2. Saisonspiel – 2. Niederlage

Die Voraussetzungen hätten kaum unterschiedlicher sein können: Der Absteiger aus der Kreisoberliga traf auf den Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vorzeichen standen also klar auf eine schwere Aufgabe für Immenhausen. Beim Aufwärmen verletzte sich zudem Alexander Manger, sodass Trainer Pascal Göhl kurzfristig umstellen musste.

Wie schon in der Vorwoche starteten die Grün-Weißen mit einem frühen Gegentor: Bereits in der 2. Minute kombinierte sich Carlsdorf über die rechte Seite durch, in der Mitte ließ man den Torschützen Sascha Hellwig zu viel Platz – 0:1. In der 20. Minute folgte der nächste Fehler: Schlussmann Tobias Vitera spielte einen Abstoß direkt in die Füße des Gegners, und Fabrice Neth bedankte sich mit dem 0:2. Erst danach kam Immenhausen besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. Kurz vor der Pause musste Torschütze Neth verletzt ausgewechselt werden – gute Besserung an dieser Stelle.