2. Runde im Überblick: Regionalligisten Rödinghausen und Siegen raus

Überraschend gehören die Regionalligisten SV Rödinghausen und Sportfreunde Siegen nicht mehr dazu, die bei den Westfalenligisten SC RW Maaslingen und TuS Erndtebrück scheiterten.
Im Achtelfinale sind neben den Top-Favoriten SC Verl (3. Liga), FC Gütersloh und Sportfreunde Lotte (beide Regionalliga) noch sieben Oberligisten sowie sechs Westfalenligisten vertreten.
Achtelfinale (bis 16. Oktober)
RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL)
TuS Erndtebrück (WL) - SC Peckeloh (WL)
SC RW Maaslingen (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)
FC Eintracht Rheine (OL) - Türkspor Dortmund (OL)
SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)
BSV Schüren (WL) - FC Gütersloh (RL)
VfL Theesen (WL) - SC Verl (3. Liga)
SV Schermbeck (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL)
Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)
Meinerzhagen/Lotte - Erndtebrück/Peckeloh
Maaslingen/Bamenohl - Rheine/Türkspor
Wattenscheid/Rhynern - Schüren/Gütersloh
Theessen/Verl - Schermbeck/Gievenbeck
(Hinweis: Das klassenniedrigere Team hat immer Heimrecht)
Die 2. Runde im Überblick:
SC Altenrheine – Sportfreunde Lotte 0:1
SC Altenrheine: Jannik Sriskandarajah, Max Stermann, Henry Südhoff (83. Vadim Schmidt), Noah Saalfeld, Joel Flasse (83. Tim Schmidt), Thorben Kortenhorn, Yannik Langner (66. Lars Bieker), Luca Keanu Lars Huesmann, Levin Noel Damer (87. Dustin Reiners), Fabian Hüer, Elias Leferink (76. Luca Keanu Lars Huesmann) - Trainer: Guido Göcke
Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Luca Kerkemeyer, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Samuel Owusu Addai, Leon Demaj, Nazzareno Ciccarelli (87. Dino Bajric), Isaak Nwachukwu (86. Diamant Berisha) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 624
Tore: 0:1 Fabian Rüth (41.)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Hüer (SC Altenrheine) schießt Foulelfmeter an den Pfosten (90.+2)
Sportfreunde Siegen – TuS Erndtebrück 0:1
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Jubes Ticha, Florian Mayer, Malik Hodroj, Leon Pursian (57. Hamza Saghiri), Georgios Mavroudis (79. Josue Santo), André Dej (57. Cagatay Kader), Derrick Kyere (57. Shaibou Oubeyapwa), Dennis Brock, Arif Güclü, Ömer Tokac (57. Dustin Willms) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
TuS Erndtebrück: Niklas Pirsljin, Julian Wienold, Shion Ueno (73. Mirkan Kasikci), Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Simon Mack (89. Tobias Hombach), Elmin Heric (83. Kaito Nakamura), Clemens Tartan (67. Maurice Dobbener), Justin Huber, Lars Schardt (87. Moritz Klein) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 1683
Tore: 0:1 Lars Schardt (55.)
