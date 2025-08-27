2. Runde im Kreispokal Kleve-Geldern ausgelost - ein Freilos

Der FC Aldekerk qualifizierte sich per 8:0-Erfolg gegen die DJK Labbeck/Uedemerbruch als letzte Mannschaft für die 2. Runde des Kreispokals Kleve-Geldern, die im Anschluss ausgelost wurde. Freuen darf sich Alemannia Pfalzdorf, denn der Bezirksligist hat ein Freilos erwischt. Landesliga-Aufsteiger Viktoria Goch muss zur SGE Bedburg-Hau, die DJK Twisteden gastiert bei Viktoria Winnekendonk.

"Zur Ermittlung der Partien wurde aus vier Lostöpfen - getrennt nach Nord- und Südvereinen - gezogen. Dem klassentieferen Verein wurde das Heimrecht zugesprochen", teilt Pokalspielleiter Holger Tripp mit. Die Partien müssen bis zum 9. Oktober absolviert sein.

Di., 05.08.25 20:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Veert 0:2

Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SV Schottheide-Frasselt - SGE Bedburg-Hau 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Reichswalde - SV Nütterden 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Asperden - BV Sturm Wissel 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Herongen - SV Walbeck 0:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Wetten - Viktoria Winnekendonk 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr Rot-Weiß Geldern - TSV Nieukerk 1:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Straelen - SV Issum 5:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr Union Kervenheim - TSV Wachtendonk-Wankum 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Geldern - Kevelaerer SV 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Kranenburg - SuS Kalkar 1:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Grieth - DJK Grün-Weiß Appeldorn 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SSV Louisendorf - Concordia Goch 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Griethausen - SV Donsbrüggen 0:8

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK Rhenania Kleve - VfR Warbeyen 4:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Keeken / Schanz - Uedemer SV 0:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr BV DJK Kellen - SV Rindern 0:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Mehr/Niel / Wyler - Siegfried Materborn 1:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Alemannia Pfalzdorf 1:3

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Germania Wemb - Sportfreunde Broekhuysen 0:6

Di., 19.08.25 20:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum 5:2

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr Rheinwacht Erfgen - SV Bedburg-Hau 2:3

Di., 26.08.25 19:45 Uhr DJK Labbeck/Uedemerbruch - FC Aldekerk 0:8