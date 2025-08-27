 2025-08-27T11:11:03.766Z

Allgemeines
Winnekendonk erwartet Twisteden.
Winnekendonk erwartet Twisteden. – Foto: Hannah Gooren

2. Runde im Kreispokal Kleve-Geldern ausgelost - ein Freilos

Der Fußballkreis Kleve-Geldern hat die 2. Runde des Kreispokals ausgelost - Alemannia Pfalzdorf hat Glück gehabt.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 2
Bezirksliga 4
Kreisliga A Kleve/GE
Kreisliga B1 Kleve/GE
Kreisliga B2 Kleve/GE

Der FC Aldekerk qualifizierte sich per 8:0-Erfolg gegen die DJK Labbeck/Uedemerbruch als letzte Mannschaft für die 2. Runde des Kreispokals Kleve-Geldern, die im Anschluss ausgelost wurde. Freuen darf sich Alemannia Pfalzdorf, denn der Bezirksligist hat ein Freilos erwischt. Landesliga-Aufsteiger Viktoria Goch muss zur SGE Bedburg-Hau, die DJK Twisteden gastiert bei Viktoria Winnekendonk.

"Zur Ermittlung der Partien wurde aus vier Lostöpfen - getrennt nach Nord- und Südvereinen - gezogen. Dem klassentieferen Verein wurde das Heimrecht zugesprochen", teilt Pokalspielleiter Holger Tripp mit. Die Partien müssen bis zum 9. Oktober absolviert sein.

Die Paarungen der 2. Runde sehen wie folgt aus

  1. Rhenania Kleve - BV Sturm Wissel
  2. Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk
  3. SV Donsbrüggen - SV Nütterden
  4. SuS Kalkar - TSV Weeze
  5. SV Bedburg-Hau - Siegfried Materborn
  6. DJK GW Appeldorn - SV Rindern
  7. Concordia Goch - Uedemer SV
  8. SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch
  9. SV Straelen - SV Veert
  10. SV Walbeck - Kevelaerer SV
  11. TSV Wachtendonk-Wankum - Sportfreunde Broekhuysen
  12. FC Aldekerk - SV Sevelen
  13. Viktoria Winnekendonk - DJK Twisteden

So lief die 1. Runde im Kreispokal Kleve-Geldern

Di., 05.08.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Veert 0:2
Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau 0:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Nütterden 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Asperden - BV Sturm Wissel 0:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Walbeck 0:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Wetten - Viktoria Winnekendonk 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - TSV Nieukerk 1:5
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Straelen - SV Issum 5:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Kervenheim - TSV Wachtendonk-Wankum 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Geldern - Kevelaerer SV 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SuS Kalkar 1:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn 1:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Concordia Goch 0:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Griethausen - SV Donsbrüggen 0:8
So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 4:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Uedemer SV 0:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Rindern 0:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - Siegfried Materborn 1:6
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf 1:3
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen 0:6
Di., 19.08.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum 5:2
Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg-Hau 2:3
Di., 26.08.25 19:45 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk 0:8

Aufrufe: 027.8.2025, 21:17 Uhr
André NückelAutor