2. Spieltag unter Flutlicht: Englische Woche in der Berlin-Liga

Englische Woche in der Berlin-Liga! Am Mittwoch spielen (fast) alle Teams ihr zweites Saisonspiel.

Der Vizemeister der Vorsaison unterlag am ersten Spieltag dem Frohnauer SC mit 3:1, empfängt am Mittwoch nun den TSV Mariendorf, der gegen Wilmersdorf punktete. Prognosen wirken schwierig. Womöglich dürfen wir uns somit auf eine spannende Begegnung in Steglitz freuen.

Hohen Neuendorf startete wie bereits erwähnt mit einem Sieg in die Saison, während Wilmersdorf "nur" unentschieden spielte. Dennoch: Blickt man auf die Vorsaison und die Kader beider Teams, könnte man den Hausherren die Favoritenrolle durchaus zuschieben.

Duell der Gegensätze schon an Spieltag zwei. Der SSC Südwest ist als Aufsteiger mit einer 3:1-Pleite in Hohen Neuendorf in die Saison gestartet, muss nun gegen Mitaufsteiger Blau Weiß 90 ran, die jedoch nicht nur einen erfolgreichen Auftakt gegen Polar Pinguin feiern konnten, sondern gar zum Favoritenkreis der Berlin-Liga zählen.

Morgen, 19:30 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin SV Empor Berlin Empor Berlin 19:30

Polar Pinguin empfängt Empor. Beide Teams verloren zu Saisonbeginn, wollen in der englischen Woche die ersten Punkte holen. Empor kann sich trotz der Niederlage gegen die Füchse schon wieder auf Torjäger Quentin Albrecht verlassen. Knipst er auch am Mittwoch wieder? ---

Die Spandauer Kickers holten am Samstag in Biesdorf einen Punkt, während der Berliner SC gegen den SCC gewann. Das letzte direkte Duell beider Teams gewann SpaKi im April diesen Jahres knapp mit 2:1. ---

Morgen, 19:30 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC TSV Rudow Berlin TSV Rudow 19:30

Aufsteiger Rudow verpasste an Spieltag eins die ersten Punkte nach der Rückkehr in die Berlin-Liga, will sie nun in Frohnauer holen. Doch der FSC scheint gut in Form. Am Sonntag schlugen die Nordberliner den Vorjahres-Vize Stern 1900 mit 3:1. ---

Türkspor hat am ersten Spieltag direkt geliefert. In einer nervenaufreibenden Partie sicherte sich der Klub drei Punkte beim Oberliga-Absteiger Staaken und will nun im Heimspiel gegen Biesdorf nachlegen. ---

Im Mommsenstadion empfängt der SC Charlottenburg die Füchse aus Reinickendorf. Die starteten erfolgreich in die neue Spielzeit, schlugen Empor am Wochenende mit 4:2. Der SCC will im Heimspiel nun die ersten Punkte einfahren. ---

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr SC Staaken SC Staaken VSG Altglienicke Altglienicke II 19:30

Die Partie des SC Staaken gegen Altglienicke II findet erst am 10. September statt.

