2. Runde im Niederrheinpokal wird in dieser Woche ausgelost

In dieser Woche stehen im Niederrheinpokal vier der verbliebenen fünf Erstrunden-Duelle an - natürlich live auf FuPa. Doch noch vor dem Spiel zwischen Titelverteidiger Rot-Weiss Essen und dem SV Solingen wird schon die 2. Runde ausgelost.

Schon am kommenden Donnerstag will der Fußballverband Niederrhein (FVN) die 2. Runde des Verbandspokals auslosen, denn die Zeit drängt: Am 9. und 10. September steht die 2. Runde an, und je nach Gegner steht noch die ein oder andere organisatorische Herausforderung an für die gastgebenden Vereine an.

FuPa Niederrhein wird die Auslosung, die am 21. August um 18 Uhr beginnt, wie gewohnt im Liveticker begleiten. Ein entsprechender Artikel wird dazu auf FuPa erscheinen. Zuschauer sind zur Auslosung in der Sportschule Wedau nicht zugelassen.