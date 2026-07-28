2. Runde im WFV-Pokal: Landesliga-Duell bereits am Mittwoch

In dieser Woche steht die 2. Runde im WFV-Pokal an und es gibt weitere Verlegungen. FuPa wirft den Blick auf alle Ansetzungen.
2. Runde
Mi., 29.07.26 18:30 Uhr Stuttgarter Kickers - SV Degerschlacht
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr VfB Friedrichshafen - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 29.07.26 19:00 Uhr TSV Ilshofen - FC Union Heilbronn
Do., 30.07.26 19:00 Uhr SV Reinstetten - FV Olympia Laupheim
Fr., 31.07.26 18:00 Uhr SSV Ehingen-Süd - FC Blaubeuren
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr VfL Pfullingen - TSV Ehningen
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr BSV 07 Schwenningen - SSV Reutlingen
Fr., 31.07.26 19:15 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Backnang
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FSV Hollenbach - SKV Rutesheim
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SV Waldhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SG Schorndorf - VfR Aalen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Köngen - TSV Essingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSGV Waldstetten - SV Fellbach
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SGV Heilbronn-Freiberg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr GSV Maichingen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr FSV Waiblingen - Türkspor Neckarsulm
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSG Öhringen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Ebersbach/Fils - Sportfreunde Dorfmerkingen II
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Schmiden - SSV Schwäbisch Hall
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Bettringen - FC Esslingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SV Nehren - FC Holzhausen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSG Tübingen - VfB Bösingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr SG Empfingen - Young Boys Reutlingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr VfL Nagold - TSV Oberensingen
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSG Balingen II - TSV Berg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr FC Wangen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr TSV Riedlingen - TSG Balingen
Sa., 01.08.26 17:00 Uhr FV Löchgau - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 01.08.26 18:00 Uhr SSG Ulm 99 - FV Rot-Weiß Weiler
So., 02.08.26 15:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - FC Rottenburg
So., 02.08.26 16:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - FV Ravensburg