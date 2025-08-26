 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
– Foto: Ralf Seedorff

2. Spieltag unter Flutlicht: Englische Woche in der Berlin-Liga

2. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Englische Woche in der Berlin-Liga! Am Mittwoch spielen (fast) alle Teams ihr zweites Saisonspiel.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
19:00

Duell der Gegensätze schon an Spieltag zwei. Der SSC Südwest ist als Aufsteiger mit einer 3:1-Pleite in Hohen Neuendorf in die Saison gestartet, muss nun gegen Mitaufsteiger Blau Weiß 90 ran, die jedoch nicht nur einen erfolgreichen Auftakt gegen Polar Pinguin feiern konnten, sondern gar zum Favoritenkreis der Berlin-Liga zählen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
19:30

Hohen Neuendorf startete wie bereits erwähnt mit einem Sieg in die Saison, während Wilmersdorf "nur" unentschieden spielte. Dennoch: Blickt man auf die Vorsaison und die Kader beider Teams, könnte man den Hausherren die Favoritenrolle durchaus zuschieben.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
19:30

Der Vizemeister der Vorsaison unterlag am ersten Spieltag dem Frohnauer SC mit 3:1, empfängt am Mittwoch nun den TSV Mariendorf, der gegen Wilmersdorf punktete. Prognosen wirken schwierig. Womöglich dürfen wir uns somit auf eine spannende Begegnung in Steglitz freuen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
19:30

Polar Pinguin empfängt Empor. Beide Teams verloren zu Saisonbeginn, wollen in der englischen Woche die ersten Punkte holen. Empor kann sich trotz der Niederlage gegen die Füchse schon wieder auf Torjäger Quentin Albrecht verlassen. Knipst er auch am Mittwoch wieder?

---

Morgen, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
19:30live

Die Spandauer Kickers holten am Samstag in Biesdorf einen Punkt, während der Berliner SC gegen den SCC gewann. Das letzte direkte Duell beider Teams gewann SpaKi im April diesen Jahres knapp mit 2:1.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
19:30

Aufsteiger Rudow verpasste an Spieltag eins die ersten Punkte nach der Rückkehr in die Berlin-Liga, will sie nun in Frohnauer holen. Doch der FSC scheint gut in Form. Am Sonntag schlugen die Nordberliner den Vorjahres-Vize Stern 1900 mit 3:1.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
19:30live

Türkspor hat am ersten Spieltag direkt geliefert. In einer nervenaufreibenden Partie sicherte sich der Klub drei Punkte beim Oberliga-Absteiger Staaken und will nun im Heimspiel gegen Biesdorf nachlegen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
19:30live

Im Mommsenstadion empfängt der SC Charlottenburg die Füchse aus Reinickendorf. Die starteten erfolgreich in die neue Spielzeit, schlugen Empor am Wochenende mit 4:2. Der SCC will im Heimspiel nun die ersten Punkte einfahren.

---

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
19:30

Die Partie des SC Staaken gegen Altglienicke II findet erst am 10. September statt.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 026.8.2025, 21:48 Uhr
serAutor