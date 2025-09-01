2. Sieg in Folge - FCA ringt Fürstenzell nieder

In einem kampfbetonten Spiel gegen den FC Fürstenzell kann der FC Aunkirchen einen verdienten 2:0-Erfolg einfahren.

Das Spiel begann optimal aus Sicht der Gäste: Nach einer rund 15 minütigen Abstastphase fand Salatmeier Andi am zweiten Pfosten Behr, der unbedrängt zur FCA-Fürhung einschieben konnte. In der Folge zeigten sich die Hausherren verunsichert, sodass sich Behr sogar noch zwei weitere, gute Chancen auf das 2:0 boten. Beide Male fehlte aber die letzte Präzision. Mit zunehmender Spieldauer fand Fürstenzell aber besser in die Partie und hätte bei zwei guten Gelegenheiten durchaus den Ausgleich erzielen können. Auch hier fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.