St. Tönis steht nach einem Sieg in Dinslaken in der 2. Runde. – Foto: Jens Terhardt
2. Runde im Niederrheinpokal wird in dieser Woche ausgelost
Obwohl Rot-Weiss Essen und der SV Solingen erst am 27. August spielen, wird die 2. Runde im Niederrheinpokal schon in dieser Woche ausgelost.
In dieser Woche stehen im Niederrheinpokal vier der verbliebenen fünf Erstrunden-Duelle an - natürlich live auf FuPa. Doch noch vor dem Spiel zwischen Titelverteidiger Rot-Weiss Essen und dem SV Solingen wird schon die 2. Runde ausgelost.
Schon am kommenden Donnerstag will der Fußballverband Niederrhein (FVN) die 2. Runde des Verbandspokals auslosen, denn die Zeit drängt: Am 9. und 10. September steht die 2. Runde an, und je nach Gegner steht noch die ein oder andere organisatorische Herausforderung an für die gastgebenden Vereine an.
FuPa Niederrhein wird die Auslosung, die am 21. August um 18 Uhr beginnt, wie gewohnt im Liveticker begleiten. Ein entsprechender Artikel wird dazu auf FuPa erscheinen. Zuschauer sind zur Auslosung in der Sportschule Wedau nicht zugelassen.
Die verbliebenen Niederrheinpokalspiele der 1. Runde in der Übersicht
1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten) 1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten 2. Runde: 9. & 10. September 2025 Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025 Viertelfinale: 18. & 19. November 2025 Halbfinale: 24. & 25. März 2025 Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026