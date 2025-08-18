 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
St. Tönis steht nach einem Sieg in Dinslaken in der 2. Runde.
St. Tönis steht nach einem Sieg in Dinslaken in der 2. Runde. – Foto: Jens Terhardt

2. Runde im Niederrheinpokal wird in dieser Woche ausgelost

Obwohl Rot-Weiss Essen und der SV Solingen erst am 27. August spielen, wird die 2. Runde im Niederrheinpokal schon in dieser Woche ausgelost.

In dieser Woche stehen im Niederrheinpokal vier der verbliebenen fünf Erstrunden-Duelle an - natürlich live auf FuPa. Doch noch vor dem Spiel zwischen Titelverteidiger Rot-Weiss Essen und dem SV Solingen wird schon die 2. Runde ausgelost.

Schon am kommenden Donnerstag will der Fußballverband Niederrhein (FVN) die 2. Runde des Verbandspokals auslosen, denn die Zeit drängt: Am 9. und 10. September steht die 2. Runde an, und je nach Gegner steht noch die ein oder andere organisatorische Herausforderung an für die gastgebenden Vereine an.

FuPa Niederrhein wird die Auslosung, die am 21. August um 18 Uhr beginnt, wie gewohnt im Liveticker begleiten. Ein entsprechender Artikel wird dazu auf FuPa erscheinen. Zuschauer sind zur Auslosung in der Sportschule Wedau nicht zugelassen.

Die verbliebenen Niederrheinpokalspiele der 1. Runde in der Übersicht

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:30live

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
19:30live

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
19:30

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
19:00

Niederrheinpokal: Diese Teams sind weiter

  1. Blau-Weiß Dingden (Oberliga Niederrhein)
  2. SpVg Schonnebeck (Oberliga)
  3. 1. FC Kleve (Oberliga)
  4. VfB 03 Hilden (Oberliga)
  5. ETB SW Esssen (Oberliga)
  6. SC Union Nettetal (Landesliga)
  7. SV Sonsbeck (Oberliga)
  8. FC Büderich (Oberliga)
  9. Sportfreunde Baumberg (Oberliga)
  10. VfB Homberg (Oberliga)
  11. SV Biemenhorst (Oberliga)
  12. Ratingen 04/19 (Oberliga)
  13. SC St. Tönis (Oberliga)
  14. 1. FC Monheim (Oberliga)
  15. VfL Jüchen-Garzweiler (Oberliga)
  16. TSV Solingen (Landesliga)
  17. TuRU Düsseldorf (Landesliga)
  18. Rheinland Hamborn (Bezirksliga)
  19. SV Scherpenberg (Landesliga)
  20. STX Hünxe (Kreisliga B)
  21. TV Kalkum-Wittlaer (Bezirksliga)
  22. SC Velbert (Landesliga)
  23. ASV Einigkeit Süchteln (Landesliga)
  24. Sportfreunde Niederwenigern (Landesliga)
  25. KFC Uerdingen (Oberliga)
  26. SV Uedesheim (Bezirksliga)
  27. Wuppertaler SV (Regionalliga) / TSV Krefeld-Bockum (Bezirksliga)
  28. Victoria Mennrath (Landesliga) / MSV Duisburg (3. Liga)
  29. SG Unterrath (Landesliga) / SSVg Velbert (Regionalliga)
  30. DJK/SF Katernberg (Landesliga) / 1. FC Bocholt (Regionalliga)
  31. SV Budberg (Landesliga) / RW Oberhausen (Regionalliga)
  32. Rot-Weiss Essen (3. Liga) / SV Solingen (Bezirksliga)

Niederrheinpokal-Termine 2025/26

1. Runde: 10. August 2025 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)
1. Runde: 19. & 20. August 2025 für Dritt- und Regionalligisten
2. Runde: 9. & 10. September 2025
Achtelfinale: 14. & 15. Oktober 2025
Viertelfinale: 18. & 19. November 2025
Halbfinale: 24. & 25. März 2025
Finale am Finaltag der Amateure: 23. Mai 2026