Borussia Dröschede – SG Wattenscheid 09 1:9
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz (58. Okan Öztürk), Bruno Falcone, Akin Acikgöz, Bircan Calik, Nikolas Friedberg (63. Dominik Urumis), David Antunes Gouveia Fernandes (68. Emre Atuk), Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo, Talha Özkan (58. Muhammet Köstereli), Dency Ebagua (63. Ben Elias Benfer) - Trainer: Ercan Linke
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß (36. Gian-Luca Rexhäuser), Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu, Nils da Costa Pereira, Tom Sindermann, Berkan Firat (62. Deniz Duran), Laurenz Kegel, Atakan Uzunbas, Ilias Anan (70. Eduard Renke), Jermaine Jann (62. Finn Wortmann), Kevin Schacht (45. Robert Tochukwu Nnaji) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Kevin Schacht (12.), 0:2 Jermaine Jann (16.), 0:3 Kevin Schacht (20.), 0:4 Ilias Anan (27.), 0:5 Ilias Anan (34.), 1:5 Akin Acikgöz (58.), 1:6 Finn Wortmann (67.), 1:7 Deniz Duran (77.), 1:8 Finn Wortmann (84.), 1:9 Robert Tochukwu Nnaji (88. Foulelfmeter)
FC Epe – 1. FC Gievenbeck 1:9
FC Epe: Niklas Baumann, Timo Schönherr (46. Arne Klöpper), Jan Kühlkamp (76. Paul Lennart Beckhelling), Dustin Tschorn, Ricardo Deiters, Loris Deiters, Ben van Almsick, Marcel Buß, Kerhad Jasem (21. Tim Matthias Klümper), Noah Eggemann (46. Schaquil Nicklas Soares), Kevin Husha (46. Mika Finn Siewert) - Trainer: Ralf Cordes
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil (70. David Isaak), Malte Wesberg, Niklas Klinke (46. Benedikt Fallbrock), Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Ben Matteo Wolf (46. Piet Bräunig), Alexander Wiethölter (70. Louis Martin), Fabian Witt (46. Leon Richter) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 530
Tore: 0:1 Marvin Holtmann (2.), 0:2 Ben Matteo Wolf (4.), 0:3 Fabian Witt (9.), 0:4 Kerolos Makkar (19. Handelfmeter), 0:5 Fabian Witt (27.), 0:6 Ben Matteo Wolf (31.), 0:7 Alexander Wiethölter (35.), 0:8 Kerolos Makkar (39.), 0:9 Felix Ritter (49.), 1:9 Ben van Almsick (88.)
Rot: Loris Deiters (18./FC Epe/Handspiel auf der Linie)
SV Westfalia Rhynern – ASC 09 Dortmund 2:1
Westfalia Rhynern: Christopher Sander, Michael Wiese, Patrick Franke (64. Elias Kourouma), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek (75. Fabian Brall), Mergim Deljiu, Rafael-Miguel Lopez-Zapata (90. Semih Tirgil), Connor Mc Leod, Wladimir Wagner (81. Akhim Seber), Kerim Yüksel Karyagdi (46. Johannes Thiemann) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
ASC 09 Dortmund: Joshua Thiede, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lucius Marcus Patrias (59. Elias Boadi Opoku), Lars Warschewski, Jannik Urban, Samer-Amer Sarar (80. Joel Schlotter), Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (73. Luis Sebastian Kehl) - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 323
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (8.), 1:1 Lars Warschewski (22.), 2:1 Wladimir Wagner (56.)
SC Obersprockhövel – RSV Meinerzhagen 1:2
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde, Lennart Seitz (61. Mick Steffens), Lars-Noah Szewczyk (61. Abid Yanik), Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Patrick Adam Dytko, Tim Dudda (86. Pascal Fabritz), Christian Buth (61. Mateo Ivancic), Sidney Rast (81. Pascal Zippel) - Trainer: Michael Wurst
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Umut Özogul, Max Kolberg, Steven Sordi (84. Justin Schneider), Jan Germann, Denis Maikl Emere, Ismail Alushi (77. Harrison David Farrow), Niklas Eckstädt (93. Jason Klundt), Daniel Barch (46. Raphael Schwarzer), Nikolaos Mavroudakis (57. Jannik Selter) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Mike Wroblewski (4. Eigentor), 1:1 Daniel Barch (36.), 1:2 Ismail Alushi (55.)
Besondere Vorkommnisse: Abid Yanik (SC Obersprockhövel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mike Wroblewski (90.).
SC RW Maaslingen – SV Rödinghausen 8:7 n.E.
