2. Sieg in Folge!

Mit Schwamendingen kam am nächsten Sonntag der nächste Gegner auf die Looren, den es unbedingt zu schlagen galt, will man die dritte Liga nicht gleich nach einem Jahr wieder verlassen. Die Mannschaft folgte diesem Vorhaben und gewann schlussendlich verdient mit 3:1. In der 10. Minute nutzte Gabay einen haarsträubenden Fehler konsequent aus und traf zur Führung. Es ist unmöglich den folgenden Jubel in Worte zu fassen, die Aktion stellt aber zweifellos einen Tiefpunkt in der über 100-jährigen Geschichte des Vereins dar. In der Folge war das Spiel nicht schön anzusehen, aber die Defensive um die Mannen Lienert, Straumann, B. Wenk und Egli war gut organisiert. Eben dieser Egli zeigte sich dann für einen willkommenen Höhepunkt dieser ersten Halbzeit verantwortlich als er die Ausführung eines gegnerischen Freistosses “clever” verzögerte. Auf die folgende Ermahnung des Schiedsrichters entgegnete er sowas wie “der Ball war im Weg“, woraufhin ihn der der gegnerische Trainer völlig zu Recht als “Lügner” betitelte. Kurz nach dieser Szene kam Schwamendingen wie aus dem nichts kurz vor der Pause zum Ausgleich. Auch die zweite Hälfte war spielerisch keine Augenweide, trotzdem waren die Gastgeber die klar bessere Mannschaft. Aber erst in der 78. Minute konnte Neumünster durch eine feine Einzelleistung Meyers wieder in Führung gehen und in der 86. Minute war es abermals Meyer der den Sieg für unsere Farben endgültig ins Trockene brachte. Pflicht erfüllt.

Am Samstag, 14. Oktober um 18:00 geht’s weiter, auswärts gegen die zweite Mannschaft des FC Seefeld. Die Neumiultras treffen sich ab 16:00 beim Restaurant Neumünster, um dann gemeinsam zur “Festung” zu marschieren. Allne wiiter säge und cho!