2. und 3. türkische Liga: Gebenbach verkündet Sofort-Zugang

Erdal Izmire, Sportlicher Leiter beim Bayernliga-16. DJK Gebenbach, hatte zuletzt eine kurzfristige Verstärkung für den Abstiegskampf angekündigt. Jetzt kann er die Katze aus dem Sack lassen: Mit Ertuğrul Er, der auf dem Platz meist nur „Eto“ genannt wird, stößt ein defensivstarker Allrounder zur Mannschaft von Trainer Markus Kipry. Der 26-jährige Türke, der seit Anfang des Jahres in Deutschland lebt und in Nürnberg ansässig ist, hat bereits Erfahrung in der zweiten und dritten türkischen Liga gesammelt. Er ist ab dieser Woche für den Oberpfälzer Bayernligisten spielberechtigt.

Ertuğrul Er trainiert seit sechs Wochen mit der Gebenbacher Mannschaft und konnte das Trainerteam mit seiner Physis und Zweikampfstärke überzeugen. Erdal Izmire zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: „Wir sind froh, dass wir mit Eto einen tollen Neuzugang gewinnen konnten. Der Kontakt kam über Martin Kölb zustande. Er rief mich eines Tages an und erzählte mir von Eto. Bereits nach dem ersten Training war klar: Wir haben einen besonderen Spieler gefunden“, schildert der Funktionär. Das Portal transfermarkt.de weist zahlreiche Stationen in der bisherigen Laufbahn des Spielers auf. Zuletzt stand er bei Bitlis Özgüzelderespor unter Vertrag.



Auch die Formalitäten wurden zügig geklärt. „Alle Modalitäten mit dem BFV und der FIFA konnten wir fix erledigen, sodass Eto ab sofort spielberechtigt ist“, erklärt Izmire. Die DJK Gebenbach freut sich auf die kommenden Spiele mit Eto im Kader. Die Fans dürfen sich auf einen „physisch robusten, erfahrenen und zweikampfstarken“ Spieler freuen, der die Defensive weiter stabilisieren wird. An den verbleibenden vier Spieltagen müssen Vogl, Kohler und Konsorten drei Punkte zu den Nichtabstiegsplätzen aufholen. Das ist das große Ziel. Der Neuzugang aus der Türkei wird am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den FC Eintracht Münchberg – ein Must-Win-Spiel – erstmals im Kader stehen.