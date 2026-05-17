2 Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

Das sportliche Geschehen in den brandenburgischen Fußballligen wurde am Wochenende durch zwei Spielabbrüchen überschattet.
Im Rahmen des Spielbetriebs der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin stand die Begegnung zwischen dem FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 und dem TSV Wustrau an. Diese Partie konnte jedoch nicht über die reguläre Distanz von 90 Minuten ausgetragen werden, da es zu einem vorzeitigen Spielabbruch kam.
Das hat der TSV Wustrau dazu auf Instagram veröffentlicht: „Das heutige Spiel gegen den FC Blau-Weiß Wusterhausen wurde in der Halbzeit bei einem Stand von 0:7 abgebrochen, da die Mannschaft aus Wusterhausen keine spielfähige Mannschaft mehr stellen konnte. Wir bedanken uns bei den rund 60 mitgereisten Zuschauerinnen und Zuschauern.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.
Ein sehr ähnliches Szenario bezüglich des Zeitpunkts und der personellen Probleme spielte sich in der Kreisliga Ost Prignitz/Ruppin ab. Hier standen sich der SV 1949 Protzen und der Herzberger SV gegenüber. Auch in diesem Fall war die sportliche Angelegenheit bereits nach der ersten Spielhälfte beendet.
Das teilt der SV Protzen gegenüber FuPa mit: „Nach 45 Minuten hatten sich plötzlich beim Stand von 8:0 5 Spieler von Herzberg verletzt, von 13 angegebenen Spielern.“ Durch diese plötzliche Dezimierung schrumpfte der ohnehin kleine Kader der Gäste im Laufe der ersten 45 Minuten massiv zusammen. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.