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Elms Jeroen Bornemann, Bastian Schreiber (90. Marcel Hofrath), Jan-Malte Schwier (80. Joel Waterbär), Kadir Yildirim (90. Jesper Fuchs), Paul-Joan Heineking (59. Bastian Rode), Berkan Ersoy (60. Burak Mete Cosar), Faton Islamaj - Trainer: Sergej Bartel
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (46. Ansgar Kuhlmann), Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas (46. Lennox Afolabi), Simon Breuer (75. Noah-Henry Köse), Cottrell Ezekwem (65. Marius Bauer), Eduard Probst (83. Niklas Burlage) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 800
Tore: 1:0 Jan-Malte Schwier (6.), 2:0 Kadir Yildirim (20.), 2:1 Eduard Probst (44.), 2:2 Simon Breuer (45.+1)
Elfmeterschießen: 3:2 Magnus Giersdorff, 3:3 Tim Corsten, 4:3 Marcel Hofrath, 4:4 Maximilian Hippe, 5:4 Jesper Fuchs, 5:5 Paterson Chato, 6:5 Faton Islamaj, 6:6 Mattis Rohlfing, 7:6 Kilian Tschöpe, 7:7 Marius Bauer, 8:7 Bastian Rode, Viktor Miftaraj (SV Rödinghausen) scheitert
SuS Bad Westernkotten – FC Gütersloh 0:3
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser (67. Lukas Braun), Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick, Daniel Bertels (71. Michael Köller), David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn, Lennart Belda (77. Philipp Köster), Marvin Schumacher (62. Henning Klebolte) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert, David Winke (85. Jannis Wagner), Niklas Barthel, Aleksandar Kandic, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Jan-Lukas Liehr (63. Henri Bollmann), Luis Frieling (63. Patrik Twardzik), Paolo Maiella (85. Lennard Rolf), Niklas Frese (79. Julius Langfeld) - Trainer: Julian Hesse - Trainer: Andre Kording - Trainer: Matthias Haeder
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 794
Tore: 0:1 Paolo Maiella (31. Foulelfmeter), 0:2 Luis Frieling (51.), 0:3 Paolo Maiella (59.)
BV Bad Lippspringe – SC Verl 1:5
BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Sebastian Woitzyk, Jan-Steven Erisa (70. Nelo Donko), Dino Nesic (70. Dilberin Leandro Tuncel), Paul Nitsch, Anton Günter, Jan Schlenger (70. Agassi Ratnasingam), Cagatay Karaca (59. Viktor Thomas), Markus Witmann, Adebola Adejoju, Noel Hirschberg (59. Maurice Malak) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Fynn Otto (46. Alessio Besio), Niko Kijewski, Paul Lehmann, Julian Stark (59. Yari Otto), Joshua Eze (59. Dennis Waidner), Almin Mesanovic, Dominik Steczyk (46. Ethan Kohler), Jonas Arweiler (70. Michel Stöcker), Chilohem Onuoha - Trainer: Sergej Schmik - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 1227
Tore: 0:1 Julian Stark (19.), 0:2 Dominik Steczyk (29. Foulelfmeter), 1:2 Jan Schlenger (43.), 1:3 Jonas Arweiler (51.), 1:4 Jonas Arweiler (54.), 1:5 Tobias Knost (60.)
SC Peckeloh – FSC Rheda 3:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek (90. David Haxhibeqiri), Andi Mehmeti, Ekin Zan (70. Paul Ristau), Harun Kizilboga (74. Dimitrios Nemtsis), Finn Jaster (62. Tom Bauer), Nikolas Korniyenko (88. Leandro Ricker-Rasteiro) - Trainer: Vittorio Lombardi - Trainer: Tim Mannek
FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius (46. Nico Wennier), Justus Kappel-Sudbrock, Engin Güney (71. Philipp Aciz), Marcel Lücke, Matteo Ellefred (63. Andrej Falkowsky), Corvin Meyer (63. Lutz Hanewinkel), Nemanja Milic, Nils Müller, Luis Sievers, Camron Parkes (46. Lukas Acar) - Trainer: Edgar Siebert - Trainer: Martin Aciz - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Tom Haßheider (36.), 1:1 Marcel Lücke (44.), 2:1 Ekin Zan (56.), 3:1 Paul Ristau (85.)
