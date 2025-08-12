2. Saisonspiel – 2. Niederlage

Die Voraussetzungen hätten kaum unterschiedlicher sein können: Der Absteiger aus der Kreisoberliga traf auf den Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vorzeichen standen also klar auf eine schwere Aufgabe für Immenhausen. Beim Aufwärmen verletzte sich zudem Alexander Manger, sodass Trainer Pascal Göhl kurzfristig umstellen musste.
Wie schon in der Vorwoche starteten die Grün-Weißen mit einem frühen Gegentor: Bereits in der 2. Minute kombinierte sich Carlsdorf über die rechte Seite durch, in der Mitte ließ man den Torschützen Sascha Hellwig zu viel Platz – 0:1. In der 20. Minute folgte der nächste Fehler: Schlussmann Tobias Vitera spielte einen Abstoß direkt in die Füße des Gegners, und Fabrice Neth bedankte sich mit dem 0:2. Erst danach kam Immenhausen besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend zu werden. Kurz vor der Pause musste Torschütze Neth verletzt ausgewechselt werden – gute Besserung an dieser Stelle.
Nach der Halbzeit zeigten die Gastgeber ein anderes Gesicht und setzten sich häufig in der Carlsdorfer Hälfte fest. Der nächste Rückschlag folgte jedoch in der 60. Minute: Gelb-Rot für Innenverteidiger Mert Ongun. Doch selbst in Unterzahl blieb Immenhausen engagiert und spielte weiter nach vorne. Was jedoch fehlte, waren Tore.
In der 72. Minute dann die Vorentscheidung: Ein unglücklicher, aber berechtigter Handelfmeter brachte durch Nico Deppe das 0:3. Trotz des deutlichen Rückstands gab sich die TSV nicht geschlagen und verkürzte in der 80. Minute auf 1:3: Marcel Hirdes steckte den Ball mustergültig durch und Rene Döring verlud den Gästekeeper eiskalt. Immenhausen drückte anschließend auf den Anschlusstreffer, doch außer einer Ampelkarte für Carlsdorfs Tobias Meier passierte nichts Zählbares mehr.
Fazit: Erneut brachte man sich durch frühe und vermeidbare Fehler in Rückstand – und diese werden in der neuen Liga gnadenlos bestraft. Positiv: Der Einsatz und das Mitspielen auch in Unterzahl geben Hoffnung für die kommenden Aufgaben.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Tobias Vitera, David Golek, Leon Beilstein (78‘ Samuel Hartig), Mert Ongun (60‘ Gelb-Rot), Colin Schöps, Nico Rottstädt, Fiete Römer, Marcel Hirdes, Nasim Ghasemi (85‘ Emre Tütünci), Samuel Hartig (53‘ Tobias Mühlstädt), Lee Cassatt (31‘ Rene Döring)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
0:1 Sascha Hellwig (2')
0:2 Fabrice Neth (20')
0:3 Nico Deppe (44‘ - Handelfmeter)
1:3 Rene Döring (80‘ - Vorlage Marcel Hirdes)
Besondere Vorkommnisse:
Gelb-Rote Karte Mert Ongun (60‘)
Gelb-Rote Karte Tobias Meier (90‘ +2)