2. Spieltag: Torfestival in der Kreisliga Holzminden

Der zweite Spieltag der Kreisliga Holzminden hielt, was er versprach: Viele Tore, enge Duelle und packende Szenen. Die Begegnungen im Überblick: Der TSV Kirchbrak setzte sich knapp mit 3:2 beim MTSV Eschershausen durch, während der TSV Holenberg den FC Stadtoldendorf mit 6:2 deutlich in die Schranken wies. Einen klaren 5:0-Erfolg feierte die SG Wesertal gegen den VfB Negenborn. In Dielmissen sahen die Zuschauer ein spannendes 3:3-Unentschieden gegen den SV 06 Holzminden. Torreich wurde es auch in Bodenwerder, wo sich der SCM mit 7:4 gegen TuSpo Grünenplan durchsetzte. Den Abschluss bildete der TSV Ottenstein, der mit 3:1 gegen den MTV Bevern den ersten Saisonsieg einfuhr.
Der TSV Kirchbrak bleibt in der Erfolgsspur und feierte beim MTSV Eschershausen einen knappen 3:2-Auswärtssieg. Nach Treffern von Waldemar Kroter (35.), Finn-Marten Busse (44.) und Jan Düsterwald (53.) führten die Gäste komfortabel, ehe Eschershausen durch Alexander Leidner (38.) und Pascal Severin (70.) wieder herankam. Am Ende reichte es für Kirchbrak zum zweiten Sieg im zweiten Spiel, womit die Tabellenführung übernommen wurde.
Torfestival in Holenberg: Der TSV ließ dem FC Stadtoldendorf keine Chance und gewann deutlich mit 6:2. Leon Wessel (17., 65.) und Marvin Wessel (20., 48.) stellten früh die Weichen, ehe Joshua Mély (80.) und Niklas Bergmeier (90.+2) das halbe Dutzend vollmachten. Für die Gäste traf Jan Stellhorn doppelt (13., 83.), konnte die klare Niederlage aber nicht verhindern.
Eine deutliche Angelegenheit war die Partie zwischen der SG Wesertal und dem VfB Negenborn. Bereits zur Pause stand es 4:0 für die Hausherren, die durch Pascal Bachmann (11.), Andrei-Ilie Ciuculet (15.), Jan-Niklas Kiehne (19.) und George-Vasile Ciuculet (28., 65.) trafen. Mit dem klaren 5:0 feierte Wesertal den ersten Saisonsieg, während Negenborn weiter punktlos bleibt.
Ein echter Krimi entwickelte sich in Dielmissen. Die Gäste aus Holzminden gingen durch Maarten Ebert (1.) und Lennard Ebert (41.) früh in Führung. Nach dem Anschluss durch Maximilian Maiwald (30.) legte Jonah Brüning (58.) zum 3:1 für den SV 06 nach. Doch die Gastgeber zeigten Moral: Mark Meier-Mahlert (68., 71.) sorgte mit einem Doppelschlag für den umjubelten Ausgleich. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.
Das torreichste Spiel des Wochenendes fand in Bodenwerder statt: Mit 7:4 setzte sich der SCM gegen TuSpo Grünenplan durch. Tresor Nibizi (19.), Dario Winter (13.), Sertac Sahbaz (39., 42., 77.) sowie Björn Schwarz (68.) trafen für die Gastgeber. Grünenplan hielt mit Toren von Fabian Bonn (18.), Marlon Behrendt (31.), Markus Langer (72.) und Ümit Yesilyurt (88.) dagegen, doch am Ende jubelte Bodenwerder verdient über den ersten Saisonsieg.
Auch der TSV Ottenstein durfte seinen ersten Dreier feiern. Gegen den MTV Bevern sorgten Gereon Preuss (45.), Louis Sender (50.) und Jonas Herrel (88.) für die Treffer der Hausherren. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Marvin Scholz (69.) brachte Bevern zwar zurück ins Spiel, doch letztlich setzte sich Ottenstein mit 3:1 durch.
Das Spiel zwischen der SG Sollingtor und der SG Holzberg wurde verschoben und findet erst am 23.11. statt.