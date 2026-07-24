2. Totopokal-Runde ausgelost: So sehen die 16 Partien aus!

Am heutigen Freitagmittag wurde im Münchner "Haus des Fußballs" die zweite Runde des Bayerischen Totopokals ausgelost. Wenig überraschend wählte der einzig verbliebene Kreissieger FC Wendelstein nach dem "Wunschlos-Verfahren" den TSV 1860 München. Highlight-Spiele warten auch auf den TSV Seebach, der den SSV Jahn Regensburg zugelost bekommen hat, sowie auf den TSV Abtswind, der es mit den benachbarten Würzburger Kickers zu tun bekommt. Der dritte Drittligist, der FC Ingolstadt 04, ist beim Regionalligisten FC Memmingen gefordert. Gespielt werden soll am Dienstag, den 4. August um 18:30 Uhr. Der Verband wird allerdings in Kürze in den Austausch mit den Vereinen gehen, um die genaue Anstoßzeit festzulegen. Zwei Ausnahmen wird es geben: Die Partien TSV Seebach gegen den SSV Jahn Regensburg und FC Wendelstein gegen den TSV 1860 München werden eine Woche nach hinten verlegt und erst am Dienstag, den 11. August ausgetragen.
Wunschlos-Verfahren
Spiel 1: FC Wendelstein - TSV 1860 München
Gruppe Nordost
Spiel 5: TSV Kornburg - SpVgg Bayreuth
Spiel 6: SpVgg SV Weiden - SpVgg Ansbach
Spiel 7: 1. FC Lichtenfels - TSV Neudrossenfeld
Gruppe Mitte
Spiel 8: FC Dingolfing - DJK Vilzing
Spiel 9: SpVgg Lam - VfB Eichstätt
Spiel 10: TSV Seebach - SSV Jahn Regensburg
Gruppe Südwest
Spiel 11: SV Aubing - TSV 1882 Landsberg
Spiel 12: TSV Schwaben Augsburg - FV Illertissen
Spiel 13: FC Memmingen - FC Ingolstadt 04
Gruppe Südost
Spiel 14: TSV 1860 Rosenheim - SV Wacker Burghausen
Spiel 15: TSV 1880 Wasserburg - TSV Buchbach
Spiel 16: SV Heimstetten - SpVgg Unterhaching
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Mit dem FC Wendelstein hat es nur ein einziger Kreissieger in die zweite Runde geschafft. Glückwunsch! Der FCW hat nun freie Auswahl und wird, wie im Gespräch mit FuPa mitgeteilt, zu 99,9 Prozent den TSV 1860 München als Gegner wählen.
Die übrigen Klubs werden im Anschuss nach regionalen Gesichtspunkten in Gruppen eingeteilt und bekommen dann ihre Gegner zugelost, wobei die Dritt- und Regionalligisten aus einem eigenen Topf gezogen werden. Wie immer gilt: Der klassenniedrigere Verein genießt Heimrecht, bei Ligengleichheit spielt der Erstgezogene daheim.
3. Liga
FC Ingolstadt 04, SSV Jahn Regensburg, FC Würzburger Kickers
Regionalliga Bayern
TSV 1860 München, TSV Buchbach, VfB Eichstätt, 1. FC Schweinfurt 05, SV Wacker Burghausen, TSV Aubstadt, FV Illertissen, SpVgg Bayreuth, DJK Vilzing, FC Memmingen, SpVgg Unterhaching, TSV Landsberg, TSV Schwaben Augsburg, SpVgg Ansbach
Bayernliga Nord
TSV Kornburg, SV Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Weiden, TSV Großbardorf, TSV Neudrossenfeld (nach Sportgerichtsurteil)
Bayernliga Süd
TSV 1880 Wasserburg, TSV 1860 Rosenheim, SV Heimstetten
Landesliga Nordost
FC Wendelstein
Landesliga Nordwest
TSV Abtswind
Landesliga Mitte
TSV Seebach, SpVgg Lam, FC Dingolfing
Landesliga Südost
SV Aubing
Bezirksliga Oberfranken West
1. FC Lichtenfels