2. Sieg in Folge - FCA ringt Fürstenzell nieder

In einem kampfbetonten Spiel gegen den FC Fürstenzell kann der FC Aunkirchen einen verdienten 2:0-Erfolg einfahren.
Das Spiel begann optimal aus Sicht der Gäste: Nach einer rund 15 minütigen Abstastphase fand Salatmeier Andi am zweiten Pfosten Behr, der unbedrängt zur FCA-Fürhung einschieben konnte. In der Folge zeigten sich die Hausherren verunsichert, sodass sich Behr sogar noch zwei weitere, gute Chancen auf das 2:0 boten. Beide Male fehlte aber die letzte Präzision. Mit zunehmender Spieldauer fand Fürstenzell aber besser in die Partie und hätte bei zwei guten Gelegenheiten durchaus den Ausgleich erzielen können. Auch hier fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.
Nach dem Seitenwechsel dann die Vorentscheidung: Salatmeier David nutzte einen Torwartfehler aus und erzielte nur 5 Minuten nach Wiederbeginn das 2:0. Aunkirchen verpasste dann die endgültige Vorentscheidung - unter anderem scheiterte Heidt an der Latte und Weingärtler an Torwart Bernhardt. Nach einer 10-Minuten-Zeitstrafe gegen Baumgartner warf Fürstenzell nochmal alles nach vorne, ein Treffer sollte den Hausherren aber nicht mehr gelingen.
Unterm Strich also ein hochverdienter Sieg für den FCA in einer durch viele Fouls zerfahrenen Partie. Nächste Woche gastiert der TSV Kößlarn in Aunkirchen.