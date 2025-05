2 weitere Neuzugänge für die Offensive

Mit Mijo Jurkic vom TSV Bockum und Damir Kajevic von Germania Geistenbeck verstärkt sich der FC Hellas in der Offensivabteilung.





Sowohl Mijo als auch Damir spielen zusammen mit Bonko Smoljanovic in der Futsal Liga bei Croatia Geistenbeck und haben die Liga mit dem souveränen Aufstieg gerockt. Jetzt werden sie auch auf Vereinsebene zusammen beim FC Hellas Fußball spielen.



Wir freuen uns mega auf die beiden, die sowohl in ihren Vereinen als auch in der Futsal Liga gezeigt haben, dass sie unsere Offensive enorm verstärken werden.