2 Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

– Foto: Timo Babic

Vorzeitiges Ende in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin

Im Rahmen des Spielbetriebs der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin stand die Begegnung zwischen dem FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 und dem TSV Wustrau an. Diese Partie konnte jedoch nicht über die reguläre Distanz von 90 Minuten ausgetragen werden, da es zu einem vorzeitigen Spielabbruch kam.

Die Veröffentlichung des TSV Wustrau auf Instagram

Das hat der TSV Wustrau dazu auf Instagram veröffentlicht: „Das heutige Spiel gegen den FC Blau-Weiß Wusterhausen wurde in der Halbzeit bei einem Stand von 0:7 abgebrochen, da die Mannschaft aus Wusterhausen keine spielfähige Mannschaft mehr stellen konnte. Wir bedanken uns bei den rund 60 mitgereisten Zuschauerinnen und Zuschauern.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.