Wacker Obercastrop – SG Finnentrop/Bamenohl 1:4 n.E.
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Mick Nabrotzki, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kamil Nugajev, Kevin Großkreutz, Leonard Onofaro (68. Adrian Wasilewski), Kevin Meckel (84. Florian Gerding), Luca Erdelkamp, Lance Karl Demski (73. Elvis Shala) (86. Jeremi Hagenau), Ouadie Barini - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Maximilian Humberg, Elias Valentin Butzkamm (65. Felix Antonio Schmitt), Marcel Becker (65. Melvin Musangu), Gordon Meyer, Nasim Chatar, Robin Klaas, Marlon Zilz, Eren Albayrak, Anas Akhabach (46. Erik Dier), Robin Bönner (46. Nicolas Herrmann) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Ouadie Barini (41.), 1:1 Eren Albayrak (65.)
Elfmeterschießen: Gordon Meyer verschießt, Wacker verschießt, 1:2 Nicolas Herrmann, Wacker verschießt, 1:3 Eren Albayrak, Wacker verschießt, 1:4 Luca Uwe Herrmann
SV Schermbeck – TuS Hiltrup 14:13 n.E.
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Kerem Sengün, Christopher Stöhr, Miles Grumann (73. Jonas Erwig-Drüppel), Jos Krechting (62. Fynn Broos), Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka (57. Mustafa Gürpinar), Jamal El Mansoury - Trainer: Engin Yavuzaslan
TuS Hiltrup: Lukas Fiedler, Justin Mittmann (69. Joschka Brüggemann), Lukas Berger, Dickens Toka, Asmar Paenda (90. Stan Schubert), Jonas Weißen, Felix Hesker, Shayan Sarrafyar (88. Till Dresemann), Cris Adeyeemi Ojo, Linus Gröger (62. Felix Bußmann), Marko Costa Rocha (62. Janus Scheele) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Tim Zahnhausen (Herne) - Zuschauer: 166
Tore: 1:0 Miles Grumann (60.), 1:1 Felix Bußmann (66. Foulelfmeter)
Elfmeterschießen: 14:13 Lennart Bollenberg, Cris Ojo verschießt, 13:13 Jamal El Mansoury , 12:13 Dickens Toka, 12:12 Kerem Sengün, 11:12 Jonas Weißen, 11:11 Leon Nübel, 10:11 Philip Dombert, 10:10 Jonas Erwig-Drüppel, 9:10 Lukas Berger, 9:9 Bilal Akhal, 8:9 Felix Bußmann, 8:8 Christopher Stöhr, 7:8 Till Dresemann, 7:7 Yannick Babo, 6:7 Lukas Fiedler, 6:6 Mustafa Gürpinar, 5:6 Felix Hesker, 5:5 Jamal El Mansoury, 4:5 Stan Schubert, 4:4 Lennart Bollenberg, 3:4 Joschka Brüggemann, 3:3 Fynn Broos, 2:3 Cris Ojo, 2:2 Christopher Stöhr, 1:2 Dickens Toka, Özat verschießt, Weißen verschießt
ASK Ahlen – Türkspor Dortmund 5:8 n.E.
ASK Ahlen: Jan Trahe, Aykut Bozkurt, Sinan Özkara, Rasit Tekin (60. Mikail Cun), Matheus Lucas Souza Mendes, Ahmet Acar, Akil Cömcü (72. Breno Ferreira Guimaraes), Bertul Kocabas, Ilker Algan, Resul Topcu (86. Samet Akyüz), Yasin Acar - Trainer: Erkan Baslarli
Türkspor Dortmund: Melvin Keanu Poms, Anil Özgen, David Belenzada, Mats Brämer, Ömer Akman, Alessandro Tomasello (90. Hayrullah Alici), Oguzhan Kefkir, Joel Westheide (55. Halil Can Dogan), Sezer Toy, Bernad Gllogjani (81. Ilyas Khattari), Koray Dag - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 500
Tore: 1:0 Yasin Acar (5.), 1:1 Alessandro Tomasello (15.), 2:1 Bertul Kocabas (43.), 2:2 Alessandro Tomasello (56. Foulelfmeter), 2:3 Joel Westheide (64.), 3:3 Ilker Algan (66. Foulelfmeter), 4:3 Ahmet Acar (68.), 4:4 Bernad Gllogjani (70.)
