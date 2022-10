2. Sieg in Folge – Vorwärts Spoho schlägt den FV Mönchengladbach 3:1 Durch einen verdienten 3:1 Heimsieg bleiben die Kölnerinnen im dritten Spiel in Folge ungeschlagen und verschaffen sich etwas Luft zu den Abstiegsplätzen.

Die Wichtigkeit des Spiels war beiden Mannschaften vor Beginn klar. Durch einen Heimsieg würde die Mannschaft von Coach Ruben Walter den Gästen aus Mönchengladbach vorerst davonziehen können und sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Entsprechend motiviert wollte man dieses Spiel angehen. Von Minute 1. war die Rollenverteilung relativ klar: mehr Ballbesitz in den Reihen von Vorwärts Spoho, viele lange Bälle seitens der Gäste. Während sich im Spielaufbau bei Spoho noch zu viele Flüchtigkeitsfehler im Aufbau einschlichen, agierten die Gäste durch die resultierenden Konter bestehend aus langen Bällen immer wieder gefährlich und konnten dadurch ein paar gefährliche Chancen kreieren. Nach knapp 20. Minuten bekam die Kölner Defensive die langen Bälle besser in den Griff und auch das Spiel nach vorne wurde gefährlicher. In der 32. Minute dann die Erlösung des Geduldsspiels. Michelle Fischer flankte den Ball von außen ins Zentrum, wo Antje Blumhagen bereits goldrichtig stand und den Ball mustergültig einköpfte. Nur 7. Minuten später allerdings der Rückschlag: ein sehenswerter Distanzschuss der Gäste landete im Kölner Tor und ließ Torhüterin Hackmann keine Chance. Bis zur Halbzeit hatte Spoho mit dem überraschenden Ausgleich zu kämpfen, sodass es mit Unentschieden in 15 Minuten Pause ging.

In der zweiten Hälfte hatte Spoho weiter mehr vom Spiel, spielte die Chancen nun aber geduldiger aus und wurde immer gefährlicher. Nach einem sehenswerten Angriff über außen brachte die eingewechselte Clara Werner mit ihrem ersten Ballkontakt den Ball ins Zentrum, wo wieder einmal Antje Blumhagen zur Stelle war und zum 2:1 einschob. Es ergaben sich weitere Chancen auf Seiten des Heimteams, die das Spiel deutlich früher hätten entscheiden können. So dauerte es bis zur 80. Minute bis Antje Blumhagen ihr drittes Tor markierte. Jennifer Schlee nutzte die Lücke in der aufgerückten Gladbacher Abwehr und steckte auf Blumhagen durch, die in gewohnter Manier einnetzte. Sissi Clysters setzte sich in der 82. Minute noch einmal stark durch und konnte nur durch eine Notbremse kurz vor dem Tor gestoppt werden. Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig als die rote Karte zu ziehen. Die abschließenden 10 Minuten konnten die Kölnerinnen souverän in Überzahl über die Zeit bringen, sodass dieser wichtige Dreier am Nordfeld behalten werden konnte.