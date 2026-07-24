2. Totopokal-Runde ausgelost: So sehen die 16 Partien aus!

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Am heutigen Freitagmittag wurde im Münchner "Haus des Fußballs" die zweite Runde des Bayerischen Totopokals ausgelost. Wenig überraschend wählte der einzig verbliebene Kreissieger FC Wendelstein nach dem "Wunschlos-Verfahren" den TSV 1860 München. Highlight-Spiele warten auch auf den TSV Seebach, der den SSV Jahn Regensburg zugelost bekommen hat, sowie auf den TSV Abtswind, der es mit den benachbarten Würzburger Kickers zu tun bekommt. Der dritte Drittligist, der FC Ingolstadt 04, ist beim Regionalligisten FC Memmingen gefordert. Gespielt werden soll am Dienstag, den 4. August um 18:30 Uhr. Der Verband wird allerdings in Kürze in den Austausch mit den Vereinen gehen, um die genaue Anstoßzeit festzulegen. Zwei Ausnahmen wird es geben: Die Partien TSV Seebach gegen den SSV Jahn Regensburg und FC Wendelstein gegen den TSV 1860 München werden eine Woche nach hinten verlegt und erst am Dienstag, den 11. August ausgetragen.

Gruppe Nordwest



Spiel 2: SV Viktoria Aschaffenburg - TSV Aubstadt

Spiel 3: TSV Abtswind - FC Würzburger Kickers

Spiel 4: TSV Großbardorf - 1. FC Schweinfurt 05

Gruppe Nordost



Spiel 5: TSV Kornburg - SpVgg Bayreuth

Spiel 6: SpVgg SV Weiden - SpVgg Ansbach

Spiel 7: 1. FC Lichtenfels - TSV Neudrossenfeld

Gruppe Mitte

Spiel 8: FC Dingolfing - DJK Vilzing

Spiel 9: SpVgg Lam - VfB Eichstätt

Spiel 10: TSV Seebach - SSV Jahn Regensburg

Gruppe Südwest



Spiel 11: SV Aubing - TSV 1882 Landsberg

Spiel 12: TSV Schwaben Augsburg - FV Illertissen

Spiel 13: FC Memmingen - FC Ingolstadt 04

Gruppe Südost



Spiel 14: TSV 1860 Rosenheim - SV Wacker Burghausen

Spiel 15: TSV 1880 Wasserburg - TSV Buchbach

Spiel 16: SV Heimstetten - SpVgg Unterhaching

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Das war die ursprüngliche Meldung:

Mit dem FC Wendelstein hat es nur ein einziger Kreissieger in die zweite Runde geschafft. Glückwunsch! Der FCW hat nun freie Auswahl und wird, wie im Gespräch mit FuPa mitgeteilt, zu 99,9 Prozent den TSV 1860 München als Gegner wählen.

Die übrigen Klubs werden im Anschuss nach regionalen Gesichtspunkten in Gruppen eingeteilt und bekommen dann ihre Gegner zugelost, wobei die Dritt- und Regionalligisten aus einem eigenen Topf gezogen werden. Wie immer gilt: Der klassenniedrigere Verein genießt Heimrecht, bei Ligengleichheit spielt der Erstgezogene daheim.



Diese 32 Teams sind noch dabei in Runde 2:

3. Liga

FC Ingolstadt 04, SSV Jahn Regensburg, FC Würzburger Kickers

Regionalliga Bayern

TSV 1860 München, TSV Buchbach, VfB Eichstätt, 1. FC Schweinfurt 05, SV Wacker Burghausen, TSV Aubstadt, FV Illertissen, SpVgg Bayreuth, DJK Vilzing, FC Memmingen, SpVgg Unterhaching, TSV Landsberg, TSV Schwaben Augsburg, SpVgg Ansbach

Bayernliga Nord

TSV Kornburg, SV Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Weiden, TSV Großbardorf, TSV Neudrossenfeld (nach Sportgerichtsurteil)

Bayernliga Süd

TSV 1880 Wasserburg, TSV 1860 Rosenheim, SV Heimstetten

Landesliga Nordost

FC Wendelstein

Landesliga Nordwest

TSV Abtswind

Landesliga Mitte

TSV Seebach, SpVgg Lam, FC Dingolfing

Landesliga Südost

SV Aubing

Bezirksliga Oberfranken West

1. FC Lichtenfels