Elfmeterschießen:4:5 Kefkir, Ahlen verschießt, 4:6 Alici, Ahlen verschießt, 4:7 Dogan, 5:7 Algan, 5:8 Khattari
Gelb-Rot: Samet Akyüz (97., ASK Ahlen), Sezer Toy (Türkspor Dortmund, 97.), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 97.)
VfR Sölde – BSV Schüren 1:4
VfR Sölde: Timo Harbott, Kai Juraschek, Stefan Becker, Ermias Simatos, Kevin Dölling (69. Maurice Koschinski), Patrick Ferrandina-Johann, Jaden Dwelck, Ertugurul Aksoy, Simon Rudnik, Fabian Alexander Wieczorek (83. Mohammed Benmimoum), Tugay Tambil - Trainer: Marcel Möller
BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Gilmar Veigas Mendes, Andreas Lüder (65. Jannik Marth), Jannik Benning (46. Dino Dzaferoski), Chris Matuszak, Ensar Selmanaj (83. Wilhelm Sassenberg), Florian Marth, Lukas Homann, Max Maßmann, Mert Ergüven, Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Welat Filizay - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Gilmar Veigas Mendes (21.), 0:2 Andreas Lüder (43.), 1:2 Patrick Ferrandina-Johann (45.+1 Foulelfmeter), 1:3 Max Maßmann (85.), 1:4 Florian Marth (90.+4)
SV Rot-Weiß Deuten – Eintracht Rheine 2:4
SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Till Goeke, Robin Pötter, Tarek El Meshai (85. Kieron Ihnen), Christoph Kasak, Jonas Goeke, Timo Haarmann, Pascal Hingst (77. Ben Beisenbusch), Fabian Schöneis (73. Nils Falkenstein), Mahmoud Nuno El-Dorr, Kevin Tshimanga-Dilangu - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Lennard Maßmann, Leon Niehues, Luca Meyer, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (90. Noah Kosthorst), Gabriel Cavar, Dicle Sahin (46. Pascal Petruschka), Lamin Touray (59. Montasar Hammami), Luca Marco De Angelis (69. Josha Felix Häusler) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Luca Marco De Angelis (12.), 0:2 Luca Marco De Angelis (21.), 1:2 Tarek El Meshai (29.), 2:2 Jonas Goeke (40.), 2:3 Luca Marco De Angelis (49.), 2:4 Noah Kosthorst (90.+3)
VfB Schloß Holte – VfL Theesen 1:4
VfB Schloß Holte: Connor Fitzgerald, Robin Hofmann (35. Manuel Giebel), Robin Brummel (66. Yasser Bougana), Kevin Schubert (86. Lars Pfeiffer), Henrik Gievert, Kevin Klippenstein, Maximilian Ulrich, Paul Friesen (80. Leon Klippenstein), Jannis Wehmeier, Bastian Just, Sören Brandy (75. Milo Friedrich) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Tom Fuhrmann (59. Eric Jesper Darlath), Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici, Alessio Giorgio (86. Dennis-Lukas Meier), Dominik Sander, Iven Sielemann, Jannik Tödtmann (55. Riad Bentria), Mattis Beckmann (75. Serge Armand Bakinde), Taha Ajdar Moulla (85. Mayango Baysah) - Trainer: Engin Acar
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Rodi Lales Kirici (2.), 0:2 Taha Ajdar Moulla (51.), 0:3 Iven Sielemann (55.), 1:3 Sören Brandy (61.), 1:4 Iven Sielemann (90.+1)