurde wegen Nichtantritt des Heimteams mit 0:3 für die TSF Ditzingen gewertet.
Drita Kosova Kornwestheim – TSV Flacht 6:1
Drita Kosova Kornwestheim gewann deutlich mit 6:1 gegen den TSV Flacht. Adrian Thaqi traf dreifach (31., 48., 50.), Spetim Muzliukaj doppelt (50., 63.) und Shaban Ismaili in der 89. Minute. Luca Boldrini erzielte in der 43. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für Flacht.
SV Gebersheim – SV Leonberg/Eltingen II 9:1
Der SV Gebersheim feierte einen klaren 9:1-Erfolg. Bernhard Kreis traf in der 1. und 4. Minute doppelt, Manuel Bayer erzielte vier Treffer (19., 31., 70., 72.). Murat Tekeli (65.), Lucas Gutscher (81.) und Niklas Stapf (83.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Johnath Chandran erzielte in der 67. Minute den Ehrentreffer für Leonberg/Eltingen II.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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SGM Riexingen – FV Kirchheim 3:0
Die SGM Riexingen setzte sich mit 3:0 gegen den FV Kirchheim durch. Devrim Namdar erzielte in der 52. Minute das 1:0, David Follak erhöhte in der 78. Minute, Lukas Fröschle stellte in der 87. Minute den Endstand her.
FV Markgröningen – Spvgg Bissingen 1:6
Die Spvgg Bissingen gewann deutlich mit 6:1 beim FV Markgröningen. Maximilian Friederich brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, doch Eros Ciatto (24., 45., 66. Foulelfmeter) und Willy Mäuser (35.) drehten die Partie. Bilal Bitmez (46.) und Gianluca Sardo (87.) sorgten für den klaren Auswärtssieg. Willy Mäuser sah in der 71. Minute die Rote Karte.
SV Horrheim – TSV Enzweihingen 3:1
Der SV Horrheim gewann mit 3:1 gegen den TSV Enzweihingen. Fatmir Umeri traf in der 7. Minute zur Führung, Oliver Götz glich in der 18. Minute aus. David Klenk (70.) und Emil Arnold (85.) entschieden die Partie.
TSV Großglattbach – TSV Bönnigheim 2:2
Vor 75 Zuschauern trennten sich der TSV Großglattbach und der TSV Bönnigheim 2:2. Daniel Migulla (16.) und Jonathan Gayer (34.) brachten die Gastgeber 2:0 in Führung, Paul Aichinger (61.) und Kevin Türk (73.) glichen aus. Zudem scheiterte Aichinger in der 42. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Adrian Sieber.
TSV Ensingen – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 6:3
Der TSV Ensingen gewann ein torreiches Spiel mit 6:3. Nick Heckele (9.) und Max Lohfink (12.) trafen früh, Hakan Atalay (35.) und Marco Klein (73.) hielten die Gäste im Spiel. Maik Tauchmann erzielte einen Dreierpack (36., 74., 84.), zusätzlich traf Nicholas Coledan in der 86. Minute. Johannes Wizemann verkürzte in der 78. Minute.
SV Illingen 1906 – FC Mezopotamya Bietigheim 2:0
Der SV Illingen 1906 gewann mit 2:0 gegen FC Mezopotamya Bietigheim. Andreas Köppel traf in der 54. Minute, Tolga Camlice in der 90.+2 Minute.
SGM Hohenhaslach/Freudental – SV Hellas Bietigheim 2:1
Die SGM Hohenhaslach/Freudental setzte sich mit 2:1 durch. Marcel Göttfert (17.) und Luca–Niklas Schneider (60.) erzielten die Tore, Adriano Aniello verkürzte in der 79. Minute für SV Hellas Bietigheim.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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