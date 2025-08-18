2. Spieltag: Torfestival in der Kreisliga Holzminden

Der zweite Spieltag der Kreisliga Holzminden hielt, was er versprach: Viele Tore, enge Duelle und packende Szenen. Die Begegnungen im Überblick: Der TSV Kirchbrak setzte sich knapp mit 3:2 beim MTSV Eschershausen durch, während der TSV Holenberg den FC Stadtoldendorf mit 6:2 deutlich in die Schranken wies. Einen klaren 5:0-Erfolg feierte die SG Wesertal gegen den VfB Negenborn. In Dielmissen sahen die Zuschauer ein spannendes 3:3-Unentschieden gegen den SV 06 Holzminden. Torreich wurde es auch in Bodenwerder, wo sich der SCM mit 7:4 gegen TuSpo Grünenplan durchsetzte. Den Abschluss bildete der TSV Ottenstein, der mit 3:1 gegen den MTV Bevern den ersten Saisonsieg einfuhr.