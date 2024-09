2. Runde im Kreispokal Kleve-Geldern ausgelost - Derby in Bedburg-Hau

In einem Monat soll die 2. Runde im Kreispokal Kleve-Geldern mit insgesamt 13 Partien beginnen. Am 16. Oktober soll dann auch ein ungleiches Derby über die Bühne gehen. Der SV Bedburg-Hau trifft auf die SGE Bedburg-Hau. Alle Partien in der Übersicht.