2 Tore Vorsprung reicht am Ende nicht

Erste Halbzeit Die Partie begann zerfahren mit vielen langen Bällen und einigen Fehlpässen. Beide Abwehrreihen standen zunächst stabil, ehe Berghülen die erste Großchance verbuchte, doch Fortuna-Keeper Nils parierte glänzend. Ballendorf tat sich schwer, während Berghülen mehr Spielanteile hatte und gefährlicher wirkte. Umso überraschender fiel in der 15. Minute die Führung für die Fortuna: Paddy setzte sich stark über rechts durch und traf sehenswert ins lange Eck. Dieser Treffer brachte die Gastgeber besser ins Spiel, auch wenn Berghülen immer wieder gefährlich wurde. Kurz vor der Pause schlug Ballendorf erneut eiskalt zu. Nach einer längeren Druckphase der Gäste schloss Peter einen Angriff über links kaltschnäuzig zum 2:0 ab (40.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit – effektiv, aber nicht unbedingt verdient.

Zweite Halbzeit Zur Pause wechselte Ballendorf doppelt, doch zunächst hatte Berghülen weiterhin mehr vom Spiel. In der 60. Minute nutzten die Gäste einen Fehler in der Fortuna-Abwehr: Nach Ballverlust von Noah traf Berghülens Nummer 10 mit einem Distanzschuss über den zu weit vorne stehenden Nils hinweg zum 2:1-Anschluss. Der Druck der Gäste nahm zu, und in der 70. Minute kassierte Ballendorf nach einem Konter den Ausgleich. Mathis brachte den durchgebrochenen Angreifer nur noch per Foul zu Fall, den fälligen Strafstoß verwandelte Berghülen sicher zum 2:2. Die Fortuna verlor nun völlig den Zugriff, während Berghülen weiter anrannte. Folgerichtig drehte der Gast die Partie in der 77. Minute: Ein langer Ball erreichte den Stürmer, der Nils mit einem feinen Lupfer keine Chance ließ – 2:3. Ballendorf versuchte zwar in der Schlussphase noch einmal alles, brachte aber keine nennenswerten Offensivaktionen mehr zustande. Stattdessen sorgte Berghülen in der 90. Minute mit dem 2:4 für die endgültige Entscheidung.