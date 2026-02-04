2 Spiele, 2 Tore: Traumeinstand für Milos Cocic beim FC Vaduz

Die ersten Wochen beim FC Vaduz hätten für den Ex-Illertisser Milos Cocic kaum besser laufen können. – Foto: Imago Images

Er war die Entdeckung der bisherigen Saison in der Regionalliga Bayern: Milos Cocic startete beim FV Illertissen so richtig durch. Mit 13 Toren und zehn Assists schwang sich der 22-Jährige zum Topscorer der Liga auf. Die starken Auftritte des offensiven Mittelfeldfeldspielers weckten Begehrlichkeiten, auch aus dem Ausland. Schließlich machte der FC Vaduz aus Liechtenstein das Rennen um den gebürtigen Münchner. Und in der "Challenge League", der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz, in der die Liechtensteiner aus Vaduz mitmischen, feierte Cocic nun einen traumhaften Einstand...

FC Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier frohlockte im Dezember über den Transfer: "Milos war schon eine Weile auf unserem Radar – er ist ein sehr torgefährlicher Offensivspieler, der in der Regionalliga Bayern absolut überzeugt hat.Er kann auf mehreren Positionen in der Offensive eingesetzt werden und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität nochmals verstärken." Damit sollte er bislang recht behalten. Gleich bei seinem Debüt im ersten Spiel nach der Winterpause machte Cocic da weiter, wo er in Illertissen aufgehört hatte. Beim 3:1-Heimsieg im Rheinpark gegen den FC Wil stand der 22-Jährige in der Startelf und traf prompt nach einer knappen Stunde aus kurzer Distanz zum entscheidenden 3:0.



Vergangenen Freitag lief`s für den FC Vaduz eher mau beim Auswärtsspiel bei Stade-Lausanne. 2:5 mussten sich die Liechtensteiner geschlagen geben, aber Cocic traf erneut. Trotz des Rückschlags ist Vaduz weiterhin Tabellenführer und hält Kurs Richtung Aufstieg in die erste Liga der Schweiz. Milos Cocic wird hoffen, dass er seine Quote fortsetzen kann. Dann dürfte ihm auch im zweiten Versuch der Durchbruch im Profifußball gelingen. Beim TSV 1860 München, wo er immerhin zehnmal in der 3. Liga zum Einsatz gekommen war, blieb ihm dieser nämlich noch verwehrt.