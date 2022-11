2. siegloses Spiel für Biene Holthausen Punkteteilung mit dem SV Bad Rothenfelde

Und so tat sich dann für Bad Rothenfelde noch eine Chance auf, als Biene eine Kopfballsituation nur mit der Hand klären konnte. Den fälligen Strafstoß konnte Nico Kötter dann in der 85. Minute zum Ausgleich nutzen.

Neben dem 1:0 durch Dennis Tengen in der 38. Minute gab es lediglich noch einen Fernschuss, der den Weg jedoch nur an den Innenpfosten fand und von dort ins Spiel zurück prallte. Dem 1:0 durch Tengen ging ein Freistoß aus gut 20 Metern voraus, den Tom Planitz aber noch gut aus dem Winkel kratzen konnte. Allerdings fiel der Ball vor die Füße von Tengen, der den Ball dann nur noch einzuschieben brauchte.

Der Punktgewinn von Bad Rothenfelde heute Nachmittag war durchaus verdient. Der Tabellenführer war in Durchgang eins durchaus etwas feldüberlegen, konnte sich aber kaum nennenswerte Torchancen erspielen. Gleiches gab es ja auch schon letzte Woche zu berichten.

Biene hatte dann am heutigen Tage auch nicht mehr die Power sich gegen den Punktverlust zu stemmen und somit blieb es dann auch beim gerechten 1:1.

Durch den erneuten Punktverlust von Biene konnte sich der SV Wilhelmshaven bis auf 8 Punkte an den Tabellenführer ran robben. Aber das ist immer noch ein ziemlich dickes Brett das der SVW da bohren muss, will man noch in die Oberliga aufsteigen.

Bad Rothenfelde ist jetzt auf 3 Punkte an die Nichtabstiegsplätze herangerückt. Da ist noch alles möglich. Bei 3 noch ausstehenden Spielen kann das bis zur Winterpause noch für einen Nichtabstiegsplatz reichen. Mit dem WSC Frisia, Falke Steinfeld und GW Mühlen sind die Gegner auch nicht übermächtig.